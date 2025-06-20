Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Türkiye’nin nükleer silahı var mı? Savaş senaryosunda nükleer kapasite!

Türkiye’nin nükleer silahı var mı? Savaş senaryosunda nükleer kapasite!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Türkiye’nin nükleer silahı var mı? Savaş senaryosunda nükleer kapasite!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İsrail-İran arasında artan gerilim Türkiye’nin savunma gücüyle beraber nükleer silah kapasitesini gündeme getirdi. İsrail-İran arasında yaşanan hava saldırıları Orta Doğu’da tansiyonu yükseltirken Türkiye’nin nükleer silahı var mı sorusu araştırılmaya başlandı.

İsrail ve İran arasındaki gerilim tırmanırken, küresel güçlerin nükleer kapasiteleri yeniden mercek altına alındı. Yaşanan askeri hareketlilik ve tehditler, Türkiye’nin nükleer silahı var mı sorusunu bir kez daha gündeme taşıdı. 

TÜRKİYE’NİN NÜKLEER SİLAHI VAR MI?

Türkiye’nin, resmi olarak geliştirdiği bir nükleer silahı bulunmuyor. Ancak ülkenin NATO üyesi olması sebebiyle, nükleer paylaşım sisteminin bir parçası olduğuna dikkat çekiliyor. Bu kapsamda, Türkiye topraklarında NATO’ya ve ABD’ye ait nükleer silahların konuşlandırıldığına yönelik çeşitli iddialar yer alıyor. Özellikle İncirlik Üssü, bu iddiaların merkezinde konumlanıyor.

Türkiye’nin nükleer silahı var mı? Savaş senaryosunda nükleer kapasite! - 1. Resim

İSRAİL’İN NÜKLEER SİLAHI VAR MI?

İsrail, nükleer silah sahibi olduğunu kabul etmese de güvenlik analistlerine göre İsrail’in 80 ila 200 arasında nükleer başlık taşıdığı tahmin ediliyor. Bu kapasite, İsrail’in bölgede askeri üstünlüğünü güçlendiren en kritik faktörlerden biri olarak değerlendiriliyor.

Ayrıca Türkiye’nin, İsrail gibi doğrudan nükleer silah sahibi olmamakla birlikte, NATO vasıtasıyla dolaylı yoldan bu güce erişimi olduğu da uluslararası uzman raporlarında sıkça yer buluyor.

Türkiye’nin nükleer silahı var mı? Savaş senaryosunda nükleer kapasite! - 2. Resim

DÜNYANIN EN ÇOK NÜKLEER SİLAHA SAHİP ÜLKELERİ

Uluslararası güvenlik kuruluşlarının 2025 yılı itibarıyla yayımladığı güncel verilere göre, dünyada en çok nükleer silaha sahip ülkeler şöyle sıralanıyor:

Rusya

Savaş başlığı: 1.790 aktif / toplam 7.300

İlk nükleer test yılı: 1949

ABD

Savaş başlığı: 1.750 aktif / toplam 7.000

İlk nükleer test yılı: 1945

Fransa

Savaş başlığı: 280 aktif / toplam 300

İlk nükleer test yılı: 1960

Türkiye’nin nükleer silahı var mı? Savaş senaryosunda nükleer kapasite! - 3. Resim

Çin

Savaş başlığı: Tahmini 260

İlk nükleer test yılı: 1964

Birleşik Krallık

Savaş başlığı: 120 aktif / toplam 215

İlk nükleer test yılı: 1952

Türkiye’nin nükleer silahı var mı? Savaş senaryosunda nükleer kapasite! - 4. Resim

DİĞER NÜKLEER GÜÇLER

Hindistan

Savaş başlığı: Tahmini 100–120

İlk test yılı: 1974

Pakistan

Savaş başlığı: Tahmini 110–130

İlk test yılı: 1998

Türkiye’nin nükleer silahı var mı? Savaş senaryosunda nükleer kapasite! - 5. Resim

Kuzey Kore

Savaş başlığı: Tahmini 10

İlk test yılı: 2006

İsrail

Tahmini savaş başlığı: 60–400

Resmi test: Bilinmiyor (Olası test: 1979 Vela Olayı)

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İstanbul’da konut satışı en çok artan ve azalan 5 ilçe! Deprem sonrası mayıs verileri geldi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yaz tatili kaç gün? Öğrenciler için tatil başlıyor! - HaberlerYaz tatili kaç gün? Öğrenciler için tatil başlıyor!20 Haziran 2025 Cuma mesajları! En güzel, anlamlı, kısa, ayetli ve hadisli hayırlı cumalar mesajları - Haberler20 Haziran 2025 Cuma mesajları! En güzel, anlamlı, kısa, ayetli ve hadisli hayırlı cumalar mesajlarıNihal Candan'ın babası kimdir? Prof. Dr. Hakan Candan'ı ne iş yaptığı merak konusu oldu - HaberlerNihal Candan'ın babası kimdir? Prof. Dr. Hakan Candan'ı ne iş yaptığı merak konusu olduİstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul'un bu ilçelerinde sular kesilecek - Haberlerİstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul'un bu ilçelerinde sular kesilecek19 Haziran 2025 Kim Milyoner Olmak İster'de 500 bin TL'lik soru! Tüm metaller arasında en yüksek elektrik iletkenliğine sahip element hangisidir? - Haberler19 Haziran 2025 Kim Milyoner Olmak İster'de 500 bin TL'lik soru! Tüm metaller arasında en yüksek elektrik iletkenliğine sahip element hangisidir?Hatay'da deprem mi oldu? 19 Haziran 2025 Perşembe AFAD son dakika deprem bildirimi - HaberlerHatay'da deprem mi oldu? 19 Haziran 2025 Perşembe AFAD son dakika deprem bildirimi
Sonraki Haber Yükleniyor...