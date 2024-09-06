Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi sezonu 8 Eylül Pazar günü başlayacak

8 Eylül Pazar günü başlayacak olan Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi heyecanla bekleniyor. 2024-2025 Kadınlar Futbol Ligi'nde şampiyonluk için 14 takım mücadele edecek.

Türkiye'nin en prestijli kadın futbol organizasyonu olan Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 2024-2025 sezonuna pazar günü start verecek.

Bu sezon da futbolseverler, kadın futbolunun yükselen ivmesine tanıklık edecek. Turkcell’in isim sponsorluğunda oynanan bu ligde, 14 takım mücadele edecek ve sezon boyunca kıran kırana karşılaşmalar izlenecek.

KADIN FUTBOL LİGİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde yeni sezonun başlangıç tarihi açıklandı. 14 takımın mücadele edeceği bu büyük organizasyon, 8 Eylül 2024 Pazar günü start alacak.

Açıklamalara göre bu sezon takımlar tek grup halinde yarışacak ve karşılaşmalar çift devreli lig formatında oynanacak.

Lig toplamda 26 haftalık bir maraton olacak ve büyük bir rekabet sahaya yansıyacak.

KADINLAR LİGİ İKİNCİ DEVRE NE ZAMAN?

26 hafta sürecek olan lig maratonunda, ilk devre 22 Aralık 2024 tarihinde tamamlanacak.

22 Aralık sonrası takımlar kısa bir kış molası verecek ve yeniden sahaya çıkmak üzere 26 Ocak 2025’te ikinci yarıya başlayacaklar.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde sezonun son hafta karşılaşmaları 5 Mayıs 2025 tarihinde oynanacak.

Zorlu mücadelenin sonunda şampiyon olan takım, sadece ulusal bir zafer kazanmakla kalmayacak, aynı zamanda Türkiye’yi UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde temsil etme hakkını elde edecek.