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Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanlığı hangi bakanlığa bağlı?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanlığı hangi bakanlığa bağlı?
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), insan haklarının korunması, ayrımcılık ve işkenceye karşı mücadelede rol üstlenen bir kurumdur. Kurumun yeni başkanının Fahrettin Altun olmasıyla bağlı olduğu bakanlık ve kurumun geçmişi gündeme geldi.

10 Temmuz 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile TİHEK Başkanlığına Prof. Dr. Fahrettin Altun atandı. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanlığı hangi bakanlığa bağlı gündeme geldi.

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VE EŞİTLİK KURUMU BAŞKANLIĞI HANGİ BAKANLIĞA BAĞLI?

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), idari ve mali özerkliğe sahip, özel bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz bir kurum olarak Adalet Bakanlığı ile ilişkilidir.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanlığı hangi bakanlığa bağlı? - 1. Resim

TİHEK NE ZAMAN, NEDEN KURULDU?

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), 20 Nisan 2016 tarihinde 6701 sayılı Kanun'un Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla kuruldu. 

Dünyada insan hakları, İkinci Dünya Savaşı sonrası uluslararası çalışmalar ve kurumlarla gündeme gelse de 1990'lı yıllarda önemli hale geldi. Türkiye'de ise 2001 yılında Başbakanlık bünyesinde İnsan Hakları Başkanlığı'nın oluşturulmasıyla çalışmalar hız kazandı. 

2012'de kurulan Türkiye İnsan Hakları'nın (TİHK) yerine geçerek daha geniş yetkilere sahip olan TİHEK kuruldu. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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