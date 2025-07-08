TOBB Nefes Kredisi başvurusu nasıl, nereden yapılır ve hangi bankalardan alınır? TOBB Nefes Kredisi faiz oranı gündemde

TOBB Nefes Kredisi’ne yalnızca TOBB’a bağlı oda ve borsa üyeleri başvurabilecek. Programa katılım sağlayacak firmaların ayrıca Kredi Garanti Fonu (KGF) aracılığıyla desteklenmesi sağlanacak. KGF, sunulan kredilerin yüzde 80’ine kefalet vererek işletmelerin daha kolay finansmana erişmesi mümkün olacak. Kamuoyunca da TOBB Nefes Kredisi başvurusu nasıl, nereden yapılır ve hangi bankalardan alınır soruları cevap bekliyor.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu krediye ilişkin yaptığı değerlendirmede “KOBİ’lerin yaşadığı en büyük sorunlardan biri finansman erişimidir. Yeni TOBB Nefes Kredisi ile işletmelerin nakit döngüsünü rahatlatmayı ve üretim gücünü artırmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı. Peki, TOBB Nefes Kredisi başvurusu nasıl, nereden yapılır ve hangi bankalardan alınır?

TOBB NEFES KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

TOBB Nefes Kredisi’ne başvuru yapabilmek için işletmelerin TOBB’a bağlı bir oda veya borsaya üye olması gerekiyor. Başvurular, belirlenen tarihlerde doğrudan anlaşmalı banka şubelerine gidilerek şahsen yapılacak. İnternet üzerinden online başvuru imkanı bulunmuyor.

TOBB NEFES KREDİSİ BAŞVURU NEREDEN YAPILIR?

8-9 Temmuz 2025 tarihinden itibaren başlayacak başvurular, anlaşmalı bankaların şubeleri aracılığıyla alınacak. İşletme sahiplerinin, bağlı oldukları oda veya borsaya üyeliklerini belgelemeleri yeterli olacak. Başvuru sırasında gerekli evraklar banka tarafından talep edilecek.

TOBB NEFES KREDİSİ HANGİ BANKALARDAN ALINIR?

TOBB Nefes Kredisi Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Yapı Kredi, Denizbank ve Ziraat Katılım Bankası’nın şubeleri üzerinden verilecek. Belirtilen bankalarla iş birliği kapsamında yürütülen kredi sürecinde Kredi Garanti Fonu da yüzde 80 kefalet desteği sağlayacak.

TOBB NEFES KREDİSİ FAİZ ORANI VE VADE SAYISI

2025 yılı için geçerli olacak faiz oranı henüz netleşmedi. Önceki yıllarda uygulanan yıllık brüt faiz oranı yüzde 17,50 civarındaydı. Krediler 6 ay geri ödemesiz olacak şekilde toplamda azami 36 ay vadeli olarak sunulacak. Her işletme en fazla 2,5 milyon TL kredi kullanabilecek.