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Teşkilat Sena karakterini Selin Genç canlandırıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Teşkilat Sena karakterini Selin Genç canlandırıyor

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Teşkilat Sena kim, gerçek adı ne araştırılıyor. Selin Genç kimdir, kaç yaşında sorularının detayları haberimizde yer alıyor.

Teşkilat dizisinde Sena karakterini canlandıran Selin Genç'in hayatı ve biyografisi gündeme geldi.

Selin Genç, 26 Haziran 1994 yılında İstanbul'da doğdu.

Üniversite eğitimini Işık Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde tamamladı.

Ardından Selçuk Üniversitesi Tiyatro bölümünü bitirdi.

İlk ekran önü tecrübesini 2018 yılında Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Gülten Taşkın Ciğerci rolüyle yaşadı. Teşkilat Sena karakterini Selin Genç canlandırıyor - 1. Resim

2022 yılında yönetmen koltuğunda Berker Berki ve Ömer Faruk Sorak'ın oturduğu Garip Bülbül Neşet Ertaş filminde Elif Karaca rolünü üstlendi. 

Son olarak Teşkilat dizisinde Sena karakteriyle yer alıyor. Teşkilat Sena karakterini Selin Genç canlandırıyor - 2. Resim

Selin Genç oynadığı dizi ve filmler

2018-2022 Bir Zamanlar Çukurova

2021 Sana Söz 

2022 Garip Bülbül Neşet Ertaş (Film)

2023 Yangın Günleri: Independenta (İnternet dizisi-tabii)

2023 Teşkilat 

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Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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