A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki küme düşme ihtimali, Belçika karşısında alınan 2-1'lik mağlubiyetin ardından gündemin öne çıkan başlıkları arasına girdi. Beş karşılaşmada da puan alamayan Türkiye, grubun son sırasını garantiledi. Şimdi ise ''Türkiye Uluslar Liginden elendi mi, küme düştü mü?'' ve ''Türkiye Fransa’ya yenilirse ne olur, yenerse ne olur?'' soruları gündemde.

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Ay-yıldızlı ekibin ligdeki geleceğini diğer gruplardaki son maçların sonuçları ve grup sonuncuları arasındaki puan-averaj sıralaması belirleyecek. Türkiye'nin Fransa karşısında alacağı sonuç ise bu hesaplamalarda belirleyici olacak. Peki, Türkiye Uluslar Liginden elendi mi, küme düştü mü? Türkiye Fransa’ya yenilirse ne olur, yenerse ne olur?

Türkiye Uluslar Liginden elendi mi, küme düştü mü? Türkiye Fransa’ya yenilirse ne olur, yenerse ne olur?

TÜRKİYE ULUSLAR LİGİ'NDEN ELENDİ Mİ, KÜME DÜŞTÜ MÜ?

A Milli Futbol Takımı, Belçika karşısında aldığı 2-1'lik yenilginin ardından UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta son sırayı garantiledi. Fakat Türkiye henüz doğrudan B Ligi'ne düşmedi. Bu sezon uygulanan statüye göre dört grubun sonuncuları kendi aralarında puan ve averaj durumuna göre sıralanıyor. En kötü iki takım doğrudan B Ligi'ne düşerken diğer iki ekip play-off oynama hakkı kazanıyor.

Türkiye Uluslar Liginden elendi mi, küme düştü mü? Türkiye Fransa’ya yenilirse ne olur, yenerse ne olur?

Türkiye'nin A Ligi'nde kalma ihtimali, Fransa maçının ve diğer gruplardaki son karşılaşmaların sonuçlarına bağlı. Milliler grup sonuncuları arasındaki sıralamada ilk ikiye girebilirse doğrudan küme düşmekten kurtulacak. Ama A Ligi'ndeki yerini koruyabilmesi için play-off karşılaşmasını da kazanması gerekecek.

Türkiye Uluslar Liginden elendi mi, küme düştü mü? Türkiye Fransa’ya yenilirse ne olur, yenerse ne olur?

TÜRKİYE FRANSA'YA YENİLİRSE NE OLUR, YENERSE NE OLUR?

Türkiye'nin Fransa karşısında alacağı sonuç, A Ligi'nde kalma hesaplarını doğrudan etkileyecek. Milliler Fransa'yı yenerse puanını 3'e yükseltecek ve Çekya ile Sırbistan'ın sonuçlarını bekleyecek. Çekya'nın Hırvatistan karşısında puan kaybetmesi, Sırbistan'ın da Almanya ve Yunanistan maçlarında toplamda 3 puanın altında kalması Türkiye'nin play-off şansını artıracak.

Türkiye Uluslar Liginden elendi mi, küme düştü mü? Türkiye Fransa’ya yenilirse ne olur, yenerse ne olur?

Fransa ile berabere kalınması halinde milliler 1 puana ulaşacak ve yine rakiplerinin sonuçlarına bağlı olarak play-off ihtimalini koruyacak. Türkiye'nin Fransa'ya yenilmesi durumunda ise grup aşaması puansız tamamlanacak. Bu senaryoda Çekya'nın Türkiye'den daha farklı mağlup olması ve Sırbistan'ın da averaj bakımından millilerin gerisinde kalması gerekecek.

Mevcut averaj dezavantajı nedeniyle mağlubiyet, Türkiye'nin A Ligi'nde kalma ihtimalini oldukça zorlaştıracak.

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