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Türkiye'ye sürücüsüz taksi geliyor! Çinli şirket harekete geçti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Türkiye&#039;ye sürücüsüz taksi geliyor! Çinli şirket harekete geçti
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Baidu, sürücüsüz taksi hizmeti olan Apollo Go’yu Avrupa’da test etmek için harekete geçti. Sürücüsüz taksi özelliği şimdiden oldukça ilgi görürken Çinli şirketin sürücüsüz taksi hedefinde Türkiye’de yer alıyor.

Çin merkezli internet ve teknoloji şirketi Baidu, yurt içindeki yoğun rekabete karşı dev projeyle küresel pazarlara açılma stratejisini hızlandırıyor. Sürücüsüz taksi hizmeti olan Apollo Go’yu Avrupa’da test etmeye hazırlanan şirketin, Türkiye’de de benzer bir girişim planlandığı belirtildi.

BİR İLK: SÜRÜCÜSÜZ TAKSİ GELİYOR

ABD merkezli Wall Street Journal'ın haberine göre,  Çin merkezli Baidu sürücüsüz araç çağırma hizmeti Apollo Go’yu ilk kez Avrupa’da test etmek için hazırlıklara başladı. Aynı zamanda şirketin, sürücüsüz taksi projesini Türkiye’de hizmete açacağı öğrenildi.

Türkiye'ye sürücüsüz taksi geliyor! Çinli şirket harekete geçti - 1. Resim

KISA ZAMANDA TEST EDİLECEK

Baidu, önümüzdeki aylarda İsviçre’de bir şirket kurarak sürücüsüz araç çağırma hizmeti Apollo Go’yu test etmeye başlayacak. Şirketin, Orta Doğu, Japonya, Singapur ve Avrupa’nın ardından Türkiye’de de otonom sürüş teknolojisini piyasaya süreceği öngörülüyor.

Türkiye'ye sürücüsüz taksi geliyor! Çinli şirket harekete geçti - 2. Resim

SÜRÜCÜSÜZ TAKSİ GÜVENİLİR Mİ?

Geçtiğimiz haziran ayında Tesla CEO’su Elon Musk da  robotaksi hizmeti başlatmayı hedeflediklerini açıklamıştı. Çinli şirket Baiudu’nun da sürücüsüz taksi hizmetini duyurması güvenlik sorunlarını gündeme getirdi.

Uzmanlar, sürücüsüz taksi uygulamalarının güvenlik açısından çeşitli zorluklara yol açabileceğini vurguladı. Aynı zamanda sürücüsüz taksi uygulamasında güvenlik testlerinin ikna sürecinin zaman alacağı belirtildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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