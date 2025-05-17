Toplu taşıma ücretsiz olacak! 19 Mayıs Marmaray, Başkentray, İzban bedava mı?

19 Mayıs’ta Marmaray, Başkentray ve İzban ücretsiz olup olmadığı gündeme geldi. Gençlik ve Spor Bayramı’nda ücretsiz toplu taşıma uygulamasıyla ilgili detaylar netleşti. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında 19 Mayıs Pazartesi günü İstanbul ve Ankara başta olmak üzere bazı şehirlerde toplu ulaşım araçları gün boyu bedava olacak.

Bayram coşkusunun daha geniş kitlelere yayılabilmesi için 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda Marmaray, Başkentray ve İzban başta olmak üzere birçok toplu taşıma aracı ücretsiz olacak. Bu karar sayesinde milyonlarca kişi Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerine kolayca ulaşım sağlayacak.

19 MAYIS TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

19 Mayıs Pazartesi günü İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok ilde toplu taşıma araçları gün boyunca ücretsiz olacak. Bedava ulaşım hizmetlerinde; İstanbul’da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı’nı kapsarken, Ankara’da EGO Genel Müdürlüğü’ne bağlı tüm otobüs, metro ve raylı dahil edilecek.

19 MAYIS MARMARAY BEDAVA MI?

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nda İstanbul’da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı gibi ana ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecek.

İZBAN ÜCRETSİZ Mİ 19 MAYIS?

Uygulama aynı zamanda İZBAN gibi diğer kent içi raylı sistemleri de kapsıyor. Bu kapsamda 19 Mayıs Pazartesi günü İzban ve raylı sistemler ücretsiz olacak.

19 MAYIS’TA ANKARA’DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ!

Ankara’da ise EGO Genel Müdürlüğü’ne bağlı otobüsler, metro ve Sincan-Kayaş Kayaş-Sincan yönünde hizmet veren ANKARAY gibi tüm toplu taşıma araçları 19 Mayıs’ta ücretsiz olacak.