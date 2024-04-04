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THY yurt içi sonbahar kampanyası kapsamında 799 TL'den başlayan biletleri satışa sundu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
THY yurt içi sonbahar kampanyası kapsamında 799 TL&#039;den başlayan biletleri satışa sundu

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

THY'nin 799 TL'den başlayan sonbahar kampanyası biletlerinin satış tarihi ve seyahat tarihleri araştırılıyor. 80 bin koltukla sınırlı kampanyanın detayları haberimizde yer alıyor.

Türk Hava Yolları kampanya dönemleri kapsamında uygun fiyatlı uçuş biletleri satmaya devam ediyor. 

Türkiye'yi sonbaharda keşfedin sloganıyla açılan kampanyanın detayları belli oldu. 

Yurt içi bilet kampanyası 4 - 5 Nisan 2024 tarihlerinde 799 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. 

Kampanyada koltuk sayıları 80 binle sınırlı tutuldu. 

4 ve 5 Nisan 2024 tarihlerinde alınan kampanyalı biletler ile 1 Ekim 2024 - 30 Kasım 2024 tarihleri arasında seyahat edilebilecek. THY yurt içi sonbahar kampanyası kapsamında 799 TL'den başlayan biletleri satışa sundu - 1. Resim

Kampanya, İstanbul Havalimanı çıkışlı ya da varışlı, yurt içi, direkt, Ekonomi uçuşlarında geçerli olacak. 

Biletler, EcoFly pakette  799 TL'dir.

ExtraFly pakette; İzmir, Kayseri, Antalya, Bodrum, Dalaman, Ankara, Nevşehir hatlarında 1.179 TL'dir 

PrimeFly pakette 1.249 TL’dir.

THY yurt içi sonbahar kampanyası kapsamında 799 TL'den başlayan biletleri satışa sundu - 2. Resim

Bu hatlar dışında kalan tüm yurt içi uçuşlarda ücretler, ExtraFly pakette 1.129 TL, PrimeFly pakette ise 1.189 TL’dir.

Kampanya kapsamında EcoFly paket olarak alınan biletlerde değişiklik ve iptal yapılamıyor. 

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Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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