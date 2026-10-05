Türkiye A Ligi'nde nasıl kalır, çeyrek finale nasıl çıkar, İtalya’ya yenilirse ligden düşer mi? Türkiye'nin Uluslar Ligi'nden düşme-kalma ihtimalleri

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta ilk üç maçını kaybederek puanla tanışamayan A Milli Futbol Takımı, kritik bir dönemece giriyor. Türkiye, 5 Ekim Pazartesi günü İtalya deplasmanında sahaya çıkacak. Grupta Fransa 7, Belçika 6, İtalya 4 puanda bulunurken Türkiye'nin henüz puanı bulunmuyor. Türkiye A Ligi'nde nasıl kalır, çeyrek finale nasıl çıkar, İtalya’ya yenilirse ligden düşer mi soruları ise gündemin merkezine yerleşti. İşte, Türkiye'nin Uluslar Ligi'nden düşme-kalma ihtimalleri ve çeyrek final senaryosu...

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Türkiye, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta oynadığı 3 karşılaşmanın tamamını kaybetti. Milliler, 0 puanla grubun son sırasında bulunurken gözler ''Türkiye A Ligi'nde nasıl kalır, çeyrek finale nasıl çıkar, İtalya’ya yenilirse ligden düşer mi?'' sorularının cevaplarına çevrildi.

Türkiye A Liginde nasıl kalır, çeyrek finale nasıl çıkar, İtalya’ya yenilirse ligden düşer mi? Türkiyenin Uluslar Liginden düşme-kalma ihtimalleri

TÜRKİYE A LİGİ'NDE NASIL KALIR?

Türkiye, UEFA Uluslar Ligi A1 Grubu'nda oynadığı ilk üç maçı da kaybederek puansız son sırada bulunuyor. Ay-Yıldızlı ekip ilk maçında Fransa'ya 1-0, ardından İtalya'ya 4-1 ve Belçika'ya 3-0 mağlup oldu. Karşılaşmaların sonunda Türkiye 1 gol atarken kalesinde 8 gol gördü ve averajı -7 oldu.

Uluslar Ligi formatına göre A Ligi'ndeki dört grubun sonuncuları kendi arasında da sıralanıyor. Sıralamada en iyi iki grup sonuncusu, B Ligi'ni ikinci sırada tamamalayan takımlarla play-off oynayarak A Ligi'ndeki yerini koruma fırsatı elde ediyor. En kötü iki grup sonuncusu ise doğrudan B Ligi'ne düşüyor.

Türkiye A Liginde nasıl kalır, çeyrek finale nasıl çıkar, İtalya’ya yenilirse ligden düşer mi? Türkiyenin Uluslar Liginden düşme-kalma ihtimalleri

Millilerin kalan maçlarda puan toplaması ve mümkün olduğunca averajını düzeltmesi büyük önem taşıyor. Türkiye'nin grup sonuncusu olmaması halinde ise A Ligi'nde kalma ihtimali doğrudan güçlenecek. Grupta üçüncü sıraya çıkılması durumunda Türkiye, diğer grup üçüncüleriyle yapılacak sıralamaya göre doğrudan A Ligi'nde kalsabilir veya play-off oynayabilir.

Milliler için ilk hedef bu akşam 5 Ekim'de oynanacak İtalya deplasmanından puan çıkarmak olacak. Ardından Türkiye, 12 Kasım'da Belçika'yı konuk edecek ve 15 Kasım'da Fransa deplasmanına çıkacak. Kalan üç maçın sonuçları hem grup sıralamasını hem de Türkiye'nin A Ligi'ndeki geleceğini belirleyecek.

Türkiye A Liginde nasıl kalır, çeyrek finale nasıl çıkar, İtalya’ya yenilirse ligden düşer mi? Türkiyenin Uluslar Liginden düşme-kalma ihtimalleri

TÜRKİYE ÇEYREK FİNALE NASIL ÇIKAR?

Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi'nde çeyrek finale yükselme ihtimali hala devam ediyor. A Ligi'nde grup aşamasını ilk iki sırada tamamlayan takımlar çeyrek finale yükseliyor. A1 Grubu'nda üç maç sonunda Fransa 7, Belçika 6 ve İtalya 4 puanda bulunurken Türkiye'nin henüz puanı yok. Bu nedenle Ay-Yıldızlıların kalan karşılaşmalarda çok yüksek bir puan toplaması gerekiyor.

Türkiye'nin önünde İtalya, Belçika ve Fransa ile oynayacağı üç maç bulunuyor. Milliler bu üç karşılaşmanın tamamını kazanırsa toplam puanını 9'a çıkarabilir. Bu senaryo Türkiye'nin çeyrek final yarışında yeniden güçlü bir konuma gelmesini sağlayabilir ancak diğer takımların sonuçları da belirleyici olacak.

Türkiye A Liginde nasıl kalır, çeyrek finale nasıl çıkar, İtalya’ya yenilirse ligden düşer mi? Türkiyenin Uluslar Liginden düşme-kalma ihtimalleri

Fransa ve Belçika'nın kalan maçlarda puan kaybetmesi Türkiye'nin ilk iki sıraya yükselme ihtimalini artıracak. Türkiye'nin 7 puana ulaşması halinde de çeyrek final ihtimali matematiksel olarak devam edebilecek. Fakat rakiplerin puan kayıplarının yanı sıra puan eşitliği halinde uygulanacak kriterler önem kazanacak. Türkiye'nin 6 puan veya daha düşük bir toplam puanda kalması ilk iki sıraya yükselme ihtimalini ortadan kaldıracak.

Şimdi İtalya deplasmanı çeyrek final hesabının en kritik aşamalarından biri olacak. Türkiye'nin bu akşam İtalya'yı yenmesi halinde puanı 3'e çıkacak ve İtalya 4 puanda kalacak. Daha sonra Belçika ve Fransa karşısında alınacak sonuçlar Türkiye'nin toplam puanını belirleyecek.

Türkiye A Liginde nasıl kalır, çeyrek finale nasıl çıkar, İtalya’ya yenilirse ligden düşer mi? Türkiyenin Uluslar Liginden düşme-kalma ihtimalleri

TÜRKİYE İTALYA’YA YENİLİRSE LİGDEN DÜŞER Mİ?

Türkiye'nin 5 Ekim'de İtalya'ya mağlup olması halinde A Milli Takım aynı anda B Ligi'ne düşmeyecek. İtalya yenilgisi Türkiye'nin puanını 0'da bırakacak ve çeyrek final yolunu çok daha zor hale getirecek. İtalya ise bu galibiyetle puanını 7'ye yükseltecek ve Türkiye ile arasındaki farkı daha da açacak.

Türkiye'nin grup aşamasında iki maçı daha bulunacağı için A Ligi'ndeki akıbeti diğer maçlardan sonra netleşecek. Milliler, İtalya karşılaşmasının ardından 12 Kasım'da Belçika'yı sahasında ağırlayacak. Türkiye gruptaki son maçında ise 15 Kasım'da Fransa'ya konuk olacak. Bu iki karşılaşmadan alınacak puanlar, Ay-Yıldızlıların gruptaki konumunu değiştirebilir.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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