Teşkilat Sena karakterini Selin Genç canlandırıyor
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Teşkilat Sena kim, gerçek adı ne araştırılıyor. Selin Genç kimdir, kaç yaşında sorularının detayları haberimizde yer alıyor.
Teşkilat dizisinde Sena karakterini canlandıran Selin Genç'in hayatı ve biyografisi gündeme geldi.
Selin Genç, 26 Haziran 1994 yılında İstanbul'da doğdu.
Üniversite eğitimini Işık Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde tamamladı.
Ardından Selçuk Üniversitesi Tiyatro bölümünü bitirdi.
İlk ekran önü tecrübesini 2018 yılında Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Gülten Taşkın Ciğerci rolüyle yaşadı.
2022 yılında yönetmen koltuğunda Berker Berki ve Ömer Faruk Sorak'ın oturduğu Garip Bülbül Neşet Ertaş filminde Elif Karaca rolünü üstlendi.
Son olarak Teşkilat dizisinde Sena karakteriyle yer alıyor.
Selin Genç oynadığı dizi ve filmler
2018-2022 Bir Zamanlar Çukurova
2021 Sana Söz
2022 Garip Bülbül Neşet Ertaş (Film)
2023 Yangın Günleri: Independenta (İnternet dizisi-tabii)
2023 Teşkilat