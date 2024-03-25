T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seçim afişi dolandı seferlerde aksama yaşandı! İstasyonlar düzeldi mi ?

T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı Galata Köprüsü üzerinde, asılan afişin enerji teline dolanması nedeniyle seferlerde aksama yaşandı. Seferler Kabataş-Karaköy ve Eminönü-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaya başlandı. Peki, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı İstasyonları ne zaman düzelecek?

Metro İstanbul'un yaptığı duyuruya göre T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattında aksamalar yaşandı. Peki, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda ne oldu, seferler normale döndü mü? İşte detaylar...

GALATA KÖPRÜSÜ ÜZERİNDE TRAMVAY AKSAMASI

Galata Köprüsü üzerinde uyarılara rağmen asılan seçim afişi katener (enerji) teline dolandı seferler aksadı. Aksamadan kaynaklı seferler Kabataş-Karaköy ve Eminönü-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaya başlandı.

T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattında yaşanan aksama kısa sürede giderildi. Seferler ise normale döndü.