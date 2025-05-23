Türkiye Almanya voleybol maçı kaç kaç bitti? Türkiye - Almanya voleybol maç özeti

Kaynak: Türkiye Gazetesi 23 Mayıs 2025 19:21 - Güncelleme: 23 Mayıs 2025 19:43 - Güncelleme:

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, İtalya’nın Modena kentinde düzenlenecek olan AeQuilibrium Cup Women Elite 2025 turnuvasında ter döktü. Turnuvada millilerimiz, Almanya, Hollanda ve ev sahibi İtalya ile karşı karşıya gelecek. Almanya ile mücadele eden olan Filenin Sultanları maçtan galip ayrıldı.

Filenin Sultanları, AeQuilibrium Cup’ta maça çıkıyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı ilk maçında Almanya ile karşılaştı. Ay-yıldızlı temsilcimizde Dilay Özdemir, Elif Şahin, Aleksia Karatasu, Hande Baladın, Meliha Diken, Yaprak Erkek, Saliha Şahin, Ayşe Çürük, Aslı Kalaç, Ayçin Akyol, Simge Aköz, Eylül Akarçeşme Yatgın gibi isimler kamp kadrosunda yer aldı. TÜRKİYE ALMANYA VOLEYBOL MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ? A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi (VNL) hazırlıkları kapsamında İtalya'da düzenlenecek AIA AeQuilibrium Kupası'na katıldı. Filenin Sultanları ilk maçına bugün (23 Mayıs) saat 17.30’da Almanya ile karşı karşıya geldi. Maç Max dijital platformu üzerinden yayınlandı. Filenin Sultanları, Almanya'yı 3-2 mağlup etti. Almanya'da toplam şut sayısı 11 iken Türkiye'de 8'dir. İsabetli şut sayısı Almanya'da 4, Türkiye'de 5'tir. A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI MAÇ PROGRAMI 23 Mayıs Cuma 17.30 Türkiye-Almanya 24 Mayıs Cumartesi: 21.00 İtalya-Türkiye 25 Mayıs Pazar: 15.00 Türkiye-Hollanda KAMP KADROSU BELLİ OLDU Pasörler: Dilay Özdemir, Elif Şahin Pasör çaprazı: Aleksia Karutasu Smaçörler: Hande Baladın, Meliha Diken, Yaprak Erkek, Saliha Şahin, Ayşe Çürük Orta oyuncular: Aslı Kalaç, Ayçin Akyol, Deniz Uyanık, Berka Buse Özden Liberolar: Simge Aköz, Eylül Akarçeşme Yatgın İlgili Haber Beşiktaş Bayan Volaybol Takımı, Belçika'da avantajı kaptı

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin