Türkiye henüz Olimpiyat Oyunları’na ev sahipliği yapmadı

2024 yılında Paris'te gerçekleşen Yaz Olimpiyatları'nda yarışmalar sürerken Türkiye'de daha önce olimpiyat yapıldı mı gündeme geldi. 2020 Yaz Olimpiyatları'na adaylık başvurusu yapılmıştı.

2024 Paris Olimpiyatları 26 Temmuz itibarıyla başladı. Heyecanla takip edilen organizasyon Türkiye'de yapıldı mı araştırılırken ülkemizde henüz düzenlenmedi.

TÜRKİYE'DE OLİMPİYAT OYUNLARI YAPILDI MI?

Ülkemizde henüz herhangi bir olimpiyat oyunu yapılmazken 2005 senesinde Dünya Üniversite Oyunları'nı düzenledi.

İstanbul 2000, 2004, 2008 ve 2012 Yaz Olimpiyatları için aday olurken 2020 yılında da aday oldu.

2020 Olimpiyat Oyunları adaylığında Madrid ve Tokyo yer alırken 7 Eylül 2013 tarihinde ev sahibi belli oldu.

İlk turda Madrid elenirken ikinci turun oylamasında İstanbul'a kadar 60-36 üstünlük sağlayan Tokya, ev sahipliği yaptı.

2028 YILINDA OLİMPİYATLAR HANGİ ÜLKEDE OLACAK?

Bu sene Paris'te düzenlenen olimpiyat, 2028 yılında Los Angeles'ta yapılacak. IOC, bir sonraki olimpiyat organizasyonunda beyzbol/softbol, kriket, bayrak futbolu, lakros ve squash alanlarının da ekleneceğine karar verdi.