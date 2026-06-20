Son 66 yılın en fazla yağmurunun yağdığı Aksaray'da baraj doluluk oranı yüzde 46 seviyesine ulaştı. Türkiye'nin en kurak kentlerinden olan Aksaray'da, tarım üretiminde rekoltenin artış beklentisi üreticilerin yüzünü güldürdü.

Türkiye'nin en kurak illeri arasında yer alan Aksaray'da bu yıl yağan yağmurlar son 66 yılın en fazla yağışı olarak kayıtlara geçti. Yağışlar bazı afetleri beraberinde getirse de barajlardaki doluluk oranları arttı.

YÜZDE 46'YI BULDU

Nüfusunun yüzde 80'inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı şehirde bu yıl ekilen ürünlerde de rekolte artışı bekleniyor. Kentin hem içme suyu ihtiyacını karşıladığı hem de tarımsal sulama ihtiyacının karşılandığı tek baraj olan Mamasın Barajı yüzde 46'lık bir doluluk seviyesine ulaştı. 40 milyon metreküp suyu olan barajdaki su miktarı 75 milyon metreküp olarak ölçüldü. Uzmanlar her şeye rağmen israftan kaçınılması gerektiğimi vurguladı.

Türkiyenin en kurak ili! Son 66 yılın en fazla yağışını aldı, barajlar coştu

Yağışlar ve etkileri hakkında bilgiler veren Jeoloji Mühendisleri Odası Aksaray İl Temsilcisi Tayfun Aydın, "Türkiye'de son 66 yılın en büyük yağmurları yağdı. Dolayısıyla kar ve yağmur suları bakımından su oranımız artmıştır. Türkiye'de yıllık metrekareye düşen yağış miktarı 574 kilogram, bölgemize metrekareye düşen 324 kilogram iken bu son yağışlarla verim ve bereket gelmiştir. Mevcut Mamasın Barajımızda 40 milyon metreküp suyumuz var iken en son yapılan ölçümde 75 milyon metreküpe çıkmıştır. Bu da buranın doluluk oranının yüzde 46 oranında arttığını göstermektedir. Ancak bu şu anlama gelmesin ki, barajımız dolu değildir. Yüzde 50'si hala boştur ama son yağışlarla yüzde 46 oranında su miktarımız artmıştır" dedi.

Türkiyenin en kurak ili! Son 66 yılın en fazla yağışını aldı, barajlar coştu

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