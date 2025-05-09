Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Sosyal medya fenomeni Mehmet Akif Sinan Poyraz öldü mü, yaşıyor mu? Sinan Poyraz kimdir?

Sosyal medya fenomeni Mehmet Akif Sinan Poyraz öldü mü, yaşıyor mu? Sinan Poyraz kimdir?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Sosyal medya fenomeni Mehmet Akif Sinan Poyraz öldü mü, yaşıyor mu? Sinan Poyraz kimdir?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sosyal medya camiasında "Facia üçlü" ekibiyle akıllarda yer edinen, Vine ve YouTube platformlarında absürt komedi videoları çeken fenomen Mehmet Akif Sinan Poyraz, Adana'da doğdu. "Karışma Bende" gibi sineme filmlerinde rol alan Poyraz hakkında öldü iddialarıyla gündeme geldi.

Türkiye'nin en neşeli sosyal medya fenomenlerinden biri olan Sinan Poyraz, "Facia Üçlü" ekibiyle milyonlarca hayran kitlesine ulaştı.

Sosyal medyada büyük bir takipçisi olan Poyraz, sosyal medya platformlarını en etkin şekilde kullanan bir isimdir. Gerek Instagram, TikTok gerekse YouTube, Vine gibi platformlara çektiği komik videoları atarak milyonların gönlünde yer edindi. 

Sosyal medya fenomeni Mehmet Akif Sinan Poyraz öldü mü, yaşıyor mu? Sinan Poyraz kimdir? - 1. Resim

SİNAN POYRAZ KİMDİR?

Sinan Poyraz, 28 Eylül 1989 tarihinde Adana’da doğdu. Gerçek ismi Mehmet Akif Sinan Poyraz'dır.  Aslen Adanalı olup zorlu bir çocukluk dönemi yaşamıştır. 

Anne ve babasını genç yaşta kaybeden Poyraz, iki kız kardeşiyle beraber büyüdü ve evin tek erkek çocuğu olarak zorlu hayat koşullarına göğüs gerdi.

Poyraz, eğitim hayatına Mersin’de Mithat Paşa İlköğretim Okulu’nda başladı. 12 yaşına kadar Mersin’de yaşadıktan sonra Adana’ya, daha sonra da Osmaniye’ye taşındı.

Poyraz, tüm bu zorluklara rağmen pozitif enerjisi ve mizah anlayışıyla sosyal medya fenomeni olmayı başardı.

Sosyal medya fenomeni Mehmet Akif Sinan Poyraz öldü mü, yaşıyor mu? Sinan Poyraz kimdir? - 2. Resim

MEHMET AKİF SİNAN POYRAZ ÖLDÜ MÜ?

Son zamanlarda bazı haber siteler başta olmak üzere TikTok'ta "Sinan Poyraz öldü" iddiaları yayılmaya başladı. Hayranlarını endişelendiren bu iddiaları, kaynağı belirsiz kişiler sosyal medyada yaydı. 

Sinan Yılmaz'ın Instagram hesabından "“Sinan Poyraz vefat etmiştir. Cenazesi yarın öğle namazına müteakip Osmaniye Asri Mezarlığına defnedilecektir. Tüm eş dost akrabalara duyurulur” videosunu hikayesinde paylaştığı görüldü. Ancak şu an için Sinan Poyraz'ın öldüğüne dair net bir bilgi bulunmamaktadır.

Birçok sosyal medya kullanıcısı bu videonun gerçeği yansıtmadığını ve senaryo için yapıldığı yönünde tahmin yürütüyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Bakan Fidan'dan "Öcalan şartları görüp çağrı yaptı" çıkışı! PKK fesih kararını ne zaman açıklayacak?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? TV'de ilk kez yayınlanıyor - HaberlerAçlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? TV'de ilk kez yayınlanıyorA 101'de indirim yağmuru başlıyor! Haftanın yıldızı raflarda - HaberlerA 101'de indirim yağmuru başlıyor! Haftanın yıldızı raflardaSustalı Ceylan final mi yapacak? Sustalı Ceylan 6. bölüm fragmanı yayınlandı - HaberlerSustalı Ceylan final mi yapacak? Sustalı Ceylan 6. bölüm fragmanı yayınlandıAile destek ödemesi bitti mi 2025 Mayıs? Aile destek ödemesi devam edecek mi? - HaberlerAile destek ödemesi bitti mi 2025 Mayıs? Aile destek ödemesi devam edecek mi?Fenerbahçe Başakşehir maçında ilk 11'ler belli oldu! Fb-Başakşehir maçı kaç kaç bitti? - HaberlerFenerbahçe Başakşehir maçında ilk 11'ler belli oldu! Fb-Başakşehir maçı kaç kaç bitti?Kızılcık Şerbeti 100.bölümde neler olacak? Ömer, Beril'in kimliğini öğrendi - HaberlerKızılcık Şerbeti 100.bölümde neler olacak? Ömer, Beril'in kimliğini öğrendi
Sonraki Haber Yükleniyor...