İstanbul'da toplu taşıma kullanan vatandaşlar, Taksim metro istasyonu ve Kabataş füniküler hattındaki son durumu merak ediyor. Akşam saatlerinde ''Taksim metrosu açıldı mı, normale döndü mü? Şişhane, Taksim, Kabataş, İstiklal Caddesi ve Beyoğlu Belediyesi çıkışları açık mı?'' sorularının cevapları araştırılmaya başlanırken Metro İstanbul tarafından yapılacak duyurular da yakından takip ediliyor.

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İstanbul Valiliğinin kararı doğrultusunda geçici olarak hizmet dışı bırakılan hat ve istasyonlar gündemde. Peki, Taksim metrosu açıldı mı, normale döndü mü? Şişhane, Taksim, Kabataş, İstiklal Caddesi ve Beyoğlu Belediyesi çıkışları açık mı?

Taksim metrosu açıldı mı, normale döndü mü? Şişhane, Taksim, Kabataş, İstiklal Caddesi ve Beyoğlu Belediyesi çıkışları açık mı?

TAKSİM METROSU AÇILDI MI, NORMALE DÖNDÜ MÜ?

Taksim metro istasyonu, İstanbul Valiliğinin kararı doğrultusunda 25 Kasım saat 15.00 itibarıyla kapatıldı. Metro İstanbul'un açıklamasına göre istasyon, ikinci bir duyuru yapılana kadar yolcu kullanımına kapalı kalacak. Henüz yeniden açıldığına ilişkin bir bilgilendirme yapılmadı. M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'ndaki trenler Taksim'de durmadan seferlerine devam ediyor.



Taksim metrosu açıldı mı, normale döndü mü? Şişhane, Taksim, Kabataş, İstiklal Caddesi ve Beyoğlu Belediyesi çıkışları açık mı?

ŞİŞHANE METROSU KAPALI MI, AÇILDI MI?

Şişhane metro istasyonu tamamen kapalı değil, yolcu kullanımına açık durumda. Ancak istasyonun bazı giriş ve çıkışlarında geçici kısıtlama uygulanıyor. İstiklal Caddesi ve Beyoğlu Belediyesi 6. Dairesi yönündeki çıkışlar kapatılırken diğer giriş ve çıkışlardan ulaşım sağlanabiliyor. Uygulamanın ikinci bir duyuruya kadar devam edeceği bildirildi.

Taksim metrosu açıldı mı, normale döndü mü? Şişhane, Taksim, Kabataş, İstiklal Caddesi ve Beyoğlu Belediyesi çıkışları açık mı?

İSTİKLAL CADDESİ ÇIKIŞI AÇIK MI?

Şişhane metro istasyonunun İstiklal Caddesi çıkışı henüz açılmadı. Metro İstanbul'un duyurusuna göre söz konusu çıkış, 25 Kasım saat 15.00'ten itibaren yolcu kullanımına kapatıldı. Beyoğlu Belediyesi 6. Dairesi çıkışı da aynı uygulama kapsamında kapalı bulunuyor. Yolcular Şişhane istasyonunun açık olan diğer giriş ve çıkışlarını kullanabiliyor.

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