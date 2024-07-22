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Trabzonspor Ruzomberok'u yenerse karşılaşacağı muhtemel rakipler belli oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Trabzonspor Ruzomberok&#039;u yenerse karşılaşacağı muhtemel rakipler belli oldu

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UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Trabzonspor, Ruzomberok ile karşı karşıya gelecek. Ruzomberok'u mağlup etmesi durumunda Trabzonspor'un 3. eleme turunda kimle karşılaşacağı belli oldu. İşte muhtemel rakipleri...

2024-2025 sezonunu UEFA Avrupa Ligi maçlarının başlamasına kısa bir süre kaldı.

25 Temmuz Perşembe günü temsilcimiz Trabzonspor, Slovakya temsilcisi Ruzomberok ile karşı karşıya gelecek.

19.30'da başlayacak olan karşılaşmanın ardından rövanş maçı ise 1 Ağustos Perşembe günü saat 20.30'da oynanacak.

Bu karşılaşmalarda Trabzonspor'un galip gelmesi durumunda hangi takımla eşleşeceği taraftarlar tarafından merak ediliyor.

Trabzonspor Ruzomberok'u yenerse karşılaşacağı muhtemel rakipler belli oldu - 1. Resim

TRABZONSPOR RUZOMBEROK'U YENERSE KİMLE KARŞILAŞACAK?

Bordo-mavililer, Ruzomberok'u yenerse UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turuna yükselecek.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda ise aşağıdaki maçların galiplerinden birisi ile karşılaşacak:

Ajax-Vojvodina 

Braga-M. Petah Tikva

Molde-Silkeborg

Viktoria Plzen

Dinamo Kiev-Partizan

Sheriff-IF Elfsborg

Wisla Krakow-Rapid Wien

Trabzonspor'un kesin olarak kimle karşılaşacağı ise UEFA tarafından 22 Temmuz Pazartesi günü yapılacak kura çekiminin ardından belli olacak.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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