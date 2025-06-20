Türkiye’nin nükleer silahı var mı? Savaş senaryosunda nükleer kapasite!
İsrail-İran arasında artan gerilim Türkiye’nin savunma gücüyle beraber nükleer silah kapasitesini gündeme getirdi. İsrail-İran arasında yaşanan hava saldırıları Orta Doğu’da tansiyonu yükseltirken Türkiye’nin nükleer silahı var mı sorusu araştırılmaya başlandı.
İsrail ve İran arasındaki gerilim tırmanırken, küresel güçlerin nükleer kapasiteleri yeniden mercek altına alındı. Yaşanan askeri hareketlilik ve tehditler, Türkiye’nin nükleer silahı var mı sorusunu bir kez daha gündeme taşıdı.
TÜRKİYE’NİN NÜKLEER SİLAHI VAR MI?
Türkiye’nin, resmi olarak geliştirdiği bir nükleer silahı bulunmuyor. Ancak ülkenin NATO üyesi olması sebebiyle, nükleer paylaşım sisteminin bir parçası olduğuna dikkat çekiliyor. Bu kapsamda, Türkiye topraklarında NATO’ya ve ABD’ye ait nükleer silahların konuşlandırıldığına yönelik çeşitli iddialar yer alıyor. Özellikle İncirlik Üssü, bu iddiaların merkezinde konumlanıyor.
İSRAİL’İN NÜKLEER SİLAHI VAR MI?
İsrail, nükleer silah sahibi olduğunu kabul etmese de güvenlik analistlerine göre İsrail’in 80 ila 200 arasında nükleer başlık taşıdığı tahmin ediliyor. Bu kapasite, İsrail’in bölgede askeri üstünlüğünü güçlendiren en kritik faktörlerden biri olarak değerlendiriliyor.
Ayrıca Türkiye’nin, İsrail gibi doğrudan nükleer silah sahibi olmamakla birlikte, NATO vasıtasıyla dolaylı yoldan bu güce erişimi olduğu da uluslararası uzman raporlarında sıkça yer buluyor.
DÜNYANIN EN ÇOK NÜKLEER SİLAHA SAHİP ÜLKELERİ
Uluslararası güvenlik kuruluşlarının 2025 yılı itibarıyla yayımladığı güncel verilere göre, dünyada en çok nükleer silaha sahip ülkeler şöyle sıralanıyor:
Rusya
Savaş başlığı: 1.790 aktif / toplam 7.300
İlk nükleer test yılı: 1949
ABD
Savaş başlığı: 1.750 aktif / toplam 7.000
İlk nükleer test yılı: 1945
Fransa
Savaş başlığı: 280 aktif / toplam 300
İlk nükleer test yılı: 1960
Çin
Savaş başlığı: Tahmini 260
İlk nükleer test yılı: 1964
Birleşik Krallık
Savaş başlığı: 120 aktif / toplam 215
İlk nükleer test yılı: 1952
DİĞER NÜKLEER GÜÇLER
Hindistan
Savaş başlığı: Tahmini 100–120
İlk test yılı: 1974
Pakistan
Savaş başlığı: Tahmini 110–130
İlk test yılı: 1998
Kuzey Kore
Savaş başlığı: Tahmini 10
İlk test yılı: 2006
İsrail
Tahmini savaş başlığı: 60–400
Resmi test: Bilinmiyor (Olası test: 1979 Vela Olayı)