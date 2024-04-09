Sultanlar Ligi Fenerbahçe Opet-Eczacıbaşı Dynavit play-off final maçları il etabı 9 Nisan saat 19.00'da başlayacak

Düzenleyen: Kübra Çelepi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 9 Nisan 2024 17:27 - Güncelleme: 9 Nisan 2024 17:28 - Güncelleme:

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Sultanlar Ligi’nde final heyecanı başlıyor. Play-off final serisinde 3 galibiyete ulaşacak takım, 2023-2024 sezonu şampiyon tamamlayacak. Peki, Fenerbahçe Eczacıbaşı voleybol maçı ne zaman? Eczacıbaşı Dynavit - Fenerbahçe Opet maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Tüm merak edilenler haberimizde...