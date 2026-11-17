UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Futbol Takımı'nın ligde kalma ihtimali, Yunanistan-Sırbistan karşılaşmasının ardından sona erdi. Yunanistan'ın rakibini 1-0 mağlup etmesinin ardından ''Türkiye A Liginden düştü mü?'' sorusu da gündemde yerini aldı.

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UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye açısından beklenen sonuç netleşti. A Milli Futbol Takımı'nın A Ligi'ndeki geleceğini doğrudan etkileyen Yunanistan-Sırbistan mücadelesi tamamlandı. Peki, Türkiye A Liginden düştü mü?

Türkiye A Liginden düştü mü? Yunanistan Sırbistan maç sonucuyla belli oldu!

TÜRKİYE A LİGİNDEN DÜŞTÜ MÜ?

Tarihinde ilk kez UEFA Uluslar Ligi A Ligi'nde mücadele eden Türkiye, zorlu grup aşamasında istediği sonuçları alamadı. Fransa, Belçika ve İtalya ile karşı karşıya gelen ay-yıldızlı ekip, oynadığı altı karşılaşmanın tamamını kaybetti. Puan tablosunda sıfırda kalan Türkiye, diğer gruplardaki sonuncularla yapılan değerlendirmede de averaj dezavantajını aşamadı.

Türkiye A Liginden düştü mü? Yunanistan Sırbistan maç sonucuyla belli oldu!

Sıfır puanla son sırada kalan ay-yıldızlılar, -11 averajla diğer grupların sonuncuları arasında da dezavantajlı konuma düştü. Sırbistan da altı karşılaşmada puan alamamasına rağmen -8 averajla Türkiye'nin önünde yer aldı. Galler ise üç puanla grubunu tamamlayarak A Ligi'nde kalmak için play-off oynama hakkı kazandı.

Türkiye A Liginden düştü mü? Yunanistan Sırbistan maç sonucuyla belli oldu!

Yunanistan'ın Sırbistan karşısında en az dört farklı galibiyet elde etmesi durumunda oluşabilecek averaj değişikliği, Türkiye'nin ligde kalma ihtimalini koruyabilecekti. Ancak karşılaşmanın 1-0 sonuçlanmasıyla bu ihtimal de ortadan kalktı. Galler ve Sırbistan play-off hakkı elde ederken Türkiye ve Çekya küme düşmekten kurtulamadı.

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