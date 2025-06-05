Son dakika deprem mi oldu? 5 Haziran Perşembe İstanbul, Ankara, İzmir il il AFAD son deprem listesi

Kaynak: Türkiye Gazetesi 5 Haziran 2025 00:09 - Güncelleme: 5 Haziran 2025 00:27 - Güncelleme:

Son olarak İstanbul'un Silivri açıklarında deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nde yer alan verilere göre depremin büyüklüğünün 3,5 olduğu bilgisi paylaşıldı. Vatandaşlar son dakika çevre illerde hissedilen deprem listelerini araştırmaya başladı.

Türkiye'nin aktif fay hatları üzerinde yer alır. Bu nedenle yer yer depremler meydana geliyor. AFAD ve Kandilli en son depremler listesinde yaşanan deprem bilgilerini, yerel saatle kaçta meydana geldiğni, depremin derinliği konusunda paylaşım yapıyor. SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? 5 Haziran Perşembe günü saat 23:57:56'da 1.3 Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 1.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Derinliği 7.0 olup enlemi 38.14028'dir. Kandilli Rasathanesi'nde yer alan verilere göre, saat 20.35'te oluşan depremin büyüklüğünün 3,5 olduğu bilgisi verildi. Sarsıntının yerin 7.8 kilometre derinliğinde meydana geldiği bilgisi paylaşıldı. 5 HAZİRAN AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ Tarih - Saat Enlem Boylam Derinlik (km) Tip Büyüklük Yerleşim Yeri 2025-06-04 23:57:56 38.14028 38.43944 7.0 ML 1.3 Sincik (Adıyaman) 2025-06-04 23:46:38 38.46000 28.41000 7.03 ML 1.1 Alaşehir (Manisa) 2025-06-04 23:41:34 37.85556 36.25667 7.0 ML 1.1 Saimbeyli (Adana) 2025-06-04 23:32:18 37.95694 38.70667 7.4 ML 1.1 Kahta (Adıyaman) 2025-06-04 22:39:35 38.99778 42.01889 6.97 ML 1.3 Bulanık (Muş) 2025-06-04 22:30:54 40.83417 28.26806 11.52 ML 1.7 Marmara Denizi - Silivri (İstanbul) 2025-06-04 22:25:40 40.83500 28.28250 6.09 ML 1.0 Marmara Denizi - Silivri (İstanbul) 2025-06-04 22:02:23 39.34750 25.68167 8.07 ML 2.0 Ege Denizi - Ayvacık (Çanakkale) 2025-06-04 21:55:42 38.34194 25.47472 7.0 ML 2.1 Ege Denizi - Çeşme (İzmir) 2025-06-04 21:51:56 40.82361 28.13833 7.02 ML 2.0 Marmara Denizi - Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 2025-06-04 21:36:34 36.16194 34.90194 11.69 ML 1.8 Akdeniz - Karataş (Adana) 2025-06-04 21:25:38 39.23500 28.97167 9.73 ML 1.3 Simav (Kütahya) 2025-06-04 21:24:11 38.28139 37.77056 7.0 ML 1.4 Akçadağ (Malatya) 2025-06-04 21:23:17 40.23139 34.04833 6.99 ML 1.0 Sungurlu (Çorum) 2025-06-04 21:08:02 40.83806 28.29222 8.63 ML 1.5 Marmara Denizi - Silivri (İstanbul) 2025-06-04 20:35:41 40.82389 28.29167 8.51 ML 3.1 Marmara Denizi - Silivri (İstanbul) 2025-06-04 20:18:12 37.02444 42.43694 7.0 MW 3.8 Simele, Duhok (Irak) - Silopi (Şırnak) 2025-06-04 20:14:16 37.11889 28.83333 7.0 ML 1.5 Menteşe (Muğla) 2025-06-04 20:04:03 38.52694 38.03778 7.0 ML 1.2 Yazıhan (Malatya) 2025-06-04 19:53:43 37.74111 43.84694 6.99 ML 2.6 Merkez (Hakkari) 2025-06-04 18:56:42 39.22306 40.26972 14.39 ML 1.5 Kiğı (Bingöl) 5 HAZİRAN KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ Tarih-Saat Yer Büyüklük (ML/Mw) Derinlik 2025.06.04 20:35 Silivri Açıkları - İstanbul (Marmara) ML 3.5 7.8 km 2025.06.04 20:18 Ovaköy - Silopi (Şırnak) ML 3.7 / Mw 3.9 5.0 km 2025.06.04 13:11 Kayı - İdil (Şırnak) ML 3.4 / Mw 3.5 5.7 km 2025.06.04 15:12 Taşlıca - Marmaris (Muğla) ML 3.1 / Mw 3.0 77.0 km

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin