Aylardır süren Survivor 2026 mücadelesi sona erdi, sezounun şampiyonu Mert Nobre oldu. Yaşanan gelişme ardından Survivor 2026 şampiyonu Nobre'nin hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Peki, Survivor 2026 şampiyonu Nobre kimdir, nereli? İşte Mert Nobre'nin kariyerine ilişkin bilgiler...

Survivor 2026'da aylar süren zorlu maraton sona erdi. Büyük finalde Nagihan Karadere ile karşı karşıya gelen Mert Nobre, sezon boyunca ortaya koyduğu başarılı performansı final gecesine de taşıyarak şampiyonluk kupasının sahibi oldu. Şampiyonluk mücadelesi ardından Nobre'nin hayat hikayesi ve kariyeri de bir kez daha gündeme geldi.

Survivor 2026 şampiyonu Nobre kimdir, nereli? Mert Nobrenin kariyeri

MERT NOBRE KİMDİR?

Forvet pozisyonunda görev yapmış eski Brezilyalı futbolcu ve teknik direktör Mert Nobre, 6 Kasım 1980 tarihinde dünyaya geldi. Nobre profesyonel futbola Paraná Clube takımında başladı. 1999'da Brezilya birinci liginde forma giymeye başladı. 9 Ekim 1999'da 19 yaşındayken ilk maçına Corinthians karşısında Fernando Diniz'in yerine oyuna girerek çıktı.

Nobre özellikle 2001 sezonunda takımının önemli isimlerinden biri oldu. Özellike ligin sonlarına doğru ilk 11'de forma giymeye başalyan Nobre 25 maçta 11 gol kaydetti.

2002 yılı sonunda Brezilya Ligi bittikten sonra, Marcio Nobre Japon ligi takımlarından Kashiwa Reysol'a transfer oldu.

Japonya'da başarısız bir sezon geçirmekte olan Nobre, Parana ile Brezilya ligindeki gösterdiği performansı ile daha büyük takımların dikkatini çekmişti. 2003 sezonunun ortasında Cruzeiro takımına transfer oldu. Bu takımda daha sonra da beraber oynayacağı Alex de Souza ve Edu Dracena ile beraber oynadı. Diğer ünlü takım arkadaşları ise Felipe Melo ve Claudio Maldonado'ydı.

TÜRKİYE'DEKİ KARİYERİ

2003'te Brezilya sezonunun bitmesinden sonra Türkiye'de devam eden 2003-04 sezonu devre arasında Fenerbahçe'ye kiralandı. Fenerbahçe'nin en golcü ismi oldu.

Fenerbahçe'nin 100. yıl kadrosunda düşünülmeyen Nobre, 2006-07 sezonunda kiralanmadı. Nobre 18 Mayıs 2006 tarihinde İstanbul'un bir diğer büyük takımı Beşiktaş'a transfer oldu.

2011 yaz transfer sezonunda Mersin İdman Yurdu'na transfer oldu. İlk maçında MKE Ankaragücü'ne karşı 2 gol atarak takımını galibiyete taşıdı. Mersin İdman Yurdu formasını Süper Lig'de 40 kez giyen Nobre rakip fileleri toplamda 19 kez havalandırmıştır.

2013-14 sezonu öncesinde ise adı Fenerbahçe ve Eskişehirspor ile anılan Nobre, Kayserispor'a transfer oldu.

2015-16 sezonunda Türk yatırımcıların yönetmeye başladığı İsviçre 2. Ligi ekibi FC Wil 1900'a transfer edilen Türk futbolculardan biri oldu.

Mert Nobre, 19 Temmuz 2016 tarihinde 3. Lig'de şampiyon olarak TFF 2. Lig'e yükselen Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile anlaşmaya vardı. Attığı 13 golle takımının en golcü ismi oldu.

24 Temmuz 2018 tarihinde Süper Lig'den 1. Lig'e düşmüş Gençlerbirliği ile anlaştı. 12 Ağustos 2018 tarihinde, Hatayspor'a karşı oynadığı ilk lig maçında 19. dakikada penaltıdan gol kaydederek takımına galibiyet getirdi ve ilk maçında gol bulmuş oldu. Dönemin Gençlerbirliği başkanı Murat Cavcav, Türk futboluna katkılarından dolayı plaket takdim etti.

Türk millî takımında da oynamak istediğini dile getiren Nobre'nin Türk vatandaşlığı da 2006 yılında onaylandı. Ancak Türkiye millî futbol takımında forma şansı bulamadı.

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