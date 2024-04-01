Sultanlar Ligi play-off maçları bu akşam Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak | Maç fikstürü

Sultanlar Ligi'nde play-off mücadeleleri bu akşam 1 Nisan'da başlıyor. Maç fikstürü, tarihleri ve saatlerine dair detaylar haberimizde yer alıyor.

Normal sezonu ilk 4'te bitiren takımlar play-off mücadelesinde karşılacak.

2 galibiyet alan takımlar final mücadelesinde karşılaşacak. Kaybeden iki takım ise 3. ve 4.'lük için mücadele edecek.

Sultanlar Ligi play-off mücadelesinde; Türk Hava Yolları ile Fenerbahçe Opet, Vakıfbank ile Eczacıbaşı karşılaşmaları izlenecek.

Türk Hava Yolları - Fenerbahçe Opet ilk karşılaşması 1 Nisan Pazartesi günü, ikinci maç 4 Nisan Perşembe günü saat 17.00'de oynanacak. Olursa eğer üçüncü karşılaşma 6 Nisan Cumartesi günü 14.00'te oynanacak.

Vakıfbank - Eczacıbaşı Dynavit ilk karşılaşması 1 Nisan Pazartesi günü, ikinci maç 4 Nisan Perşembe günü saat 20.00'de Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanacak. Olursa eğer üçüncü karşılaşma 6 Nisan Cumartesi günü saat 19.30'da Vakıfbank Spor Sarayı'nda oynanacak.

Her iki karşılaşma voleybol severler tarafından TRT Spor Yıldız üzerinden takip edilebilecek.