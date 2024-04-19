Tokat'ta 191 konut zarar gördü, 2 bin yıllık köprüde çatlak yok

Tokat'ta dün akşam meydana gelen depremde üç ilçede toplam 191 konut zarar gördü. Roma döneminden kalma tarihi Sulusaray Köprüsü'nde ise 2.000 yıllık tarihine rağmen tek bir çatlak dahi oluşmadı.

Tokat, dün akşam saatlerinde 5.6 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Paniğe neden olan depremin ardından 4.7 ve 4.1 büyüklüğünde sarsıntılar da meydana gelirken, üç ilçede büyük hasar yaşandı.

Depremlerin ardından Sulusaray, Yeşilyurt ve Artova ilçelerinde bulunan 30 köyde 191 konutta hasar tespit edildi. Deprem sonucunda ahır duvarları yıkıldı, cami minareleri hasar gördü ve birçok evde çatlaklar oluştu.

2 BİN YILLIK YAPI ZARAR GÖRMEDİ

İlçe merkezinde bulunan ve halen çevre köylere ulaşımı sağlayan Roma döneminden kalma tarihi Sulusaray Köprüsü ise depremde zarar görmedi. 2.000 yıllık tarihi yapı, köylere olan karayolu ulaşımını güvence altına almaya devam ediyor.

Öte yandan, depremin etkileri gün ağarırken dron ile havadan görüntülendi.