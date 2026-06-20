Dövelim mi sevelim mi?

ABD Başkanı Donald Trump ile İran Devlet Başkanı Pezeşkiyan eş zamanlı olarak savaşı sona erdirecek anlaşmayı imzaladı, mutabakat zaptı yürürlüğe girdi. Hürmüz Boğazı açılıyor, İran petrolü için yaptırımlar kaldırılıyor. Nihai anlaşmaya ulaşılması için 60 günlük müzakere süreci başladı. İran nükleer silah edinmeyecek zenginleştirilmiş uranyumu uluslararası atom enerjisi gözetiminde yüzde 60’lardan yüzde 3’lere indirecek. Buna karşılık ABD, İran’ın 300 milyar dolarlık dondurulmuş varlıklarını serbest bırakacak. Lübnan dahil tüm cephelerde askerî operasyonlar kalıcı olarak sona erdirilecek ve taraflar birbirlerine karşı güç kullanmayacak. ABD, İran'a yönelik deniz ablukasını kaldıracak ve nihai anlaşmanın ardından sınır bölgelerindeki kuvvetlerini geri çekecek. ABD, İran petrolü ve petrol ürünlerinin ihracatı ile ilgili bankacılık, sigortacılık ve taşımacılık işlemlerine yönelik muafiyetler sağlayacak...

Evet 4 ay devam eden Orta Doğu savaşı ile devlet reisi dâhil üst düzey komutanlarını kaybeden, askerî gücü ağır darbe yiyen İran için şimdi bambaşka bir senaryo hayata geçiyor...

ABD ile imzalanan mutabakat, dondurulan milyarlarca dolarlık varlıkların serbest bırakılmasından petrol satışlarının yeniden başlamasına, yaptırımların gevşetilmesinden dev yatırım fonlarına kadar dengeleri kökten değiştirebilecek maddelerin hayata geçecek olması ile İran savaş öncesine kıyasla daha büyük kazanımlar elde edecek... Günde 2 milyon varillik satışla petrol gelirleri katlanacak. İran’ın dondurulmuş varlıklarının büyüklüğü 124 ila 167 milyar dolar arasında. En hızlı erişilebilecek kaynak ise Katar'da tutulan yaklaşık 12 milyar dolarlık fon. İran böylece savaşta kaybettiği 270 milyar dolarlık zararı fazlasıyla kapatacak. Peki Trump buna rağmen neden zafer ilan ettik diyor? Çünkü Netanyahu’nun tuzağına düşerek İran’a saldırı emri vererek, hem savaşı hem de kendi halkı önünde büyük itibar kaybetti.

İran savaşının ABD'ye doğrudan askerî maliyeti Pentagon verilerine göre 29 milyar dolar ancak dolaylı harcamalar, askerî üs onarımları ve ekonomik etkiler dâhil edildiğinde toplam fatura 100 milyar doları aşıyor. Ülkesinde enflasyon yıllık 4,2 ile son 3 yılın zirvesine çıktı. ABD halkı 4 ay devam eden savaş nedeniyle aylık 4 bin dolar ek masraf ödedi, Trump, kasım ayındaki ara seçimler dolayısıyla savaştan vazgeçmek zorunda kaldı, zira savaşı kaybetti, ama bunu zafer olarak açıklayarak sadece kendini tatmin ediyor...

Barış anlaşması Türk ekonomisine doping etkisi meydana getirecek. Petrol düştü enerji faturamız küçüldü, akaryakıt fiyatlarında yaşanan büyük gerileme enflasyonu aşağı çekecek, Merkez Bankası faiz indirecek, şirketler ucuz krediye kavuşacak, üretim ve istihdam artacak. İran ile sınır ticaretimiz ivme kazanacak, inşaat, tekstil, otomotiv ve tüketim sektörleri için önemli pazar açıldı. Yaz mevsimi dolayısıyla İranlılar ülkemize akacak, turizm canlanacak, döviz gelirimiz artacak. Ekonomi şahlanacak...

Siz karar verin. Trump’ı dövelim mi sevelim mi?..

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