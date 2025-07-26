Türkiye ve dünyada nereler sıcaklık rekoru kırdı? İşte 50 dereceyi aşan kentimiz

Türkiye ve dünyada sıcaklık rekorları kırılmaya devam ediyor. Peki, termometreler hangi kentlerde rekor kırdı? Türkiye’de 50 dereceyi aşarak sıcaklıkla zirveye oturan kentimiz hangisi? İşte Türkiye ve dünyada sıcaklık rekoru kıran kent ve bölgeler...

Türkiye ve dünyanın dört bir yanında sıcaklık rekorları peş peşe geliyor. Akdeniz’den Asya’ya, Avrupa’dan Orta Doğu’ya kadar geniş bir coğrafyada termometreler adeta eriyor. Peki, Türkiye’de hangi kent sıcaklık rekoru kırdı? Termometreler hangi ilimizde tam 50,5 dereceyi aştı? İşte Türkiye ve dünyada sıcaklık rekorlarının kırıldığı kritik noktalar...

TÜRKİYE'DE 50 DERECEYİ AŞAN KENTİMİZ

Haziran ayında başlayan aşırı sıcaklar Türkiye’de yeniden etkisini artırdı. Dün Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyrederken, Şırnak’ın Silopi ilçesinde termometreler tam 50,5 dereceyi gösterdi. Bu değer, son yılların en yüksek sıcaklıklarından biri olarak kayıtlara geçti. Ayrıca Mardin Kızıltepe’de 49,6, Cizre’de 49,4, Nusaybin’de ise 49,3 derece ölçüldü. Ülke genelinde 6 farklı ölçüm noktasında sıcaklıklar 49 dereceyi geçti.

AVRUPA VE BALKANLAR'DA REKORLAR

Yunanistan’da Mora Yarımadası’ndaki Skala bölgesi 46 dereceyle öne çıkarken, Rodos Adası’nda Lindos kasabası 43,6 derece ile kendi rekorunu tazeledi. Arnavutluk’un güneybatısındaki Avlonya’da sıcaklık 42,4 dereceye ulaşırken, Saraybosna’da termometreler 39 dereceyi gösterdi.

DÜNYADA NERELER SICAKLIK REKORU KIRDI?

İskandinavya’da 14 gündür üst üste 30 dereceyi aşan sıcaklıklar ölçülüyor. Finlandiya Meteoroloji Enstitüsü’ne göre bu durum 1961’den beri görülmemiş bir rekor. İsveç’te gündüz sıcaklıkları 30, gece sıcaklıkları ise 23 derece civarında seyrediyor.

Güneydoğu Asya’da Tayland, Filipinler, Endonezya ve Malezya’da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Japonya’nın kuzeyindeki Otaru bölgesinde termometreler 34 dereceyi gösterdi.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), tehlikeli sıcak hava dalgalarının devam edeceği uyarısında bulundu. Irak’ın başkenti Bağdat’ta sıcaklıkların 49 dereceyi bulması beklenirken, Mısır, Umman ve Orta Doğu’nun birçok bölgesinde sıcaklıkların önümüzdeki günlerde yüksek seviyelerde seyretmesi öngörülüyor.

SICAK HAVA DALGASI ETKİLİ OLUYOR

Avrupa Birliği Copernicus İklim Değişikliği Servisi’nden İklim Bilimcisi Rebecca Emerton, Doğu Akdeniz’de deniz yüzeyi sıcaklığının 1992-2020 ortalamasının 3 derece üzerinde olduğunu belirtti. 20-26 Temmuz haftasında Doğu Akdeniz’de deniz sıcak hava dalgasının kapsam ve yoğunluğunun arttığını vurgulayan Emerton, bu dalgaların özellikle Ege Denizi’nin kuzeybatı kesiminde güçlü etkiler oluşturduğunu söyledi.

Copernicus verilerine göre, 22 Temmuz itibarıyla dünya yüzey sıcaklığı ortalaması 16,64 dereceyle 1992-2020 dönem ortalamasının 0,38 derece üzerinde seyrediyor. Bu yükseliş, küresel ısınmanın etkilerinin sürdüğüne işaret ediyor.