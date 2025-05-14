Real Madrid - Mallorca maçı hangi kanalda, Arda Güler ilk 11'de mi? La Liga heyecanı bu akşam

Kaynak: Türkiye Gazetesi 14 Mayıs 2025 12:47 - Güncelleme: 14 Mayıs 2025 12:47 - Güncelleme:

İspanya La Liga’da sezonun son haftalarına girilirken, Real Madrid ile Mallorca arasında oynanacak kritik mücadele büyük bir merakla bekleniyor. Santiago Bernabeu'da sahne alacak karşılaşma, hem şampiyonluk umutlarını sürdüren Madrid ekibi hem de Avrupa hedefiyle yoluna devam eden Mallorca için büyük önem taşıyor. Real Madrid - Mallorca maçı hangi kanalda, Arda Güler oynayacak mı, muhtemel ilk 11 belli oldu mu soruları gündemde yerini buldu.

Jagoba Arrasate yönetimindeki Mallorca, son haftalarda elde ettiği kritik puanlarla sıralamada yukarı tırmanmayı başardı. Ligde dokuzuncu sırada yer alan ekip, Konferans Ligi hedefi doğrultusunda Real Madrid karşısında puan ya da puanlar arıyor. Deplasman performansı açısından zorlanan Mallorca dış sahada oynadığı son dört maçın üçünden 1-0’lık mağlubiyetle ayrıldı. İç sahada etkileyici bir istikrar yakalayan Real Madrid, bu sezon evinde oynadığı 17 karşılaşmada 14 galibiyet alarak güçlü bir performans sergiledi. Ayrıca Mallorca’ya karşı Bernabeu’da oynanan son sekiz karşılaşmanın tamamını kazanan başkent ekibi, bu seriyi sürdürerek şampiyonluk umutlarını bir süre daha canlı tutmak istiyor. Barcelona karşısında alınan 4-3’lük El Clasico yenilgisiyle zirveden uzaklaşan Madrid, kalan üç haftayı kayıpsız geçerek rakibinin hata yapmasını bekleyecek. İlgili Haber Arda Güler için yeni dönem başlıyor! İmzalar atıldı, dünyaca ünlü gazeteci duyurdu REAL MADRİD - MALLORCA MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ? İspanya La Liga’nın 36. haftasında Real Madrid ile Mallorca arasında oynanacak heyecan dolu mücadele futbolseverlerin ilgiyle beklediği karşılaşmalardan. Santiago Bernabeu Stadyumu’nda oynanacak mücadele Tuttur TV, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. REAL MADRİD - MALLORCA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? La Liga’da sezonun son virajına girilirken, Real Madrid ile Mallorca arasında oynanacak mücadele 14 Mayıs Çarşamba günü gerçekleşecek. Kritik karşılaşma Türkiye saatiyle 20.00’de başlayacak. İlgili Haber Xabi Alonso'dan Arda Güler kararı! İspanyollar '180 derecelik değişim' diyerek duyurdu ARDA GÜLER REAL MADRİD - MALLORCA MAÇINDA OYNAYACAK MI? Real Madrid’in genç yıldızı Arda Güler, El Clasico’da ilk 11’de sahaya çıkmış ve 46 dakikalık bir performans sergilemişti. Teknik direktör Carlo Ancelotti’nin, Arda’yı Brahim Diaz ile birlikte sahaya sürmeyi planladığı öğrenildi. Özellikle takımda çok sayıda önemli eksik bulunması, Arda Güler’in süre almasını daha da muhtemel kılıyor. REAL MADRİD - MALLORCA MUHTEMEL 11 Real Madrid: Thibaut Courtois, Fede Valverde, Rafa Asencio, Jesús Ramón, Fran Garcia, Luka Modrić, Dani Ceballos, Brahim Diaz, Jude Bellingham, Kylian Mbappé, Endrick Mallorca: Dominik Greif, Pablo Maffeo, Martin Valjent, Antonio Raíllo, José Copete, Johan Mojica, Takuma Asano, Omar Mascarell, Sergi Costa, Sergi Darder, Cyle Larin İlgili Haber Trabzonspor - Galatasaray maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası finali şifresiz canlı yayını!

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Betül Tokkan