Trabzon Sera Gölü'nde deniz bisikleti kullanımı büyük ilgi gördü

Trabzon'un Akçaabat ilçesi Yıldızlı Mahallesi'nde bir vadi içerisinde olan eşsiz güzellikteki Sera Gölü'nde deniz bisikleti aktivitesi vatandaşı sevindirdi. Yaz aylarının gelmesiyle beraber sıcak havanın tadını çıkarmak isteyenler deniz bisikleti fiyatlarının ne kadar olduğunu merak ederken gölün derinliğini de unutmadı.

Sera Gölü'nde uygulanan deniz bisikleti aktivitesi, vatandaş tarafından büyük ilgi görüyor. Geçen sene yasak getirilen bisikletlerin yeniden kullanılmasının ardından Sera Gölü'nün derinliği ve özellikleri araştırılırken yaş sınırı var mı merak edildi. Hafta sonları ailenizle beraber keyifli vakit geçirebileceğiniz göle nasıl gidilir haberimizde derledik.

SERA GÖLÜ DENİZ BİSİKLETİ FİYATLARI 2024

Deniz bisikletleri için fiyat bilgisi henüz paylaşılmazken vatandaş tarafından yoğun ilgi gördü. Akçaabat ilçesindeki Derecik Vadisi'nde oluşan heyelan sonucu oluşan göl, 2010 senesinde tabiat parkı ilan edildi.

Ulaşım olarak kolay olan parkın manzarası ve havası keyifli anlar yaşatırken yemek alanlarında da lezzetli yemekler denenebiliyor. Geçtiğimiz sene temmuz ayında yasak getirilen deniz bisikletleri bu sene kaldığı yerden devam ediyor.

Manzarayı görmek için İstanbul'dan gelen Hüseyin Kurultay, “İstanbul'dan geliyoruz. Buraya ilk kez geldim. Gayet güzel, doğal, sakin bir yer. Genelde insan yoğunluğu ve gölde gezinti bisikletleri daha çok göze batıyor. Açıkçası bu kadar güzel olduğunu bilmiyordum, gayet güzel, serin. Tekrar gelmeyi düşünüyorum. Trabzonluyum ama maalesef Sera Gölü'ne ilk kez geliyorum” sözlerini paylaştı.

SERA GÖLÜ'NE NASIL GİDİLİR?

Yıldızlı ve Derecik belediyelerinin arasında yer alan Derecik Vadisi'nde oluşan göl, 21 Şubat 1950 Salı günü Derecik Vadisi yamaçlarından kopan büyük kayaçların vadi tabanını tıkamasıyla meydana geldi. Otobüs hatları ise şöyle:

203A

204

208B

209A

209B

209C

209D

210

140C

DERİNLİĞİ NE KADAR?

Uzunluğu 1.200 metre olurken, genişliği 250 metre olurken en derin noktası 20 metre olan göl, Sera Gölü Tabiat Parkı içinde olan tatlı sudur.