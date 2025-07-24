Türkiye – Japonya Voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kaynak: Türkiye Gazetesi 24 Temmuz 2025 11:03 - Güncelleme: 24 Temmuz 2025 11:03 - Güncelleme:

Türkiye – Japonya Voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorusu arama motorlarında sorgulatılıyor. . Polonya’nın Lodz kentinde gerçekleşecek dev karşılaşmada Filenin Sultanları, yarı finale yükselmek adına büyük bir mücadele verecek. . Peki, Türkiye – Japonya Voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte yayın kanalı ve saati...

Milletler Ligi çeyrek finalinde bu akşam Japonya ile maça çıktı. Polonya’nın Lodz kentinde oynanacak karşılaşma için geri sayım başladı. Türkiye – Japonya Voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunun cevabı merak konusu oldu. İşte tüm ayrıntılar... FİLENİN SULTANLARI - TÜRKİYE JAPONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? Türkiye-Japonya çeyrek final müsabakası 24 Temmuz Perşembe günü saat 17.30'da Atlas Arena'da gerçekleşecek. FİLENİN SULTANLARI - TÜRKİYE JAPONYA MAÇI HANGİ KANALDA? Türkiye-Japonya çeyrek final karşılaşması, TRT 1'den canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Kazanan takım, yarı finalde Brezilya - Almanya eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek. 2025 Kadınlar VNL Finalleri'ndeki çeyrek final maçlarının TSİ programı şu şekildedir: 23 Temmuz Çarşamba: 17.30 İtalya-ABD 21.00 Polonya-Çin 24 Temmuz Perşembe: 17.30 Japonya-Türkiye 21.00 Brezilya-Almanya

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin