Türkiye-Belçika maçı ne zaman, nerede oynanacak? Maçın stadı belli oldu
Türkiye-Belçika maçı için geri sayım başladı. A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi 2026/27 sezonunda A Ligi 1. Grup'taki beşinci karşılaşmasına çıkmaya hazırlanıyor. Kasım ayındaki milli maç programıyla birlikte karşılaşmanın tarihi, başlangıç saati ve oynanacağı stadyum da futbolseverlerin gündeminde yer aldı.
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde grup aşamasının son iki karşılaşması için hazırlıklarını sürdürüyor. Belçika ile oynanacak iç saha mücadelesinin ardından Fransa deplasmanına çıkacak olan millilerin maç programı Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı. Karşılaşmaların oynanacağı statlar, başlama saatleri ve Belçika maçının bilet satışlarına ilişkin ayrıntılar netleşti.
TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN?
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi 2026/27 sezonunda tarihinde ilk kez mücadele ettiği A Ligi'nde kasım ayının ilk karşılaşmasına çıkacak. Fransa, İtalya ve Belçika'nın bulunduğu 1. Grup'ta yer alan Türkiye, grup aşamasının beşinci haftasında Belçika ile karşı karşıya gelecek. Türkiye-Belçika maçı 12 Kasım 2026 Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma, A Milli Takım'ın bu sezon Uluslar Ligi'nde kendi sahasında oynayacağı son müsabaka olacak. Milliler, Belçika karşılaşmasının ardından grup aşamasındaki altıncı ve son maçına çıkacak.
Türkiye, Belçika maçının ardından 15 Kasım Pazar günü Fransa ile deplasmanda karşılaşacak. Bordeaux kentindeki Atlantique Stadyumu'nda oynanacak mücadele Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak. A Milli Takım, gruptaki ilk dört karşılaşmasının ardından puanla tanışamazken son iki maçında Belçika ve Fransa karşısında mücadele edecek. Türkiye Futbol Federasyonunun açıkladığı hazırlık programına göre milli futbolcular, 9 Kasım Pazartesi günü Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplandı. Takımın Belçika karşılaşması için 11 Kasım Çarşamba günü İzmir'e hareket etmesi planlandı.
TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇI NEREDE OYNANACAK, HANGİ STATTA?
Türkiye ile Belçika arasında oynanacak UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasının ev sahibi stadyumu, Türkiye Futbol Federasyonunun yayımladığı maç programıyla netleşti. 12 Kasım Perşembe günü oynanacak Türkiye-Belçika maçı, İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda yapılacak. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin iç saha karşılaşmalarını oynadığı stat, böylece A Milli Futbol Takımı'nı üçüncü kez ağırlayacak. Karşılaşma saat 20.00'de başlayacak ve ATV ekranlarından canlı yayınlanacak.
A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU
Kaleci
Berke Özer
Ersin Destanoğlu
Serhat Öztaşdelen
Uğurcan Çakır
Defans
Abdülkerim Bardakcı
Ahmetcan Kaplan
Emirhan Topçu
Eren Elmalı
Ferdi Kadıoğlu
Merih Demiral
Mustafa Eskihellaç
Ozan Kabak
Zeki Çelik
Orta saha
Arda Güler
Can Uzun
Hakan Çalhanoğlu
İsmail Yüksek
Orkun Kökçü
Salih Özcan
Forvet
Aral Şimşir
Barış Alper Yılmaz
Deniz Gül
Enes Ünal
İlhan Fakılı
Oğuz Aydın
Yunus Akgün