Sultanlar Ligi Fenerbahçe Opet-Eczacıbaşı Dynavit play-off final maçları il etabı 9 Nisan saat 19.00'da başlayacak
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Sultanlar Ligi’nde final heyecanı başlıyor. Play-off final serisinde 3 galibiyete ulaşacak takım, 2023-2024 sezonu şampiyon tamamlayacak. Peki, Fenerbahçe Eczacıbaşı voleybol maçı ne zaman? Eczacıbaşı Dynavit - Fenerbahçe Opet maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Tüm merak edilenler haberimizde...
Vodafone Sultanlar Ligi'nde final serisi başlıyor.Final etabının programı ise belli oldu. Vodafone Sultanlar Ligi'nde final serisi bugün başlayacak. Sultanlar Ligi finalinde Eczacıbaşı Dynavit ve Fenerbahçe Opet karşı karşıya geliyor. Peki, Eczacıbaşı Dynavit - Fenerbahçe Opet maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...
FENERBAHÇE ECZACIBAŞI VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe Opet-Eczacıbaşı Dynavit play-off final maçlarının tarihleri belli oldu. Play-off final serisinde 3 galibiyete ulaşacak takım, 2023-2024 sezonu şampiyon tamamlayacak.
Final serisinin ilk maçı, 9 Nisan Salı günü saat 19.00'da Eczacıbaşı Dynavit'in ev sahipliğinde oynanacak.
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'ndaki dev derbi, saat 19.00'da başlayacak. Zorlu mücadelenin heyecanı, TRT SPOR'da yaşanacak.
SULTANLAR LİGİ FİNAL SERİSİ MAÇ PROGRAMI
9 Nisan Salı:
19.00 Eczacıbaşı Dynavit-Fenerbahçe Opet (Burhan Felek Vestel)
13 Nisan Cumartesi:
19.00 Fenerbahçe Opet-Eczacıbaşı Dynavit (Burhan Felek Vestel)
15 Nisan Pazartesi:
19.00 Fenerbahçe Opet-Eczacıbaşı Dynavit (Burhan Felek Vestel)
18 Nisan Perşembe:
19.00 Eczacıbaşı Dynavit-Fenerbahçe Opet (Burhan Felek Vestel)-(Gerekirse)
21 Nisan Pazar:
19.00 Fenerbahçe Opet-Eczacıbaşı Dynavit (Burhan Felek Vestel)-(Gerekirse)
Kaynak: Türkiye Gazetesi