2026 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2. dönem yerleştirme sonuçları için geri sayım başladı. Uzmanlık eğitimi almak istedikleri alanları ve hastaneleri tercih eden adaylar, ÖSYM'nin sonuç duyurusunu bekliyor. Tercih başvurularının 7 Ekim 2026 tarihinde tamamlanmasının ardından gözler yerleştirme takvimine çevrildi. Şimdi ise TUS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak merakla araştırılıyor.

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ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre 2026-TUS 2. dönem tercih işlemleri 30 Eylül 2026 tarihinde başladı. Adaylar tercihlerini aynı gün saat 14.30'dan itibaren ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirebildi. Tercih başvuruları 7 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 23.59'da sona erdi. Peki, TUS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026-TUS 2. Dönem tercih sonucu sorgulama ekranı...

TUS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026-TUS 2. Dönem tercihleri sona erdi!

TUS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Tercih döneminin sona ermesiyle birlikte yerleştirme işlemlerinin tamamlanması bekleniyor. Sürecin sonuçlanmasının ardından adaylar, tercih ettikleri uzmanlık dallarına ve eğitim kurumlarına yerleşip yerleşemediklerini öğrenebilecek.

TUS 2. dönem yerleştirme sonuçlarının Ekim ayı içerisinde ilan edilmesi bekleniyor. Önceki sınav dönemlerinde geçen süre dikkate alındığında 15-20 Ekim 2026 tarihleri arasında TUS yerleştirme sonuçlarının açıklanabileceği tahmin ediliyor.

2026-TUS 2. Dönem tercih sonucu sorgulama ekranı için tıklayınız.

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| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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