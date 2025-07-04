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Tuğba Tekin neden öldü? Alp disiplini kayakta dünya şampiyonu olmuştu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Tuğba Tekin neden öldü? Alp disiplini kayakta dünya şampiyonu olmuştu
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2013 ve 2017'de alp disiplini kayakta dünya şampiyonu olan Tuğba Tekin hayatını kaybetti. Birçok kişi Tuğba Tekin'in ölüm nedeni araştırılıyor. İşte tüm ayrıntılar...

Alp disiplini kayakta dünya şampiyonluğu bulunan özel sporcu Tuğba Tekin, 34 yaşında hayatını kaybetti.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından Tuğba Tekin'in ölümüne ilişkin yapılan açıklamada, "Dünya şampiyonu özel sporcumuz Tuğba Tekin’in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhume sporcumuza Yüce Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar dileriz."  ifadeleri kullanıldı.

Federasyondan alınan bilgiye göre, aktif sporcu bırakan 34 yaşındaki Tuğba Tekin, 2013 ve 2017'de alp disiplini kayakta dünya şampiyonu oldu.

Tuğba Tekin neden öldü? Alp disiplini kayakta dünya şampiyonu olmuştu - 1. Resim

TUĞBA TEKİN NEDEN ÖLDÜ?

Isparta basınında yer alan habere göre; Geçtiğimiz günlerde saat 21.00 sularında Keçeci Mahallesi 2311'nci Sokakta bulunan evde  hareketsiz halde bulunan Tuba Tekin'i görenler sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Olay yeri esnasında sağlık ekiplerinin Tekin'e yaptığı müdahalede öldüğünü saptandı. Cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Şu an için Tuğba Tekin'in ölüm nedenine ilişkin resmi bir açıklama bulunmamaktadır. Konuyla ilgili kısa süre içinde net bir açıklama yapılması bekleniyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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