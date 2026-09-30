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Survivor 2027 ne zaman başlıyor? Başvurular sürüyor!

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Survivor 2027 ne zaman başlıyor? Başvurular sürüyor!
Başlık ResmiSurvivor 2027 ne zaman başlıyor "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor için yeni sezon hazırlıkları başladı. Survivor 2027 sezonunda yarışmak isteyen adaylar için başvuru sürecinin açılması, programın yeni sezonuna ilişkin merakı da artırdı. Survivor 2027 ne zaman başlıyor sorusu gündeme geldi.

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Survivor 2027'de yarışmak isteyen adaylar için başvuru süreci 12 Eylül'de başladı. Başvuru sırasında adayların kendilerini daha ayrıntılı şekilde tanıtabilmeleri amacıyla video yüklemeleri istenirken başvuru ve seçmeler için takvim de duyuruldu. Survivor'da mücadele etmek isteyen gönüllüler, seçmelere katılmak için ilk adımı atmaya başladı. Peki, Survivor 2027 ne zaman başlıyor?

Survivor 2027 ne zaman başlıyor? Başvurular sürüyor!
Başlık ResmiSurvivor 2027 ne zaman başlıyor? Başvurular sürüyor!

SURVİVOR 2027 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Survivor 2027'nin kesin yayın tarihi henüz açıklanmadı. Survivor 2026 sezonu 1 Ocak Perşembe günü saat 20.00'de TV8'de başlamıştı. Yeni sezonun da 2027 yılının ilk günlerinde ekrana gelmesi bekleniyor. Survivor 2027 için de ocak ayının başları öne çıkarken, kesin tarih TV8 tarafından yapılacak açıklamayla belli olacak. Yeni sezonun MasterChef'in ardından ekrana gelmesi bekleniyor.

Survivor 2027 ne zaman başlıyor? Başvurular sürüyor!
Başlık ResmiSurvivor 2027 ne zaman başlıyor? Başvurular sürüyor!

SURVİVOR 2027 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Survivor 2027'de yer almak isteyen adaylar, TV8'in Survivor başvuru ekranı üzerinden form doldurabiliyor. Başvuru sırasında adaylardan kişisel bilgileriyle ilgili alanları tamamlamaları isteniyor. Bunun yanı sıra adaylar kendilerini anlatabilecekleri bir videoyu da başvurularına ekleyebiliyor.

Başvuru yapmak isteyenlerin formdaki bilgileri eksiksiz şekilde doldurması gerekiyor. Başvuru sürecinin ardından adayların değerlendirme ve seçme aşamalarına ilişkin süreç, programın yapım ekibinin gerçekleştireceği değerlendirmeler doğrultusunda ilerleyecek.

Survivor 2027 ne zaman başlıyor? Başvurular sürüyor!
Başlık ResmiSurvivor 2027 ne zaman başlıyor? Başvurular sürüyor!

SURVİVOR 2027 BAŞVURU EKRANI NEREDE?

Survivor 2027 için başvuru ekranı tv8basvuru.com adresi üzerinden erişime açık durumda. Yarışmaya katılmak isteyen adaylar internet sitesindeki ilgili başvuru formunu doldurarak sürece dahil olabiliyor.

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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