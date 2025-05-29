Tediye ödemeleri 2025 ne zaman yatacak? Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Kamu işçilerine 2025 yılında tediye ödeme tarihleri araştırılıyor. Tediye takvimi kamu işçileri tarafından arama motorlarında sorgulatılıyor. 4D'li taşeron ilave tediye ikramiye tarihleri Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte tediye ödeme tarihlerine ilişkin tüm ayrıntılar...

2025 yılı için ilave tediye ödeme takvimi merak konusu haline geldi. Kamu işçileri ve taşeron çalışanları gözlerini 2025 yılında alacakları ilave tediye ödemelerinin yapılacağı tarihe çevirdi.

Kamu işçilerinin ilave tediye ödemelerinin ikinci yarısı, 13 Aralık 2024 tarihinde gerçekleşti.. eki tediyeler ne zaman verilecek? 2025 yılı ilave tediye ödeme tarihlerine ilişkin tüm ayrıntılar belli oldu.

TEDİYELER NE ZAMAN VERİLECEK? 2025 YILI İLAVE TEDİYE ÖDEME TARİHLERİ

Kamu kurumlarında yaklaşık 700 bin işçi yılın ikinci yarısına ilişkin tediye ödemesini alacağı günü beklemeye başladı.

Kamu işçilerine her yıl toplamda 52 günlük ikramiye ödemesi yapılmaktadır. Bu ödemeler, yılın ilk yarısında ve ikinci yarısında 26'şar günlük bölümler olmak üzere ikişer parça olarak veriliyor. 2025 yılı kamu işçilerin tediye ödeme tarihleri Resmi Gazete’de yayımlandı.

2025 TEDİYE ÖDEMESİ NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı kararına göre, kamu işçilerine ikramiye ödemelerinin ilk yarısı 24 Ocak 2025 tarihinde hesaplara geçti. Tediyelerin ikinci yarısı ise 24 Mart'ta yapıldı. Yeraltı maden işletmelerinde çalışan işçilere ikramiye ödemesi ise 23 Aralık tarihinde gerçekleşecek.

2024 yılına bakıldığında kamuda çalışan işçilerin ilave tediye ödemelerinin ilk yarısı 26 Ocak ve 5 Nisan'da gerçekleşmişti. İkinci yarı ödemeleri ise 24 Haziran’da, kalan 13 günlük ikinci bölümü 13 Aralık'ta ödenmişti.

İLAVE TEDİYE NE KADAR ÖDENİYOR?

Tediye tutarları, işçinin maaşına göre farklılık gösterebilir. Örnek verilmesi gerekirse; 2024 yılı Temmuz ayında yapılan yüzde 24.73'lük zamla beraber en düşük brüt maaş 41 bin 358 TL'ye çıkmıştı

Brüt tediye tutarı 17 bin 921 TL, net tediye tutarı ise vergiler düşüldüğünde yaklaşık 10 bin 984 TL'dir.