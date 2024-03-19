Türkiye'ye 5 yılda en çok yatırım yapan ülke Hollanda oldu

Türkiye hangi ülkeler yatırım yapıyor, sorusuna TCMB verileri cevap verdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre 2019-2023 döneminde yurt dışında yerleşik kişilerin Türkiye'deki doğrudan yatırımlarının tutarı belli oldu. Peki, Türkiye'ye yatırımda hangi ülkeler başı çekiyor? Türkiye'ye 5 yılda en çok yatırım yapan ülke hangisi? İşte Türkiye'ye en çok yatırım yapan ülkeler sıralaması 2024

Türkiye'ye 5 yılda en çok yatırımı kim yaptı, sorusuna cevap aranıyor. Türkiye'ye doğrudan yatırım tutarı, 2019-2023 döneminde 31 milyar 332 milyon dolara ulaştı. Peki, yatırımın büyük bir kısmı hangi ülkeye ait? Türkiye'ye yatırımda hangi ülkeler başı çekiyor? Türkiye'ye 5 yılda en çok yatırım yapan ülke hangisi? İşte detaylar.

TÜRKİYE'YE 5 YILDA EN ÇOK YATIRIM YAPAN ÜLKE HANGİSİ?

TCMB verilerine göre yurt dışında yerleşik kişilerin Türkiye'ye doğrudan yatırım tutarı, 2019-2023 döneminde 31 milyar 332 milyon dolara ulaştı. Bu yatırıma en büyük katkıyı ise 4,6 milyar dolarla Hollanda yaptı.

ilk sırada 4 milyar 438 milyon dolarla Hollanda yer aldı. Hollanda'dan yapılan yatırımlar, toplam yabancı yatırımların yüzde 14,6'sını oluşturdu. Hollandalı yatırımcıların Türkiye'ye doğrudan yatırımı 2019'da 1 milyar 169 milyon dolar, 2020'de 598 milyon dolar, 2021'de 749 milyon dolar, 2022'de 788 milyon dolar, 2023'te 1 milyar 134 milyon dolar oldu.

TÜRKİYE'YE EN ÇOK YATIRIM YAPAN ÜLKELER SIRALAMASI 2024

2019-2023 döneminde İngiltereli yatırımcıların Türkiye'ye yönelik yatırımları 3 milyar 463 milyon dolar seviyesinde gerçekleşirken, ABD'den 2 milyar 903 milyon dolar yatırım geldi. Sırasıyla Almanya'dan 2 milyar 892 milyon dolar, İspanya'dan 2 milyar 49 milyon dolar, İsviçre'den 1 milyar 858 milyon dolar yatırım gerçekleşti.