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Squid Game 3.sezon saat kaçta yayınlanacak? Final sezonunda gerilim artıyor!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Squid Game 3.sezon saat kaçta yayınlanacak? Final sezonunda gerilim artıyor!
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Netflix'in popüler yapımlarından Squid Game'in 3. sezonu için heyecanlı bekleyiş başladı. Squid Game dizisinin final fragmanının yayınlanmasıyla Squid Game 3. sezon ne zaman, saat kaçta yayınlanacak soruları gündeme geldi.

İzlenme rekorları kıran Squid Game’in 3. sezonu için heyecan dorukta. Hayranlarının büyük bir sabırsızlıkla beklediği final sezonunda tüm dengeler değişecek. Peki Squid Game 3.sezon saat kaçta yayınlanacak?

Squid Game 3.sezon saat kaçta yayınlanacak? Final sezonunda gerilim artıyor! - 1. Resim

SQUID GAME 3. SEZON SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Squid Game final sezonu için heyecan başladı. Squid Game’in 3. sezonu Türkiye saatiyle 27 Haziran 2025 Cuma günü saat 11:00’de Netflix platformunda yayınlanacak.

Squid Game 3.sezon saat kaçta yayınlanacak? Final sezonunda gerilim artıyor! - 2. Resim

SQUID GAME 3. SEZON NE ZAMAN?

Squid Game 3. sezonu 27 Haziran 2025 Cuma günü izleyicilerle buluşacak. Yeni sezonun yayınlanmasıyla birlikte dizi final yapacak.

Squid Game 3.sezon saat kaçta yayınlanacak? Final sezonunda gerilim artıyor! - 3. Resim

YENİ SEZONDA HANGİ OYUNCULAR VAR?

Squid Game 3.sezonda izleyicileri hem tanıdık yüzler hem de sürpriz isimler bekliyor. İşte kadroda yer alan bazı isimler:

Lee Jung-jae
Lee Byung-hun
Yim Si-wan
Kang Ha-neul
Wi Ha-jun
Park Gyu-young
Park Sung-hoon
Yang Dong-geun
Kang Ae-sim
Jo Yu-ri
Chae Kuk-hee
Lee David
Roh Jae-won
Jun Suk-ho
Park Hee-soon

Squid Game 3.sezon saat kaçta yayınlanacak? Final sezonunda gerilim artıyor! - 4. Resim

SQUID GAME 3. SEZON KAÇ BÖLÜM?

Squid Game yeni sezonun 6 bölümden oluşacağı tahmin ediliyor. Aynı zamanda dizinin tüm bölümlerinin 27 Haziran Cuma günü yayınlanacak. Netflix bu stratejisi sayesinde izleyicilere tüm bölümleri tek seferde izleme imkanı sunuyor.

Squid Game 3.sezon saat kaçta yayınlanacak? Final sezonunda gerilim artıyor! - 5. Resim

SQUID GAME 3. SEZON FİNAL Mİ?

Netflix tarafından yapılan açıklamaya göre Squid Game 3. sezon, dizinin final sezonu olacak. 2021 yılında ilk sezonuyla global anlamda bir kültür fenomenine dönüşen yapım, bu sezonla birlikte hikayesini tamamlamış olacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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