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Son dakika deprem mi oldu? 5 Haziran Perşembe İstanbul, Ankara, İzmir il il AFAD son deprem listesi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Son dakika deprem mi oldu? 5 Haziran Perşembe İstanbul, Ankara, İzmir il il AFAD son deprem listesi
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Son olarak İstanbul'un Silivri açıklarında deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nde yer alan verilere göre depremin büyüklüğünün 3,5 olduğu bilgisi paylaşıldı. Vatandaşlar son dakika çevre illerde hissedilen deprem listelerini araştırmaya başladı.

Türkiye'nin aktif fay hatları üzerinde yer alır. Bu nedenle yer yer depremler meydana geliyor. AFAD ve Kandilli en son depremler listesinde yaşanan deprem bilgilerini, yerel saatle kaçta meydana geldiğni, depremin derinliği konusunda paylaşım yapıyor.

Son dakika deprem mi oldu? 5 Haziran Perşembe İstanbul, Ankara, İzmir il il AFAD son deprem listesi - 1. Resim

SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU?

5 Haziran Perşembe günü saat 23:57:56'da 1.3 Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 1.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Derinliği 7.0 olup enlemi 38.14028'dir.

Kandilli Rasathanesi'nde yer alan verilere göre, saat 20.35'te oluşan depremin büyüklüğünün 3,5 olduğu bilgisi verildi. Sarsıntının yerin 7.8 kilometre derinliğinde meydana geldiği bilgisi paylaşıldı.

Son dakika deprem mi oldu? 5 Haziran Perşembe İstanbul, Ankara, İzmir il il AFAD son deprem listesi - 2. Resim

5 HAZİRAN AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih - SaatEnlemBoylamDerinlik (km)TipBüyüklükYerleşim Yeri
2025-06-04 23:57:5638.1402838.439447.0ML1.3Sincik (Adıyaman)
2025-06-04 23:46:3838.4600028.410007.03ML1.1Alaşehir (Manisa)
2025-06-04 23:41:3437.8555636.256677.0ML1.1Saimbeyli (Adana)
2025-06-04 23:32:1837.9569438.706677.4ML1.1Kahta (Adıyaman)
2025-06-04 22:39:3538.9977842.018896.97ML1.3Bulanık (Muş)
2025-06-04 22:30:5440.8341728.2680611.52ML1.7Marmara Denizi - Silivri (İstanbul)
2025-06-04 22:25:4040.8350028.282506.09ML1.0Marmara Denizi - Silivri (İstanbul)
2025-06-04 22:02:2339.3475025.681678.07ML2.0Ege Denizi - Ayvacık (Çanakkale)
2025-06-04 21:55:4238.3419425.474727.0ML2.1Ege Denizi - Çeşme (İzmir)
2025-06-04 21:51:5640.8236128.138337.02ML2.0Marmara Denizi - Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
2025-06-04 21:36:3436.1619434.9019411.69ML1.8Akdeniz - Karataş (Adana)
2025-06-04 21:25:3839.2350028.971679.73ML1.3Simav (Kütahya)
2025-06-04 21:24:1138.2813937.770567.0ML1.4Akçadağ (Malatya)
2025-06-04 21:23:1740.2313934.048336.99ML1.0Sungurlu (Çorum)
2025-06-04 21:08:0240.8380628.292228.63ML1.5Marmara Denizi - Silivri (İstanbul)
2025-06-04 20:35:4140.8238928.291678.51ML3.1Marmara Denizi - Silivri (İstanbul)
2025-06-04 20:18:1237.0244442.436947.0MW3.8Simele, Duhok (Irak) - Silopi (Şırnak)
2025-06-04 20:14:1637.1188928.833337.0ML1.5Menteşe (Muğla)
2025-06-04 20:04:0338.5269438.037787.0ML1.2Yazıhan (Malatya)
2025-06-04 19:53:4337.7411143.846946.99ML2.6Merkez (Hakkari)
2025-06-04 18:56:4239.2230640.2697214.39ML1.5Kiğı (Bingöl)

5 HAZİRAN KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih-SaatYerBüyüklük (ML/Mw)Derinlik
2025.06.04 20:35Silivri Açıkları - İstanbul (Marmara)ML 3.57.8 km
2025.06.04 20:18Ovaköy - Silopi (Şırnak)ML 3.7 / Mw 3.95.0 km
2025.06.04 13:11Kayı - İdil (Şırnak)ML 3.4 / Mw 3.55.7 km
2025.06.04 15:12Taşlıca - Marmaris (Muğla)ML 3.1 / Mw 3.077.0 km

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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