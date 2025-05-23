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Türkiye Almanya voleybol maçı kaç kaç bitti? Türkiye - Almanya voleybol maç özeti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Türkiye Almanya voleybol maçı kaç kaç bitti? Türkiye - Almanya voleybol maç özeti
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A Milli Kadın Voleybol Takımımız, İtalya’nın Modena kentinde düzenlenecek olan AeQuilibrium Cup Women Elite 2025 turnuvasında ter döktü. Turnuvada millilerimiz, Almanya, Hollanda ve ev sahibi İtalya ile karşı karşıya gelecek. Almanya ile mücadele eden olan Filenin Sultanları maçtan galip ayrıldı.

Filenin Sultanları, AeQuilibrium Cup’ta maça çıkıyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı ilk maçında Almanya ile karşılaştı.

Ay-yıldızlı temsilcimizde Dilay Özdemir, Elif Şahin, Aleksia Karatasu, Hande Baladın, Meliha Diken, Yaprak Erkek, Saliha Şahin, Ayşe Çürük, Aslı Kalaç, Ayçin Akyol, Simge Aköz, Eylül Akarçeşme Yatgın gibi isimler kamp kadrosunda yer aldı. 

Türkiye Almanya voleybol maçı canlı yayınlanacak mı? Türkiye - Almanya voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta ve ne zaman? - 1. Resim

TÜRKİYE ALMANYA VOLEYBOL MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi (VNL) hazırlıkları kapsamında İtalya'da düzenlenecek AIA AeQuilibrium Kupası'na katıldı.

Filenin Sultanları ilk maçına bugün (23 Mayıs) saat 17.30’da Almanya ile karşı karşıya geldi. Maç Max dijital platformu üzerinden yayınlandı. 

Filenin Sultanları, Almanya'yı 3-2 mağlup etti. Almanya'da toplam şut sayısı 11 iken Türkiye'de 8'dir. İsabetli şut sayısı Almanya'da 4, Türkiye'de 5'tir.

Türkiye Almanya voleybol maçı canlı yayınlanacak mı? Türkiye - Almanya voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta ve ne zaman? - 2. Resim

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI MAÇ PROGRAMI

23 Mayıs Cuma

17.30 Türkiye-Almanya

24 Mayıs Cumartesi:

21.00 İtalya-Türkiye

25 Mayıs Pazar:

15.00 Türkiye-Hollanda

Türkiye Almanya voleybol maçı canlı yayınlanacak mı? Türkiye - Almanya voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta ve ne zaman? - 3. Resim

KAMP KADROSU BELLİ OLDU

Pasörler: Dilay Özdemir, Elif Şahin

Pasör çaprazı: Aleksia Karutasu

Smaçörler: Hande Baladın, Meliha Diken, Yaprak Erkek, Saliha Şahin, Ayşe Çürük

Orta oyuncular: Aslı Kalaç, Ayçin Akyol, Deniz Uyanık, Berka Buse Özden

Liberolar: Simge Aköz, Eylül Akarçeşme Yatgın

Türkiye Almanya voleybol maçı canlı yayınlanacak mı? Türkiye - Almanya voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta ve ne zaman? - 4. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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