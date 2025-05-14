Trabzonspor Galatasaray maçında kimler kesik, kimler cezalı? Kupa finali kamp kadrosu açıklandı!

Ziraat Türkiye Kupası'nın final heyecanı bu akşam Gaziantep'te yaşanacak. Süper Lig'in iki güçlü temsilcisi Galatasaray ile Trabzonspor, dev finalde karşı karşıya gelirken, mücadele öncesinde kadrolar ve eksik isimler merak konusu oldu. Trabzonspor Galatasaray maçında kimler kesik, kimler cezalı, ZTK final maçı ne zaman, hangi kanalda merakla takip ediliyor.

Trabzonspor - Galatasaray final kadroları belli olurken, bazı önemli futbolcuların maçta forma giyemeyeceği netleşti. Taraftarların büyük bir heyecanla beklediği mücadele, tarihi bir buluşmaya da sahne olacak. Trabzonspor Galatasaray maçında kimler kesik, kimler cezalı, ZTK final maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak sorularının cevapları araştırılıyor.

TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇINDA KİMLER EKSİK, KİMLER CEZALI?

Ziraat Türkiye Kupası final maçı heyecanı yaşanırken Trabzonspor ile Galatasaray arasındaki dev karşılaşma öncesi takımların eksik ve cezalı oyuncuları da netleşti. Sarı-kırmızılı ekipte Mauro Icardi, sakatlığı nedeniyle kritik maçta forma giyemeyecek.

Teknik heyetin maç kadrosuna dahil etmesine rağmen, Elias Jelert’in de sağlık durumu nedeniyle bu akşamki önemli karşılaşmada görev alması beklenmiyor. Aynı şekilde genç oyuncu Yusuf Demir de Gaziantep’te oynanacak finalde sahada beklenmiyor.

Bordo-mavili cephede ise Hüseyin Türkmen’in yanı sıra Onuralp Çevikkan ve Tim Jabol-Folcarelli'nin bu maçta sahada yer alması beklenmiyor. Ayrıca Enis Destan ile Ahmet Yıldırım’ın da karşılaşmada forma giyemeyeceği ifade edildi.

TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇ KADROSU

Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası finali için Gaziantep’e tam kadro olarak hareket etti. Sarı-kırmızılılar 32 kişilik geniş bir kamp kadrosuyla organizasyona dahil oldu.

Trabzonspor - Galatasaray maç kadrosunda yer alan isimler:

Fernando Muslera, Ismail Jakobs, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Yunus Akgün, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Gabriel Sara, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Carlos Cuesta, Przemyslaw Frankowski, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürpüz, Lucas Torreira, Atakan Ordu, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Berat Luş, Enes Emre Büyük, Alvaro Morata, Efe Akman, Metehan Baltacı, Arda Ünyay, Mario Lemina

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TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN?

Sezonun en kritik mücadelelerinden biri olan Trabzonspor - Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası Finali, 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü futbolseverlerle buluşacak. ZTK final heyecanı Gaziantep Stadı’nda saat 20.45’te başlayacak.

Trabzonspor - Galatasaray final maçı ATV ekranlarından canlı yayınlanacak.

Müsabakanın hakem kadrosu da açıklandı. Karşılaşmayı Cihan Aydın yönetecek. Aydın’a yardımcı olarak Hakan Yemişken ve Mustafa Savranlar eşlik edecek. Dördüncü hakem olarak ise Ozan Ergün görev alacak.

VAR sisteminde ise Polonya Futbol Federasyonu’ndan Tomasz Kwiatkowski yer alacak. AVAR’da ise Onur Özütoprak görev yapacak.

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TRABZONSPOR - GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor : Uğurcan, Pedro, Okay, Batagov, Arif, Mendy, Lundstram, Visca, Cham, Mustafa, Banza

Galatasaray : Muslera, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Barış Alper, Osimhen