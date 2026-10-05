TUS tercihleri ne zaman sona erecek? 2026 TUS tercihleri için son gün belli oldu

2026 TUS 2. dönem tercihleri için geri sayım sürerken adayların gündeminde son tercih tarihi, saat bilgisi ve TUS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı yer alıyor. ÖSYM AİS üzerinden devam eden süreçte adayların tercihlerini kılavuzdaki ilke ve kurallara göre tamamlaması gerekiyor.

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2026 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2. Dönem tercih işlemleri 30 Eylül'de başladı. TUS 2. dönem sonuçlarının 17 Eylül'de açıklanmasının ardından tercih sürecine geçen adaylar, uzmanlık alanları ve kontenjanlar doğrultusunda tercihlerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapıyor. Tercih sürecinin sona yaklaşmasıyla birlikte "TUS tercihleri ne zaman, saat kaçta bitiyor" merak edildi.

TUS TERCİHLERİ NE ZAMAN SONA ERECEK?

2026 TUS 2. Dönem tercih işlemleri 7 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 23.59'da sona erecek. Adaylar tercihlerini T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda tamamlayabilecek.

Yerleştirme işlemlerinde 2026-TUS 2. Dönem Başvuru Kılavuzu'nda belirtilen ilke ve kurallar uygulanacak. Bu nedenle adayların kontenjan tablolarına ve varsa özel koşullara da dikkat etmesi gerekiyor.

TUS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 TUS 2. Dönem tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih için ÖSYM tarafından henüz resmi bir gün duyurulmadı. Tercihlerin 7 Ekim saat 23.59'da tamamlanmasının ardından adaylar yerleştirme sonuçları için ÖSYM'den yapılacak duyuruyu bekleyecek.

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