Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Srebrenitsa Katliamı nedir, ne zaman gerçekleşti? 30. yıldönümünde hayatını kaybedenler anılıyor

Srebrenitsa Katliamı nedir, ne zaman gerçekleşti? 30. yıldönümünde hayatını kaybedenler anılıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Srebrenitsa Katliamı nedir, ne zaman gerçekleşti? 30. yıldönümünde hayatını kaybedenler anılıyor
Srebrenitsa Katliamı, Bosna Savaşı, Soykırım, Srebrenitsa, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Srebrenitsa Katliamı'nın 30. yıldönümünde, 1995 yılında Sırplar tarafından katledilen 8 bin 372 Boşnak Müslüman, Birleşmiş Milletler’in “Srebrenitsa Soykırımını Anma ve Düşünme Günü” olarak ilan ettiği 11 Temmuz’da anılıyor. 30 yıl geçmesine rağmen kapanmayan bir yara olmaya devam eden Srebrenitsa Soykırımı'nın mağdurlarının adalet arayışları sürüyor.

Bosna Savaşı'nın (1992-1995) en karanlık sayfalarından biri olan Srebrenitsa Soykırımı, 30 yıl önce 11 Temmuz 1995'te Avrupa'nın göbeğinde gerçekleşti. Birleşmiş Milletler tarafından "güvenli bölge" ilan edilen Srebrenitsa'da Sırplar tarafından aralarında çocuklarında olduğu 8 binden fazla Boşnak Müslüman sistematik olarak katledildi.

SREBRENİTSA KATLİAMI NE ZAMAN GERÇEKLEŞTİ?

Srebrenitsa Soykırımı, 1991-1995 yılları arasında süren Bosna Savaşı sırasında 11-22 Temmuz 1995 tarihleri arasında gerçekleşti.

Srebrenitsa Katliamı nedir, ne zaman gerçekleşti? 30. yıldönümünde hayatını kaybedenler anılıyor - 1. Resim

30 YIL ÖNCE SREBRENİTSA'DA NE OLDU?

General Ratko Mladiç liderliğindeki Sırp güçleri, BM tarafından 1993'te güvenli bölge ilan edilen Srebrenitsa'yı ele geçirdi ve yaklaşık 8 bin 372 Boşnak Müslüman erkek ve çocuk sistematik şekilde öldürüldü. Yalnızca birkaç gün içinde gerçekleşen katliam, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'nın gördüğü en büyük soykırım olarak tarihe geçti.

Srebrenitsa Katliamı nedir, ne zaman gerçekleşti? 30. yıldönümünde hayatını kaybedenler anılıyor - 2. Resim

Kadınlar ve çocuklar otobüslerle güvenli bölgelere taşınırken erkekler ve erkek çocuklar ayrılarak ormanlık alanlarda, fabrikalarda ve depolarda katledildi. Cesetlerin kimlik tespiti yapılmasın diye parçalanarak 64 farklı toplu mezara gömüldüğü belgelendi. Hala bin kişinin cesedi kayıp ve kimlikleri tespit edilememiş durumda.

Srebrenitsa Katliamı nedir, ne zaman gerçekleşti? 30. yıldönümünde hayatını kaybedenler anılıyor - 3. Resim

11 TEMMUZ SREBRENİTSA KATLİAMININ YILDÖNÜMÜ

Her yıl 11 Temmuz'da, Srebrenitsa'da katledilen 8 binden fazla Boşnak Müslüman, Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenlerle anılıyor. 2025 yılında katliamın 30. yıldönümünde kimlik tespiti yapılan 7 kurban daha toprağa verildi. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Düğün hayali yarım kaldı: Engincan Hiçdurmaz’ın ardından gözyaşları sel olduSağlık Bakan Yardımcısı Nurullah Okumuş kimdir?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sağlık Bakan Yardımcısı Nurullah Okumuş kimdir? - HaberlerSağlık Bakan Yardımcısı Nurullah Okumuş kimdir?Yetenek sınavı sonuçları açıklandı mı? Spor Lisesi ve Güzel Sanatlar Lisesi sınav sonuçları isim listesi - HaberlerYetenek sınavı sonuçları açıklandı mı? Spor Lisesi ve Güzel Sanatlar Lisesi sınav sonuçları isim listesiGeçmiş LGS sonuçları nasıl öğrenilir? - HaberlerGeçmiş LGS sonuçları nasıl öğrenilir?Bese Hozat kimdir, kaç yaşında ve nereli? - HaberlerBese Hozat kimdir, kaç yaşında ve nereli?Lise tercihleri (lise seçimleri) ne zaman ve nasıl yapılır? - HaberlerLise tercihleri (lise seçimleri) ne zaman ve nasıl yapılır?LGS sonucuna nasıl itiraz edilir? 2025 LGS sonuçlarına itiraz etme işlemi tarihleri - HaberlerLGS sonucuna nasıl itiraz edilir? 2025 LGS sonuçlarına itiraz etme işlemi tarihleri
Sonraki Haber Yükleniyor...