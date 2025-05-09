Sosyal medya fenomeni Mehmet Akif Sinan Poyraz öldü mü, yaşıyor mu? Sinan Poyraz kimdir?

Sosyal medya camiasında "Facia üçlü" ekibiyle akıllarda yer edinen, Vine ve YouTube platformlarında absürt komedi videoları çeken fenomen Mehmet Akif Sinan Poyraz, Adana'da doğdu. "Karışma Bende" gibi sineme filmlerinde rol alan Poyraz hakkında öldü iddialarıyla gündeme geldi.

Türkiye'nin en neşeli sosyal medya fenomenlerinden biri olan Sinan Poyraz, "Facia Üçlü" ekibiyle milyonlarca hayran kitlesine ulaştı.

Sosyal medyada büyük bir takipçisi olan Poyraz, sosyal medya platformlarını en etkin şekilde kullanan bir isimdir. Gerek Instagram, TikTok gerekse YouTube, Vine gibi platformlara çektiği komik videoları atarak milyonların gönlünde yer edindi.

SİNAN POYRAZ KİMDİR?

Sinan Poyraz, 28 Eylül 1989 tarihinde Adana’da doğdu. Gerçek ismi Mehmet Akif Sinan Poyraz'dır. Aslen Adanalı olup zorlu bir çocukluk dönemi yaşamıştır.

Anne ve babasını genç yaşta kaybeden Poyraz, iki kız kardeşiyle beraber büyüdü ve evin tek erkek çocuğu olarak zorlu hayat koşullarına göğüs gerdi.

Poyraz, eğitim hayatına Mersin’de Mithat Paşa İlköğretim Okulu’nda başladı. 12 yaşına kadar Mersin’de yaşadıktan sonra Adana’ya, daha sonra da Osmaniye’ye taşındı.

Poyraz, tüm bu zorluklara rağmen pozitif enerjisi ve mizah anlayışıyla sosyal medya fenomeni olmayı başardı.

MEHMET AKİF SİNAN POYRAZ ÖLDÜ MÜ?

Son zamanlarda bazı haber siteler başta olmak üzere TikTok'ta "Sinan Poyraz öldü" iddiaları yayılmaya başladı. Hayranlarını endişelendiren bu iddiaları, kaynağı belirsiz kişiler sosyal medyada yaydı.

Sinan Yılmaz'ın Instagram hesabından "“Sinan Poyraz vefat etmiştir. Cenazesi yarın öğle namazına müteakip Osmaniye Asri Mezarlığına defnedilecektir. Tüm eş dost akrabalara duyurulur” videosunu hikayesinde paylaştığı görüldü. Ancak şu an için Sinan Poyraz'ın öldüğüne dair net bir bilgi bulunmamaktadır.

Birçok sosyal medya kullanıcısı bu videonun gerçeği yansıtmadığını ve senaryo için yapıldığı yönünde tahmin yürütüyor.