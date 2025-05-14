TOKİ sosyal konut projesi ne oldu? TOKİ 250 bin sosyal konut projesi başvuruları ne zaman başlayacak?

TOKİ sosyal konut başvuruları için nefesler tutuldu. TOKİ 250 bin sosyal konut projesi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? sorusu merak edilip araştırılıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum proje ile ilgili yeni açıklamalar yaptı.

TOKİ 250 bin sosyal konut projesine ilişkin araştırmalar hız kazandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’, 81 ili kapsayan 250 bin sosyal konut projesiyle ilgili önemli bir açıklamalar yaptı.

Bakan Kurum, "Bu konuda çalışmalarımız sürüyor. Evi olmayan gençlerimiz ve emeklilerimiz konut sahibi olabilecek." ifadelerine yer verdi.

TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal konut projesi yeni bir açıklamada bulundu.

"Yeni sosyal konut kampanyalarıyla evi olmayan vatandaşlarımızın ev sahibi olabilmesine imkan sağlayacağız. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımız müjdelediler. Yıl sonunda 81 ili kapsayan inşallah bugüne kadar yapılmış en büyük kampanyayı, vatandaşımıza 81 ilde yapıyor olacağız. Bununla ilgili çalışmalarımızı yürütüyoruz. Evi olmayan gençlerimiz, emeklilerimiz ev sahibi olabilecekler. 19-20 yaşında kuradan ev sahibi olan gençleri sokakta görüyorum, ne güzel. Kontenjanlar ayıracağız, vatandaşlarımıza bu imkanları sunacağız."

TOKİ 250 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI, ŞARTLAR NELER?

TOKİ 250 bin sosyal konut projesi için başvurular şu an için başlamadı. Kısa süre içinde başvuruların alınacağı tarihler, şartlar ve hangi ilde ne kadar konut inşa edileceğine dair bilgi gelmesi bekleniyor.

81 İLİN VALİLİĞİNE GENELGE GÖNDERİLDİ

Kent merkezi ve ilçe merkezlerinde, nüfusu 10 bin ve daha az olan ilçeler için en az 100 konut, nüfusu 10 binden fazla olan ilçeler için ise en az 500 konut yapımının planlandığı vurgulandı.

Valilere yeterli büyüklükte, öncelikle Hazine ya da belediye mülkiyetinde bulunan taşınmazların belirlenmesi yönünde talimat verildi.