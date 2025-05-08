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Survivor'da bugün kim elendi? Adada dengeler değişti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Survivor&#039;da bugün kim elendi? Adada dengeler değişti
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Survivor All Star'da 8 Mayıs 2025 tarihinde bu akşamın sonunda adaya ve hayallerine veda edecek. Eleme düellosu öncesinde takımlar haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanmak için kıyasıya rekabet edecek. Dokunulmazlığı kaybeden takımla beraber haftanın ilk adayını belirlenecek.

Survivor All Star'da heyecan tam gaz devam ediyor. Survivor'un yeni bölümünde, Gönüllüler ve All Star takımları kadınlar haftasında ilk dokunulmazlık oyunu kazanmak için mücadele edecek.

Eleme potasında yer alan, Sedat, Yusuf, Volkan, Batuhan adada kalmak için elierinden gelen mücadeleyi gösterecek. 

Survivor'da bugün kim elendi? Adada dengeler değişti - 1. Resim

TV8'de yayınlanan Survivor'da bu akşam yeni bölümü ekranlarda yayınlanıyor. Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım ilerleyen saatlerde belli olacak. Kazanan takım açıklandığında haberimize eklenecektir.

Survivor'da bugün kim elendi? Adada dengeler değişti - 2. Resim

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor All Star'da diğer takım arkadaşlarının oylaması sonucunda haftanın ilk eleme adayı Sevgi oldu.

Survivor'da bugün kim elendi? Adada dengeler değişti - 3. Resim

SURVİVOR ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

Sedat

Yusuf

Volkan

Batuhan

Survivor'da bugün kim elendi? Adada dengeler değişti - 4. Resim

SURVİVOR ELEME DÜELLOSUNDA EŞLEŞMELER NASIL OLDU?

Batuhan - Volkan,

Yusuf - Sedat.

Survivor'da bugün kim elendi? Adada dengeler değişti - 5. Resim

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Yusuf- Sedat düellosunda yenen isim Sedat oldu. Böylelikle Yusuf eleme düellosunda ismini finale yazdırırken, Sedat Survivor'a devam edecektir.

Batuhan -Volkan düellosunu Batuhan Karacakaya kazandı. Volkan eleme düellosu finalinde Yusuf'un rakibi oldu.

Elenen yarışmacı şu an için henüz belli olmadı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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