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Türkiye grubu ilk sırada bitirirse Uluslar A Ligi'ne yükselecek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Türkiye grubu ilk sırada bitirirse Uluslar A Ligi&#039;ne yükselecek
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İzlanda, Karadağ ve Galler ile bulunduğu grubu Türkiye ilk sırada bitirirse A Ligi'ne yükselerek çeyrek final kapısını aralamış olacak. Gözler ise Türkiye'nin bir sonraki maçı olan İzlanda karşılaşmasına çevrilmiş durumda.

A Milli Takım, EURO 2024 çeyrek finalinin ardından Uluslar B Ligi'nde yeni bir mücadeleye adım attı.

Ay-yıldızlılar bu yeni serüvenin ilk maçında Galler ile gerçekleşen karşılaşmayı tamamlandı.

Türkiye grubu ilk sırada bitirirse Uluslar A Ligi'ne yükselecek - 1. Resim

TÜRKİYE GALLER MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Türkiye'nin, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ilk maçı Galler ile Cardiff'teki Cardiff City Stadyumu'nda gerçekleşti.

Mücadele 0-0 eşitlikle sonuçlandı. Ay-Yıldızlılarımız, bu sonuçla Uluslar Ligi'ne 1 puanla başladı.

Karşılaşma Barış Alper Yılmaz'ın 62. dakikada gördüğü kırmızı kart ve Arda Güler'in yaşadığı sakatlıkla kritik anlar yaşandı.

Türkiye grubu ilk sırada bitirirse Uluslar A Ligi'ne yükselecek - 2. Resim

GALLER MAÇINDA KİMLER YOKTU?

Teknik direktör Vincenzo Montella'nın seçtiği kadroda bazı önemli oyuncular bulunmadı. Aday kadroda yer alan Muhammed Şengezer, Yusuf Özdemir ve Eren Elmalı, maç kadrosuna dahil edilmedi.

Cezalı olan Merih Demiral da bu mücadelede yer almadı. Ancak ilk kez aday kadroda bulunan Eren Dinkçi ve Emirhan Topçu, maç kadrosunda yer aldı.

Türkiye grubu ilk sırada bitirirse Uluslar A Ligi'ne yükselecek - 3. Resim

TÜRKİYE'NİN BİR SONRAKİ MAÇI NE ZAMAN?

Uluslar B Ligi 4. Grup'ta mücadele eden A Milli Takımımız, Galler karşılaşmasının ardından Türkiye'nin bir sonraki maçı İzlanda ile olacak.

İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak bu kritik mücadele 9 Eylül 2024 tarihinde saat 21:45'te başlayacak. Heyecanla beklenen milli maç ise TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Türkiye grubu ilk sırada bitirirse Uluslar A Ligi'ne yükselecek - 4. Resim

ULUSLAR LİGİ TÜRKİYE MAÇ TAKVİMİ

6 Eylül 2024, 21:45: Galler - Türkiye
9 Eylül 2024, 21:45: Türkiye - İzlanda
11 Ekim 2024, 21:45: Türkiye - Karadağ
14 Ekim 2024, 21:45: İzlanda - Türkiye
16 Kasım 2024, 20:00: Türkiye - Galler
19 Kasım 2024, 22:45: Karadağ - Türkiye

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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