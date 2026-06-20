Futbolu biraz abartmıyor muyuz?!.

‘Biraz’ ifadesi aslında çok yetersiz kalır… Fazlasıyla abartıyoruz! Evet, “Futbol sadece futbol değil…” klişesi her şeyi net özetliyor aslında. Futbol spordur, futbol ekonomidir, futbol siyasettir ve nüfuz ticaretidir elbette!..

Şahıs olarak futbol ile çok ilgili değilim. Ama futbolun yanında cereyan eden olaylara alakasız kalmak da doğru olmasa gerek… Uruguay Millî Takımına yapılan muameleyi nasıl değerlendirirsiniz? Takımı taşıyan uçağın ABD’ye girişinde yaşanan problem sebebiyle Meksika’da gecelemek zorunda kalması vs… Daha sonra otelinden futbol stadına giderken, bütün takım oyuncuları ve diğer teknik heyetin valizleri hassas burunlu köpekler tarafından didik didik arandı!.. Bağımsız bir ülke olarak, Uruguay bu muameleyi hak etmiş miydi peki? O Uruguay ki, 1930 yılında düzenlenen ilk dünya kupasına ev sahipliği yaptı ve finalde de Arjantin’i 4-2 yenerek, ilk dünya futbol şampiyonu ülke olarak tarihe geçti. Aynı Uruguay 1950’de Brezilya’da düzenlenen dünya kupasında, ev sahibi Brezilya’yı 2-1 yenerek, ikinci defa dünya futbol şampiyonu oldu… Ve yine o aynı Uruguay, 1980 yılında; dünya futbol şampiyonu olmuş ülkelerin iştirakiyle düzenlenen Mini Dünya Kupası müsabakalarına da ev sahipliği yaptı. Turnuva sonunda da Brezilya’yı 2-1 yenerek bu kupayı da millî müzesine götüren ülke oldu. Yani futbol alanında başarı arıyorsanız, bu küçük (Nüfusu üç buçuk milyon) Latin Amerika ülkesi fazlasıyla rüştünü ispatlamıştır. O hâlde Uruguay’a karşı en azından centilmence bir davranış gerekirdi. Fakat öyle olmadı. Uruguay fazlasıyla rencide edildi…

Bu şekilde hak etmediği bir muameleye uğrayan diğer bir ülke millî takımı da İran oldu… ABD-İran savaşı sebebiyle, sözde spor alanlarında kalması gereken futbol müsabakası düpedüz siyasete ve nüfuz ticaretine bulaştırılarak aslında bir skandala imza atıldı. 2026 Dünya Kupası çok yanlış ve irrite edici biçimde başladı öyle de devam ediyor… Afrika’nın en başarılı hakemi seçilen Somalili Omar Abdulkadir Artan ülkeye sokulmadı. ABD vizesi ve FIFA akreditasyonu olduğu hâlde, Miami Havaalanında 11 saat sorgulandıktan sonra, ülkeye sokulmayıp deport edildi… Güya Omar Artan’ın terör örgütüyle iltisaklı kişilerle olan ilişkilerinden şüphe duyulmuş!..

Bu türden skandalların doğrudan muhatabı olan FIFA teşkilatı, âdeta üç maymunu oynuyor!.. Zaten müsabaka üç ayrı ülkede (Kanada, ABD ve Meksika) organize edilmekle işin renk ve heyecanı yarı yarıya azalmıştı. Bu türden skandalların peş peşe patlamasıyla daha da alt seviyeye indi. Pek çok ülke vatandaşı vizesi bulunmakla birlikte Amerika’ya sokulmayıp hak kaybına uğratıldı. Bu ülkelerden biri de Fas oldu.

Velhasıl yukarıdaki özet bilgide görüldüğü üzere, futbol çoktan uluslararası bir centilmenlik ve gerçek spor faaliyeti zemini olmaktan çıkmış. Her türlü hile-hurdanın yanında, ABD gibi ülkelerin güç istismarıyla iyiden iyiye dibe vurmuş bulunmakta…

Bu girizgâhı niye yaptım? 24 yıl aradan sonra, Türk Millî Takımının dünya kupasına katılma başarısını göstermesi bizi milletçe memnun etti elbet. Ancak memnuniyet ve heyecanı çığırından çıkarmamak gerekir. Futbol tutkusunu belli bir sınırda tutmak yerine, onu ta cami avlularına kadar taşırmak ölçüyü kaçırmaktır… Yukarıda Latin Amerika ile yazıya giriş yaptık yine oraya atıfta bulunacağız. Latin Amerika’da futbol en büyük heyecan sahasıdır. Yani bu ülkelerin vatandaşları öteden beri futbolla yatar futbolla kalkar! Son günlerde Türkiye’deki havaya baktığımızda sanki Latin ülkeleriyle yarışa girer gibi bir hâl var. Bu kadarı gerçekten fazla. Tamam, ülke ve millet olarak Millî Takımımızı güçlü biçimde destekleyelim. Velakin onları motive etmeye çalışırken beri tarafta ulusal bir anksiyetenin içine de düşmeyelim!.. Millî Takımımız, Avustralya ile oynadığı ilk maçında talihsiz bir yenilgi alınca yüzler düşüverdi!.. Hâlbuki, futbol heyecanın yanında profesyonellik de gerektirir. Sonuna kadar mücadeleyi en sıkı şekilde devam ettirmek işin esasıdır. Ne var ki, bizde pek öyle olmuyor. Sporcusundan yorumcusuna, yazarından teknik elemanına kadar, çoğu kimsenin gardı erkenden düştü… Tartışmaların seyri birdenbire değişti. Oysa daha yolun başındayız.

Sizler bu satırları okurken, Milli Takımımızın Paraguay ile yaptığı maçın sonucu belli olmuş olacak… Eğer galibiyet alırsak, rekabet şansımız devam edecek. Şayet üç puan alamazsak işler kesat demektir! Ve hemen belirtelim ki, bu dünyanın sonu değil. Kazanabiliriz de kaybedebiliriz de… 2002 Dünya Kupasına da mağlubiyetle başlamıştık. Brezilya’ya yenilmiştik. Aynı ülke ile yarı finalde karşılaşıp 1-0 mağlup olmuştuk. Ancak üçüncülük maçında ev sahibi Güney Kore’yi 3-2 yenip dünya üçüncülüğünü kazanmayı başarmıştık… Demek ki başından sonuna kadar dişe diş mücadele etmek gerekiyor. İlk maçı kaybetmemiz birden heyecanımızı derinden etkiledi. Bu en azından taktik olarak doğru bir şey değil… Bu kadar duygusallık fazla. Bakınız, koskoca İspanya (2010 yılı dünya şampiyonu), pek çoğumuzun adını ilk defa duyduğu 530 bin nüfuslu YEŞİLBURUN ada ülkesiyle berabere kaldı!.. Keza geçmişinde dünya üçüncülüğü bulunan güçlü takımlardan Portekiz de Demokratik Kongo ile berabere kaldı. Yani İberik Adası'nın iki güçlü takımı dünya kupasında hiç iddiası bulunmayan ülkeleri geçemedi…

Dileyelim ki, bu sabah oynanacak maç istediğimiz gibi bir sonuçla bitsin ve yolumuza devam edelim. Paraguay bizim takımımız yanında çok mütevazı kalır. Fakat yine de dikkatli olmak lazım. Zira top yuvarlaktır! Sahadakiler ne kadar hızlı kovalarsa, tribünlerdeki seyirciler de ne kadar motive ederse o derece başarılı sonuçlar gelir.

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