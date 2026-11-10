Türkiye-Belçika maçı ne zaman, nerede oynanacak? Maçın stadı belli oldu

Türkiye-Belçika maçı için geri sayım başladı. A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi 2026/27 sezonunda A Ligi 1. Grup'taki beşinci karşılaşmasına çıkmaya hazırlanıyor. Kasım ayındaki milli maç programıyla birlikte karşılaşmanın tarihi, başlangıç saati ve oynanacağı stadyum da futbolseverlerin gündeminde yer aldı.

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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde grup aşamasının son iki karşılaşması için hazırlıklarını sürdürüyor. Belçika ile oynanacak iç saha mücadelesinin ardından Fransa deplasmanına çıkacak olan millilerin maç programı Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı. Karşılaşmaların oynanacağı statlar, başlama saatleri ve Belçika maçının bilet satışlarına ilişkin ayrıntılar netleşti.

TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi 2026/27 sezonunda tarihinde ilk kez mücadele ettiği A Ligi'nde kasım ayının ilk karşılaşmasına çıkacak. Fransa, İtalya ve Belçika'nın bulunduğu 1. Grup'ta yer alan Türkiye, grup aşamasının beşinci haftasında Belçika ile karşı karşıya gelecek. Türkiye-Belçika maçı 12 Kasım 2026 Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma, A Milli Takım'ın bu sezon Uluslar Ligi'nde kendi sahasında oynayacağı son müsabaka olacak. Milliler, Belçika karşılaşmasının ardından grup aşamasındaki altıncı ve son maçına çıkacak.

Türkiye, Belçika maçının ardından 15 Kasım Pazar günü Fransa ile deplasmanda karşılaşacak. Bordeaux kentindeki Atlantique Stadyumu'nda oynanacak mücadele Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak. A Milli Takım, gruptaki ilk dört karşılaşmasının ardından puanla tanışamazken son iki maçında Belçika ve Fransa karşısında mücadele edecek. Türkiye Futbol Federasyonunun açıkladığı hazırlık programına göre milli futbolcular, 9 Kasım Pazartesi günü Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplandı. Takımın Belçika karşılaşması için 11 Kasım Çarşamba günü İzmir'e hareket etmesi planlandı.

Türkiye-Belçika maçı ne zaman, nerede oynanacak? Maçın stadı belli oldu

TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇI NEREDE OYNANACAK, HANGİ STATTA?

Türkiye ile Belçika arasında oynanacak UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasının ev sahibi stadyumu, Türkiye Futbol Federasyonunun yayımladığı maç programıyla netleşti. 12 Kasım Perşembe günü oynanacak Türkiye-Belçika maçı, İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda yapılacak. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin iç saha karşılaşmalarını oynadığı stat, böylece A Milli Futbol Takımı'nı üçüncü kez ağırlayacak. Karşılaşma saat 20.00'de başlayacak ve ATV ekranlarından canlı yayınlanacak.

Türkiye-Belçika maçı ne zaman, nerede oynanacak? Maçın stadı belli oldu

A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU

Kaleci

Berke Özer

Ersin Destanoğlu

Serhat Öztaşdelen

Uğurcan Çakır

Defans

Abdülkerim Bardakcı

Ahmetcan Kaplan

Emirhan Topçu

Eren Elmalı

Ferdi Kadıoğlu

Merih Demiral

Mustafa Eskihellaç

Ozan Kabak

Zeki Çelik

Orta saha

Arda Güler

Can Uzun

Hakan Çalhanoğlu

İsmail Yüksek

Orkun Kökçü

Salih Özcan

Forvet

Aral Şimşir

Barış Alper Yılmaz

Deniz Gül

Enes Ünal

İlhan Fakılı

Oğuz Aydın

Yunus Akgün

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