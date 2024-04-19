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Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu MHP'den seçildi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu MHP&#039;den seçildi

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Tokat'ta 18 Nisan gecesinden bu yana peş peşe olan depremlerin ardından Tokat Belediye Başkanı hangi partiden, kim araştırılıyor.

Tokat'ta 18 Nisan gecesinden itibaren 40'ı aşkın deprem meydana geldi.  

Tokat Belediye Başkanı hangi partiden, kim merak ediliyor.

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde yüzde 54.86 oy oranıyla MHP'den seçildi. 

Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, 29 Eylül 1982 tarihinde Alaca'da doğdu. Babası efsanevi vali Recep Yazıcıoğlu'dur. 

Üniversite eğitimini Bilkent Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi'nde tamamladı.

Yüksek lisansına Ahmet Yesevi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde devam etmektedir. 

2006 yılında ticaretle ilgilenmeye başladı.

İnşaat ve hizmet sektöründe, kamu kurumlarında ve Tokat olmak üzere birçok belediye ile projeler yaptı. 

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde MHP Tokat Belediye Başkan adayı olarak gösterildi ve seçildi. 

Evli ve bir çocuk babasdır. 

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Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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