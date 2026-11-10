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Sergen Yalçın, A Milli Takım'ın başında ilk idmanına çıktı

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Sergen Yalçın, A Milli Takım'ın başında ilk idmanına çıktı
Başlık ResmiSergen Yalçın, A Milli Takım'ın başında ilk idmanına çıktı

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Belçika ve Fransa ile oynayacağı maçların hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Sergen Yalçın, takımla ilk idmanına çıktı.

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Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre milli takım, teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki ilk idmanı TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Isınma ile başlayan antrenman, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. İdman, dar alan oyunlarıyla sona erdi.

Dün kulüp takımlarıyla oynadıkları müsabakalarda belirli bir sürenin üzerinde forma giyen milli futbolcular, yenilenme çalışması yaptı.

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Başlık ResmiSergen Yalçın

ARAL ŞİMŞİR, BİREYSEL ÇALIŞTI

Ayrıca tedavisi devam eden milli oyuncu Aral Şimşir, bireysel egzersiz programı doğrultusunda çalıştı.

İdmanı A Milli Takım'dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Tahir Ediz Kıray da yerinde takip etti.

Milli takım, yarın TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

A Milli Takım, 12 Kasım'da İzmir'de Belçika ve 15 Kasım'da deplasmanda Fransa ile karşılaşacak.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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