Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, 2026 yılında da okurları, yazarları ve yayınevlerini bir araya getirecek. TÜYAP tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle düzenlenen fuar, aralık ayında dokuz gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak. Peki, TÜYAP Kitap Fuarı 2026 ne zaman, hangi tarihlerde nerede yapılacak? İşte detaylar ve etkinlik programı...

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TÜYAP Kitap Fuarı 2026 ne zaman, hangi tarihlerde nerede yapılacak merak edilirken çok sayıda yayınevinin katılacağı organizasyonda kitap alışverişinin yanı sıra söyleşiler, imza günleri, paneller, çocuk etkinlikleri ve atölyeler de gerçekleştirilecek. İşte 43. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'na ilişkin merak edilenler...

TÜYAP Kitap Fuarı 2026 ne zaman, hangi tarihlerde nerede yapılacak? İşte ziyaret saatleri ve giriş ücreti!

TÜYAP KİTAP FUARI 2026 NE ZAMAN, HANGİ TARİHLERDE?

43.⁠ ⁠Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, 12 Aralık 2026 Cumartesi günü başlayacak ve 20 Aralık 2026 Pazar günü sona erecek. Toplamda 9 gün sürecek organizasyon boyunca kitapseverler, farklı yayınevlerinin stantlarını ziyaret ederek yeni çıkan eserleri inceleyebilecek, kitap alışverişi yapabilecek ve çeşitli kültürel etkinliklere katılabilecek.

Aralık ayında düzenlenecek fuar, hafta sonları ve hafta içi günlerinde farklı ziyaret saatleriyle açık olacak.

TÜYAP Kitap Fuarı 2026 ne zaman, hangi tarihlerde nerede yapılacak? İşte ziyaret saatleri ve giriş ücreti!

TÜYAP KİTAP FUARI 2026 NEREDE?

Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde, Büyükçekmece İstanbul'da düzenlenecek. Fuar alanında çok sayıda yayınevi, marka ve sivil toplum kuruluşu yer alacak. Ziyaretçiler farklı türlerdeki kitapları bir arada inceleme, yayınevlerinin stantlarını gezme ve fuara özel etkinliklere katılma fırsatı bulacak.

Organizasyonun yaklaşık 1000 yayınevi, marka ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla gerçekleştirilmesi planlanıyor. Edebiyat, tarih, araştırma, çocuk kitapları, kişisel gelişim ve farklı yayın kategorilerinde eserlerin ziyaretçilerle buluşması bekleniyor.

TÜYAP Kitap Fuarı 2026 ne zaman, hangi tarihlerde nerede yapılacak? İşte ziyaret saatleri ve giriş ücreti!





TÜYAP KİTAP FUARI 2026 ZİYARET SAATLERİ

43.⁠ ⁠Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'na hafta sonu ziyaretleri 10.00-20.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Hafta içi günlerinde ise fuar 10.00-19.00 saatleri arasında açık olacak. Fuarın son günü olan 20 Aralık Pazar günü de ziyaret saatleri 10.00-19.00 olarak uygulanacak.

TÜYAP Kitap Fuarı 2026 ne zaman, hangi tarihlerde nerede yapılacak? İşte ziyaret saatleri ve giriş ücreti!

TÜYAP KİTAP FUARI 2026 GİRİŞ ÜCRETİ NE KADAR?

43.⁠ ⁠Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'na giriş için belirlenen bilet fiyatı KDV dahil 50 TL olacak. Ücretli ziyaretçiler biletlerini internet üzerinden online olarak satın alabilecekleri gibi fuar alanındaki gişelerden de temin edebilecek.



TÜYAP Kitap Fuarı 2026 ne zaman, hangi tarihlerde nerede yapılacak? İşte ziyaret saatleri ve giriş ücreti!

42. İSTANBUL KİTAP FUARI ETKİNLİK PROGRAMI

12 Aralık 2026, Cumartesi

11.00–11.45 Çocuklara Nasıl Bir Dünya Anlatıyoruz?

Söyleşi Şaban Çuman · İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Yer: Büyükada Salonu

11.00–11.45 Ebru Kağıdı Üzerine Baskı

Atölye Dilvin Güreş · İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Yer: 4. Salon İnteraktif Etkinlik Alanı

11.00–11.45 Carl Gustav Jung: Mitoloji ve Sembolizm

Söyleşi Efe Elmas, Özlem Ertan · Çığ Yayınları Dergisi

Yer: Kınalıada Salonu

12.00–12.45 Zihinsel Sıfırlama: Zihnini Susturamazsın Ama Yönetebilirsin

Söyleşi Serhat Şen · BBT Yayınevi

Yer: Sedef Salonu

12.00–12.45 Koçluk Yolunda Işık Olmak

Söyleşi Ayla Ağaoğlu, Dilek Arüv, Elifser Taşan, Hülya Akın, Mehtap Boyacı, Pınar İpek Polat, Sema Evren, Şengül Esen Demir, Ümran Çoruhlu · Bilge Kitap Yayınları

Yer: 4. Salon İnteraktif Etkinlik Alanı

12.00–12.45 YKS Hakkında

Söyleşi Gökhan Müftüoğlu · İşler Kitabevleri

Yer: Marmara Salonu

12.00–12.45 Wang Yao ile Çağdaş Çin Edebiyatı ve Türkü Romanı Üzerine

Söyleşi Wang Yao · Canut Yayınevi

Yer: Büyükada Salonu

12.00–12.45 Yolcu Benem Menzil Benem

Söyleşi Zeynep Oktay · Alfa Yayınları

Yer: Kınalıada Salonu

12.00–12.45 Çizgilerle Çocuklar – Çocuklar İçin Çizgi Roman Atölyesi

Atölye Kıvanç Sunar · Çocuk ve Gençlik Yayınları Derneği

Yer: Heybeliada Salonu

13.00–13.45 Mümtaz Soysal Sempozyumları: “Yeni Anayasa” Dayatması Üzerine Tartışmalar

Söyleşi Av. Berkay Çelen, Dr. Başar Yaltı, Av. Cem Alptekin · Kırmızı Kedi Yayınevi

Yer: Büyükada Salonu

13.00–13.45 İstediğim İnsan Olma Yolunda

Söyleşi Esra Oras · Timaş Yayıncılık

Yer: Kınalıada Salonu

13.00–13.45 Edebiyat, Zaman ve Yazının Sınırları

Söyleşi Yöneten: Halil İbrahim Özcan Konuşmacılar: Gürsel Korat, Metin Turan, Tuğba Çelik · Pen Yazarlar Derneği

Yer: Sedef Salonu

13.00–13.45 Kumbu - Şarkı Söyleyen Balina

Çocuk Etkinliği Gülçağ Konçe · Okuyan Koala Yayınları

Yer: 4. Salon İnteraktif Etkinlik Alanı

13.00–13.45 Canavarlar Çağında Geleceği Anlamak: Dünya Nereye Gidiyor?

Söyleşi Eray Özer · Literatür Kitabevi

Yer: Interexpo Salonu

13.00–13.45 Anti-Aging ve Sağlıklı Yaşam

Söyleşi Prof. Dr. Şener Üşümezsoy · İleri Yayınları

Yer: Marmara Salonu

13.00–13.45 Futbol Anıları

Söyleşi Atakan Kurt, Melih Şendil · Örger Yayınları

Yer: Heybeliada Salonu

13.00–13.45 From Indonesia to Türkiye: The Journey of Musik

Söyleşi Moderator: Evelyn Ghozalli Speakers: Andina Subarja, Yılmaz Kevser · Indonesıan Delegatıon

Yer: 10. Salon İnteraktif Etkinlik Alanı

14.00–14.45 Küresel Fabrikanın Ruhsuz Yollarından Ruhu Olan Yollara Nasıl Çıkacağız?

Söyleşi Başaran Aksu, Doğan Çetinkaya, Görkem Doğan · Kırmızı Kedi Yayınevi

Yer: Interexpo Salonu

14.00–14.45 Bilim Kurgu Edebiyatı ve All Tomorrows Hakkında Soru Cevap Açık Sohbet

Söyleşi C. M. Kösemen · Kara Karga Yayınları

Yer: Marmara Salonu

14.00–14.45 Uluslararası Sistem: Sorunlar ve Beklentiler

Söyleşi Prof. Dr. Emin Gürses · Kırmızı Kedi Yayınevi

Yer: Kınalıada Salonu

14.00–14.45 Topluluk Önünde Konuşma Kaygısı Nasıl Yenilir?

Söyleşi Sevinç Satıroğlu · Elma Yayınevi

Yer: Heybeliada Salonu

14.00–14.45 Küresel Sorunlar Küresel Çözümler Gerektirir

Söyleşi Alper Atak · Destek Yayınları

Yer: Sedef Salonu

14.00–14.45 Dünyanın Öbür Ucuna, Buzullara Yolculuk

Söyleşi Scott Kiefer, Zeynep Sevde · Taze Kitap

Yer: 4. Salon İnteraktif Etkinlik Alanı

14.00–14.45 Devrim ve Karşıdevrim

Söyleşi Emre Kongar, Zülâl Kalkandelen · Cumhuriyet Kitapları

Yer: Büyükada Salonu

14.00–14.45 Dilin İçinden Dile Karşı

Söyleşi Yöneten: Faruk Şüyün Konuşmacı: Latife Tekin · Tüyap

Yer: Karadeniz Salonu

15.00–15.45 Diktatörlükten Demokrasiye

Söyleşi Onur Öymen · Remzi Kitabevi

Yer: Heybeliada Salonu

15.00–15.45 Yazarak Yeniyi Aramak

Panel Hazel Güler, Mine Ölce, Pelin Aslı · Yitik Ülke Yayınları

Yer: Kınalıada Salonu

15.00–15.45 Fantastik Polisiye Kurgusu Yapmanın Zorlukları

Söyleşi Dr. Şahin Ünal · EPSILON YAYıNEVI

Yer: Sedef Salonu

15.00–15.45 Devrimciler ve Süs Bebekleri

Söyleşi Osman Balcıgil · Destek Yayınları

Yer: Interexpo Salonu

15.00–15.45 Tasavvuf ve Psikoloji Bağlamında İyileşme

Söyleşi Funda Uçuk Er · Timaş Yayıncılık

Yer: Büyükada Salonu

15.00–15.45 Baş Belaları ve Başyapıtları

Söyleşi Yiğit Aydın · Kronik Yayıncılık

Yer: Marmara Salonu

15.00–15.45 Sakin Ebeveyn, Işığını Bulan Çocuk: Ebeveyn Tutumlarının Çocukların Gelişim Yolculuğunda Etkisi

Çocuk Etkinliği Yasemin Meriç Kazdal · Masalperest Kitap

Yer: 4. Salon İnteraktif Etkinlik Alanı

16.00–16.45 Buğulu Şiirler Kadim Şehirler

Şiir Dinletisi Temirağa Demir · Yediveren Yayınları

Yer: Karadeniz Salonu

16.00–16.45 İlkel Kültür Mitleri Üzerine Bir Sohbet

Söyleşi Göktuğ Halis, Töre Sivrioğlu · Kafka Kitap

Yer: Heybeliada Salonu

16.00–16.45 Aş Kendini

Söyleşi Şehval Görmez · Destek Yayınları

Yer: Interexpo Salonu

16.00–16.45 Karanlığın İki Yüzü

Söyleşi Deniz Akkaya · Destek Yayınları

Yer: Marmara Salonu

16.00–16.45 Sosyalizm Perspektifiyle Çin: Çin’e Nasıl Bakmalı, Nasıl Okumalı?

Söyleşi Burak Gürel, Hakan Güneş, Hayri Kozanoğlu · Yordam Kitap

Yer: Kınalıada Salonu

16.00–16.45 Troia’dan İthaka’ya Homeros Kahramanının Mücadelesi

Söyleşi Erman Gören · Everest Yayınları

Yer: Sedef Salonu

16.00–16.45 Beden Benim, Karar Benim

Panel Yöneten: Feride Çiçekoğlu Konuşmacı: Aslı Perker · Masa Kitap

Yer: 4. Salon İnteraktif Etkinlik Alanı

16.00–16.45 Gerçeğin Edebiyatı, Edebiyatın Gerçeği

Söyleşi Yöneten: Ayşen Özagar Konuşmacılar: Bihter Sabanoğlu, Elvan Kaya Aksarı, Hande Ortaç, Latife Tekin · Notre Dame de Sionlular Derneği

Yer: Büyükada Salonu

17.00–17.45 Bizans ya da ’Tersine Medusa’

Söyleşi Töre Sivrioğlu · Kafka Kitap

Yer: 4. Salon İnteraktif Etkinlik Alanı

17.00–17.45 Uzun ve Sağlıklı Yaşamın Bilimsel İpuçları: Vücudumuzun Kullanma Kılavuzu

Söyleşi Prof. Dr. Nazan Uysal Harzadın · Doğan Kitap

Yer: Interexpo Salonu

17.00–17.45 Koleksiyonerlik: Biriktirmekten Daha Fazlası

Söyleşi Hamza Demirkapu, Murat Özer · Ötüken Neşriyat

Yer: Karadeniz Salonu

17.00–17.45 Kent, Edebiyat ve Öykü

Söyleşi Aslıhan Gökbulut, Burak Çakır · Yitik Ülke Yayınları

Yer: Kınalıada Salonu

17.00–17.45 Yapay Zekânın Edebiyat Gündemi

Söyleşi Yöneten: C. Hakkı Zariç Konuşmacılar: Ayşegül Tözeren, Hakan İşcen, Hasan Erkul · Pen Yazarlar Derneği

Yer: Heybeliada Salonu

17.00–17.45 Hayal Gücümüz Ölüyor mu? Teknoloji ve Otosansür Çağında Yazarlık

Söyleşi Dilek Neşe Açıker, Kadir Aydemir, Orhan Çetinbilek · Yitik Ülke Yayınları

Yer: Sedef Salonu

17.00–17.45 Depreme Hazır mıyız İstanbul?

Söyleşi Yoshinori Moriwaki · Komik Şeyler

Yer: Büyükada Salonu

17.00–17.45 Çağın Çılgını Trump

Söyleşi Mustafa Kemal Erdemol, Nazım Akman · Vagon Kitap

Yer: Marmara Salonu

18.00–18.45 Mezmoneri: Lazca Şiir Dinletisi

Şiir Dinletisi Yöneten: Erdal Kara Konuşmacı: Kazime Gümüş · Kara Caretta Yayınevi

Yer: Kınalıada Salonu

18.00–18.45 Büyümemiş Çocukların Hikayesi

Söyleşi Elif Kevser Ara · Yitik Ülke Yayınları

Yer: Büyükada Salonu

18.00–18.45 Unutulmayan Yazarlarımız

Söyleşi Prof. Dr. A. Didem Uslu · Kayalı Yayınevi

Yer: Heybeliada Salonu

18.00–18.45 Yerel Yönetimlerin Edebiyata Bakışı ve Kütüphanelerin İşlevleri

Söyleşi Yöneten: Nurcan Ünal Konuşmacılar: Prof. Dr. Bülent Yılmaz, Prof. Dr. Ümit Konya · Belediye Kütüphaneler Derneği

Yer: Sedef Salonu

18.00–18.45 Yeni Nesil Ebeveynlik

Söyleşi Uzm. Dr. Ayşegül Tonyalı · Hayy Kitap

Yer: Marmara Salonu

19.00–19.45 Yerel Yönetimlerde Kültür ve Kütüphanecilik Hizmetleri

Söyleşi Yöneten: Doç. Dr. Güssün Güneş Konuşmacılar: Hazel Yılmaz, Kübra Karabulut · Belediye Kütüphaneler Derneği

Yer: Kınalıada Salonu

13 Aralık 2026, Pazar

10.15–10.45 Ayraç

Atölye Medine Karabulut · İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Yer: 4. Salon İnteraktif Etkinlik Alanı

11.00–11.45 Dünyayı Değil, Kendini Yönet!

Söyleşi Zoltan Hosszu · BBT Yayınevi

Yer: Heybeliada Salonu

11.00–11.45 Koçlar İçin Temel Psikoloji: İnsanı Anlamak, Potansiyeli Yönetmek

Söyleşi Hasibe Sağlam · Bılge Kitap Yayınları

Yer: 4. Salon İnteraktif Etkinlik Alanı

11.00–12.30 4. Kutlu Yayınevi Yazar Günü

Panel Kutlu Yazarlar · Kutlu Yayınevi

Yer: Büyükada Salonu

11.00–11.45 Tatlı Bir Otizm Hikayesi

Söyleşi Nevin Aktulga · Kayalı Yayınevi

Yer: Kınalıada Salonu

11.00–11.45 İstanbul’un Gizli Kalmış Doğasını Keşfetmek

Söyleşi Yöneten: Saide Dikmen Konuşmacılar: Doç. Dr. Cem Dalyan, Dr. Emrah Çoraman, Dr. Fatih Dikmen · Taze Kitap

Yer: Sedef Salonu

12.00–12.45 Her Kadın Bir Hikayedir

Söyleşi Yöneten: Suzan Kayganacı Konuşmacılar: Ayşe Sezen, Emine Bozan, Banu Uzkut, Dinçel Laçin, Esin Erek, Funda Ant, Hasibe Sağlam, Melike Uçar, Şennur Zengin · Bılge Kitap Yayınları

Yer: 4. Salon İnteraktif Etkinlik Alanı

12.00–12.45 Önce İnsan Yetiştirmek

Söyleşi Mahmut Oyman · Yediveren Yayınları

Yer: Kınalıada Salonu

12.00–12.45 Kayıplardan Sonra Umuda Yeniden Sarılmanın Dayanılmaz Hafifliği

Söyleşi Yöneten: Saliha Ulusoy Konuşmacı: Belgin Bıyıkoğlu · Destek Yayınları

Yer: Interexpo Salonu

12.00–12.45 Şiirin Gerçeği – Gerçeğin Şiiri

Söyleşi Yöneten: Nurduran Duman Konuşmacılar: Cenk Kolçak, Dilruba Nuray Erenler, Nilay Özer · Türkiye Yazarlar Sendikası

Yer: Marmara Salonu

12.00–12.45 Tanpınar’a Huzur Yok Üzerine

Söyleşi Yöneten: Beyza Ertem Konuşmacı: Murat Menteş · Everest Yayınları

Yer: Heybeliada Salonu

12.00–12.45 The Writers’ House of Georgia – Translation and Residency Programmes

Panel Moderator: Harun Çimke · Wrıters’ House Of Georgıa

Yer: 10. Salon İnteraktif Etkinlik Alanı

12.00–12.45 Kadınlar

Söyleşi Feyza Altun · İnkılâp Kitabevi

Yer: Sedef Salonu

13.00–13.45 Matt Haig ile Yaşamak ve Yazmak Üzerine

Söyleşi Yöneten: Mehmet Cemil Konuşmacı: Matt Haig · Domingo Yayınevi

Yer: Karadeniz Salonu

13.00–13.45 Kumpas Davalarından Yeni Anayasaya: Türkiye’de Dönüşüm

Söyleşi Çağdaş Bayraktar, Çiğdem Bayraktar Ör, Fatih Ergin, Nasuh Mahruki · Kırmızı Kedi Yayınevi

Yer: Büyükada Salonu

13.00–13.45 Devrimsel Değişimler Çağında Çocuk Yetiştirmek

Söyleşi Dr. Handan Kılınç · Timaş Yayıncılık

Yer: Kınalıada Salonu

13.00–13.45 Kudüs’teki Son Osmanlı, Iğdırlı Hasan Onbaşı

Söyleşi Ahmet Turgut · Kapı Yayınları

Yer: Sedef Salonu

13.00–13.45 Ron ve Nefes

Çocuk Etkinliği Esat Zorkirişçi · İndigo Kitap

Yer: 4. Salon İnteraktif Etkinlik Alanı

13.00–13.45 Öyküler Anlatanadam

Söyleşi İbrahim Türker · Destek Yayınları

Yer: Interexpo Salonu

13.00–14.00 İlber Ortaylı Anma Töreni ve Fotoğraf Sergisi Açılışı

Anma Nuriye Ortaylı, Tuna Ortaylı · Kronik Yayıncılık

Yer: Marmara Salonu

13.00–13.45 Türkçede Çağdaş Yunan Edebiyatı: Türkçede Güncel Çeviriler – Yazarlar Çevirmenlerle Konuşuyor

Söyleşi Yöneten: Sissy Papathanasiou Konuşmacılar: Dimitris Mamaloukas, Şebnem Arslan · Hellenıc Republıc Mınıstry Of Culture

Yer: 10. Salon İnteraktif Etkinlik Alanı

13.00–13.45 Para Gürültüsü

Söyleşi Aslı Güneş, Barış Özkul, Deniz Durukan, Latife Tekin, Mesut Varlık, Nilay Özer · Can Yayınları

Yer: Heybeliada Salonu

14.00–14.45 Çocuğumu Büyütürken İçim Rahat

Söyleşi Dr. Ahmet Aydınalp · Nemesıs Kıtap

Yer: Sedef Salonu

14.00–14.45 İkigai: Japonların Uzun ve Mutlu Yaşam Sırrı

Söyleşi Francesc Miralles · İndigo Kitap

Yer: Karadeniz Salonu

14.00–14.45 İnsanın Manevi Ayarları

Söyleşi Sinan Canan · Alfa Yayınları

Yer: Interexpo Salonu

14.00–14.45 Silivri’den Yükselen Ses

Söyleşi Ahmet Özer · Kırmızı Kedi Yayınevi

Yer: Büyükada Salonu

14.00–14.45 Şifayı Dışarıda Arama

Söyleşi Tuğba Atmaca Temrel · Destek Yayınları

Yer: Kınalıada Salonu

14.00–14.45 Bazen Bir Soru Tüm Kapıları Aralar: Nasılsın?

Söyleşi Prof. Dr. Nalan Kuru · Mona Kitap

Yer: Heybeliada Salonu

14.00–14.45 Etkili Hitabet ve İletişim Sanatı

Söyleşi Reyhan Çınar · Kronik Yayıncılık

Yer: 4. Salon İnteraktif Etkinlik Alanı

14.00–14.45 Türkçede Çağdaş Yunan Edebiyatı: Türkçede Güncel Çeviriler – Yazarlar Çevirmenlerle Konuşuyor

Söyleşi Antonis Nikolopoulos, Ömer Harun Tarhan · Hellenıc Republıc Mınıstry Of Culture

Yer: 10. Salon İnteraktif Etkinlik Alanı

14.15–15.00 Asla Unutma

Söyleşi Sevil Atasoy · Doğan Kitap

Yer: Marmara Salonu

15.00–15.45 Sibel Yıldırım ile Ene’l Aşk

Söyleşi Sibel Yıldırım · Ceres Yayınları

Yer: Büyükada Salonu

15.00–15.45 Bazen Geçmiş Geceden Karanlıktır

Söyleşi Aşkım Kapışmak · Nemesıs Kıtap

Yer: 4. Salon İnteraktif Etkinlik Alanı

15.00–15.45 Dilin Günahı

Söyleşi Emre Dorman · Destek Yayınları

Yer: Karadeniz Salonu

15.00–15.45 Adaleti İnşa Etmek

Söyleşi Ergün Kazanır · Timaş Yayıncılık

Yer: Interexpo Salonu

15.00–15.45 Şiirlerle Türkülerle Gülsen Tuncer

Söyleşi Konuşmacılar: İlhan Gülek, Sevgi Özel - Türküler: Duygu Koçak · Bakırköylü Sanatçılar Derneği ve Dil Derneği

Yer: Heybeliada Salonu

15.00–15.45 İnsan Biriktirdiği Şeylerden İbarettir

Söyleşi Fars Meyus · Destek Yayınları

Yer: 10. Salon İnteraktif Etkinlik Alanı

15.00–15.45 Kırılma Çağında: Toplum, Ulus, Bilim ve Gelecek

Söyleşi Orhan Bursalı, Özlem Yüzak · Cumhuriyet Kitapları

Yer: Sedef Salonu

15.00–15.45 Türkan Saylan’dan Mektuplar Var: 91 Yıllık Bir Ömürden Geleceğe Mektuplar

Söyleşi Prof. Dr. Ayşe Yüksel, Demet Cengiz, Av. Sedat Durna · Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği

Yer: Kınalıada Salonu

15.15–16.00 Alaycı Kuş ve Dünya Düzeni

Söyleşi Banu Avar · Remzi Kitabevi

Yer: Marmara Salonu

16.00–16.45 Türkiye Nereye Gidiyor?

Söyleşi Dr. Doğu Perinçek · Kaynak Yayınları

Yer: Karadeniz Salonu

16.00–16.45 Anlaşılmak

Söyleşi Necati Demirci · İndigo Kitap

Yer: Büyükada Salonu

16.00–16.45 Yeniden Atatürk

Söyleşi Ahmet Yavuz · Kırmızı Kedi Yayınevi

Yer: Kınalıada Salonu

16.00–16.45 2. Dünya Savaşı’nın Türk Edebiyatına Etkileri

Söyleşi Faruk Aksoy · Destek Yayınları

Yer: Heybeliada Salonu

16.00–16.45 Yûnus Aslında Ne Dedi? Yûnus Emre Divanı Tenkitli Neşri Hakkında

Söyleşi Fatih Köksal, Güler Doğan Averbek · Ötüken Neşriyat

Yer: Sedef Salonu

16.00–16.45 Sınav Çocukları

Söyleşi Özgür Bolat · Kronik Yayıncılık

Yer: 4. Salon İnteraktif Etkinlik Alanı

16.00–16.45 Sosyal Medya ve Aile

Söyleşi Sevda Türküsev · Parana Yayınları

Yer: Interexpo Salonu

16.00–16.45 Read Indonesia: Stories, Writers, and the Publishing Market

Panel Mahfud Ikhwan, Wedha Stratesti, Yani Kurniawan · Indonesıan Delegatıon

Yer: 10. Salon İnteraktif Etkinlik Alanı

16.15–17.00 Toprak ve Ayna

Söyleşi Prof. Dr. Nurullah Genç · Timaş Yayıncılık

Yer: Marmara Salonu

17.00–17.45 LGS’de Netleriniz mi Büyük, Dertleriniz mi?

Söyleşi Osman Sarı · Yediveren Yayınları

Yer: 10. Salon İnteraktif Etkinlik Alanı

17.00–17.45 Hrant Dink için Özgürlüğü Kanadında Öyküler

Söyleşi Gaye Boralıoğlu · İletişim Yayınları

Yer: Heybeliada Salonu

17.00–17.45 Fatih’in Evi

Söyleşi Dr. Talha Uğurluel · Timaş Yayıncılık

Yer: Interexpo Salonu

17.00–17.45 Meryemce İzler

Söyleşi Firuzan Çetin · Timaş Yayıncılık

Yer: Büyükada Salonu

17.00–17.45 Halikarnas Balıkçısı’nın Edebî Mirası

Söyleşi Metin Celâl, Serdar Soydan · Bilgi Yayınevi

Yer: Kınalıada Salonu

17.00–17.45 Belirsizlikle Yaşamak

Söyleşi Hakan Türkçapar · Kronik Yayıncılık

Yer: 4. Salon İnteraktif Etkinlik Alanı

17.00–17.45 Duayı Yeniden Keşfetmek

Söyleşi Mecit Ömür Öztürk · Hayy Kitap

Yer: Sedef Salonu

17.15–18.00 İlişkiler ve Manipülasyon Tuzakları

Söyleşi İrem Oturaklıoğlu Kaya · Timaş Yayıncılık

Yer: Marmara Salonu

18.00–18.45 Dünden Bugüne Fatsa Fikri

Söyleşi Yöneten: Bülent Aydın Konuşmacılar: Naci Sönmez, Sezai Sarıoğlu · İletişim Yayınları

Yer: Karadeniz Salonu

18.00–18.45 Huzurlu Aile Kusursuz Aile Değildir

Söyleşi Mine İzgi · Yediveren Yayınları

Yer: 4. Salon İnteraktif Etkinlik Alanı

18.00–18.45 Everest Yayınları İlk Roman Ödül Töreni

Ödül Töreni Yöneten: Beyza Ertem · Everest Yayınları

Yer: Büyükada Salonu

18.00–18.45 Kültürel Diplomasinin Yeni Aracı Kütüphane Diplomasisi

Söyleşi Yöneten: Selim Başaran Konuşmacı: Dr. Selçuk Aydın · Belediye Kütüphaneler Derneği

Yer: Kınalıada Salonu

18.00–18.45 Şiirde Dilin Değişimi ve Dönüşümü

Şiir Dinletisi Gökçenur Ç., Mehmet Altun, Şeref Bilsel · Yitik Ülke Yayınları

Yer: Heybeliada Salonu

18.00–18.45 Arkeolojik Verilere Göre İskitlerin Kökeni

Söyleşi Dr. Ahmet Ziya Bayburt · Kayalı Yayınevi

Yer: Sedef Salonu

18.00–18.45 Sözcüklerin Hafızası

Söyleşi Ayça Akçay · Literatür Hayat

Yer: 10. Salon İnteraktif Etkinlik Alanı

19.00–19.45 Genelde İstiklal Harbi Saha Çalışmaları

Söyleşi Yaşar Saygılı · Son Adım Yayıncılık

Yer: 4. Salon İnteraktif Etkinlik Alanı

14 Aralık 2026, Pazartesi

10.15–11.00 Kitabımla Oynuyorum

Çocuk Etkinliği İnci Yılmaz Şimşek · Atakar Yayıncılık

Yer: Karadeniz Salonu

10.15–11.00 Linol Baskı

Atölye Nuray Yavuz Akbayır · İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Yer: 4. Salon İnteraktif Etkinlik Alanı

10.15–11.00 Gökkuşağı Renkler, Dostluk ve Masal Atölyesi

Atölye Sibel Atapek · Yazşader

Yer: Kınalıada Salonu

11.00–11.45 Oyunlar ve Matematik

Çocuk Etkinliği Can Gürses · Masa Kitap

Yer: Karadeniz Salonu

11.00–11.45 Bir Kitap Nasıl Doğar?

Söyleşi Mustafa Orakçı · İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Yer: Kınalıada Salonu

11.00–11.45 Pekin Operası Maske Boyama Atölyesi

Atölye Mislina Zehra Döner, Neva Arslan · Çin Kültür Merkezi

Yer: 10. Salon İnteraktif Etkinlik Alanı

11.00–11.45 Atatürk’ten Sana

Çocuk Etkinliği Yasemin Sungur · Elma Yayınevi

Yer: 4. Salon İnteraktif Etkinlik Alanı

12.00–12.45 Geleneksel Türk Gölge Tiyatrosu

Tiyatro Oyunu .. · İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Yer: Karadeniz Salonu

12.00–12.45 Bir Şehrin Hafızası: Bir Romanın Gerçeği

Söyleşi Hakan Tuncal · Öğretmen Yazarlar Yayınevi

Yer: Kınalıada Salonu

12.00–12.45 Ejderha Maketi Yapma Atölyesi

Atölye Eylül Kaya, Feyza Kavut · Çin Kültür Merkezi

Yer: 10. Salon İnteraktif Etkinlik Alanı

12.00–12.45 M Harfi Küsünce

Çocuk Etkinliği Melek Özlem Sezer · İndigo Kitap

Yer: 4. Salon İnteraktif Etkinlik Alanı

13.00–13.45 Kelimelerden İnsan Olmaya

Söyleşi Saadet Karabulut · Kutlu Yayınevi

Yer: Karadeniz Salonu

13.00–13.45 Yabancı Gelin Gözüyle Türk Yemekleri ve Hikâyesi

Söyleşi Anna Cemilia Ermin · Son Adım Yayınları

Yer: Büyükada Salonu

13.00–13.45 Büyükçekmece’nin Okuyan Yüzleri

Söyleşi Figen Veziroğlu, Gülcan Boyar, Nevin Biçer, Nur Şebnem Yıldız, Özlem Durmuş, Saime Özmekik · Büyükçekmece Belediyesi Kitap Tahlil Grubu

Yer: Kınalıada Salonu

13.00–13.45 Bir Masal, Bir Oyun

Çocuk Etkinliği Aysun Uz Çetinkaya · Okuryazarkitaplar Kültür ve Sanat ve Edebiyat Topluluğu

Yer: 4. Salon İnteraktif Etkinlik Alanı

13.00–13.45 Dalí’nin Tuhaf Objeler Atölyesi

Atölye .. · İbb Kültür Aş

Yer: 10. Salon İnteraktif Etkinlik Alanı

14.00–14.45 Farklı Disiplinlerle Ortak Değer Yaratmak ve Eğitimde Kolektif Üretim

Söyleşi Doç. Dr. Burcu Güngör, Fisun Aykır · Aydınlık Nesiller Derneği

Yer: Karadeniz Salonu

14.00–14.45 Cengiz Gündoğdu’yu Anıyoruz

Söyleşi Yöneten: Seyyit Nezir Konuşmacılar: Alper Yavuz, Berrin Taş, Özgüç Güven · Cemal Süreya Kültür Sanat Derneği

Yer: Kınalıada Salonu

14.00–14.45 Kedi Evi Boyama Atölyesi

Çocuk Etkinliği .. · İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Yer: 4. Salon İnteraktif Etkinlik Alanı

14.00–14.45 Kâğıttaki Haklardan Hayattaki Haklara

Panel Yöneten: Dr. Nilay Yılmaz Konuşmacılar: Gülşah Özdemir Koryürek, Melek Okur, Yasemin Temizarabacı · Çocuk ve Gençlik Yayınları Derneği

Yer: Büyükada Salonu

14.00–14.45 İstanbul’u Boyuyorum Kitabıyla Boyama Atölyesi

Atölye .. · İbb Kültür Aş

Yer: 10. Salon İnteraktif Etkinlik Alanı

15.00–15.45 Gerçeğin Edebiyatı Yolda: “GEZİ” ve KAHKAHA

Söyleşi Esra Alkan · ..

Yer: Karadeniz Salonu

15.00–15.45 Edebiyat Dergiciliğimiz

Söyleşi Yöneten: Gökhan Cengizhan Konuşmacılar: Mecit Ünal, Seyyit Nezir · Edebiyatçılar Derneği

Yer: Büyükada Salonu

15.00–15.45 Büyükçekmece Belediyesi Okuryazar Buluşması

Söyleşi Sinan Meydan · Büyükçekmece Belediyesi

Yer: 4. Salon İnteraktif Etkinlik Alanı

16.00–16.45 İngiliz Arşivleri Çanakkale’yi Nasıl Anlatıyor? Belgelerle Bir Tarih Yolculuğu

Söyleşi Doç. Dr. Emek Üşenmez · Sofa Yayınları

Yer: Karadeniz Salonu

16.00–16.45 İletişimde Zen Bilgeliği

Söyleşi Kemal Karadayı · Aktiffelsefe Kültür Derneği

Yer: Büyükada Salonu

17.00–17.45 Dünden Bugüne Edebiyat Ödülleri: Ödül mü, Ceza mı?

Söyleşi Yöneten: Süreyya Köle Konuşmacılar: Metin Celâl, Mine Söğüt, Yavuz Ekinci · Uluslararası Öykü Günleri Derneği

Yer: Karadeniz Salonu

17.00–17.45 Ahmet Mithat Efendi’nin Para’sından Latife Tekin’in Para Gürültüsü’ne: Gündelik Dilin Finansallaşması

Söyleşi Yöneten: Yenal Bilgici Konuşmacılar: Bahadır Özgür, Prof. Dr. Fuat Ercan, Müge Neda Altınoklu · Can Yayınları

Yer: Büyükada Salonu

15 Aralık 2026, Salı

10.15–10.45 Masala Katıl, Kedi Ol, Doğayı ve Dostlarımızı Sev!

Çocuk Etkinliği Sibel Atapek · Yazşader

Yer: Karadeniz Salonu

10.15–10.45 Dolu Kafa Akıllı Kafa – Ödüllü Öykü Yazma Etkinliği

Çocuk Etkinliği Filiz Tosyalı · Altın Kitaplar

Yer: 4. Salon İnteraktif Etkinlik Alanı

11.00–11.45 Hem Eğlenip Hem Öğrenmeye, Zihnini Güçlendirmeye Var Mısın?

Atölye Gökçen Bengi Gündoğdu · Beyaz Balina Yayınları

Yer: 4. Salon İnteraktif Etkinlik Alanı

11.00–11.45 Matematik Atölyesi

Çocuk Etkinliği Celal Akbaş · Yapı Kredi Yayınları

Yer: Karadeniz Salonu

11.00–11.45 Işık Bahçesinde Büyülü Yolculuk

Söyleşi Elif Yılmaz · Atakar Yayıncılık

Yer: Büyükada Salonu

11.00–11.45 Zarf Tasarımı

Atölye Nurgül Tunç · İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Yer: 10. Salon İnteraktif Etkinlik Alanı

12.00–12.45 Bir Varmış Birlik Varmış

Çocuk Etkinliği Handan Belivermiş · Nesin Yayıncılık

Yer: Büyükada Salonu

12.00–12.45 N.E. 5000 Gezegeninden Cengiz Abi

Çocuk Etkinliği Serhan Kansu · İndigo Kitap

Yer: 4. Salon İnteraktif Etkinlik Alanı

12.00–12.45 Dalí’nin Tuhaf Objeler Atölyesi

Atölye .. · İbb Kültür Aş

Yer: 10. Salon İnteraktif Etkinlik Alanı

13.00–13.45 Bir Eserin Yayın Yolculuğu

Söyleşi Kadir Temür · Okuryazarkitaplar Kültür ve Sanat ve Edebiyat Topluluğu

Yer: Karadeniz Salonu

13.00–13.45 Dijital Çağda İnsanın Anlamı

Söyleşi Dr. İlhami Fındıkçı · Alfa Yayınları

Yer: Büyükada Salonu

13.00–13.45 Sihirbaz Gösterisi

Çocuk Etkinliği .. · İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Yer: 4. Salon İnteraktif Etkinlik Alanı

13.00–13.45 İstanbul’u Boyuyorum Kitabıyla Boyama Atölyesi

Atölye .. · İbb Kültür Aş

Yer: 10. Salon İnteraktif Etkinlik Alanı

14.00–14.45 Gök Bayrağın Altında: Doğu Türkistan’da Kimlik, Direniş ve Hakikat

Söyleşi Halis Özdemir · Sofa Yayınları

Yer: Karadeniz Salonu

14.00–14.45 Yazar Derneklerinin Çalışma Biçimleri

Söyleşi Cemal Durmaz · Yazşader

Yer: Büyükada Salonu

14.00–14.45 Steam

Çocuk Etkinliği .. · İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Yer: 4. Salon İnteraktif Etkinlik Alanı

15.00–15.45 Literda

Söyleşi Halis Aydemir · Timaş Yayıncılık

Yer: Karadeniz Salonu

15.00–15.45 Gazze Ölürken Dünyayı Nasıl Diriltti?

Söyleşi Ahmet Söylemez, Zahide Tuba Kor · Timaş Yayıncılık

Yer: Büyükada Salonu

15.00–15.45 Renklerin Hikâyesi: Tuval Boyama Atölyesi

Atölye .. · İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Yer: 4. Salon İnteraktif Etkinlik Alanı

16.00–16.45 Ahmet Telli Şiirlerle Anılıyor

Şiir Dinletisi Dilek Gönül, Mecit Ünal · Broy Yayınevi

Yer: Karadeniz Salonu

16.00–16.45 Zor Zamanlarda İçsel Huzuru Nasıl Sağlarız?

Söyleşi Dilara Mesude Özcan · Son Adım Yayıncılık

Yer: Büyükada Salonu

16.00–16.45 Büyükçekmece Belediyesi Okuryazar Buluşması

Söyleşi Sacide Bolcan · Büyükçekmece Belediyesi

Yer: 4. Salon İnteraktif Etkinlik Alanı

17.00–17.45 Hayal Kutusu Çizgi Roman Atölyesi

Atölye Küçükçekmece Kütüphaneleri · Küçükçekmece Belediyesi

Yer: 4. Salon İnteraktif Etkinlik Alanı

17.00–17.45 Türkiye ve Türk Dünyasında Mesleki Eğitimin Önemi

Söyleşi Metin Aras · Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği

Yer: Karadeniz Salonu

17.00–17.45 Bir Kelime Nasıl Edebiyata Dönüşür?

Söyleşi Hakan Tuncal · Öğretmen Yazarlar Yayınevi

Yer: Büyükada Salonu

18.00–18.45 İnsan Köprüdür

Söyleşi Zeynep Er · Aktiffelsefe Kültür Derneği

Yer: Büyükada Salonu

16 Aralık 2026, Çarşamba

10.15–10.45 Magnet veya Rozet Tasarımı

Atölye Afife Altunyay, Tuğba Özgür Çelik · İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Yer: Karadeniz Salonu

10.15–10.45 Tonguçizeri Kitap Atölyesi

Atölye Selim Küçükfosforlu · Örger Yayınları

Yer: 4. Salon İnteraktif Etkinlik Alanı

11.00–11.45 Bir de Buradan Bak

Çocuk Etkinliği Ayşegül Dede · Timaş Yayıncılık

Yer: Karadeniz Salonu

11.00–11.45 Çizgiden Dünyaya – Çocuklarla Çizgi Roman Atölyesi

Atölye Ümit Kireççi · Çocuk ve Gençlik Yayınları Derneği

Yer: Heybeliada Salonu

11.00–11.45 Maskot Ekipleri ve Yüz Boyama Etkinliği

Çocuk Etkinliği .. · İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Yer: 4. Salon İnteraktif Etkinlik Alanı

12.00–12.45 Büyükçekmece Belediyesi Okuryazar Buluşması – Çocukluk Limanından Yarınlara

Çocuk Etkinliği Nilgün Ilgaz · Büyükçekmece Belediyesi

Yer: Karadeniz Salonu

12.00–12.45 Medine

Söyleşi Mehdi Aksu · Son Adım Yayınları

Yer: Büyükada Salonu

12.00–12.45 Kadınların Belleği Çeviriyazım Projesi: Eski Harfli Türkçe Kadın Dergilerini Yeni Harflerle Okumak (1869-1927)

Panel Aylin Doğan, Prof. Dr. Birsen Talay Keşoğlu, Şeyda Aysun Oğuz · Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı

Yer: Kınalıada Salonu

12.00–12.45 Sevgi: Sevginin Hayatımızdaki Yeri

Söyleşi Hatice Karahan · Son Adım Yayınları

Yer: Heybeliada Salonu

12.00–12.45 Eğitimde Çığır Açan Yöntem: Pergel Nakış

Çocuk Etkinliği Ahmet Demir · Okuryazarkitaplar Kültür ve Sanat ve Edebiyat Topluluğu

Yer: 4. Salon İnteraktif Etkinlik Alanı

13.00–13.45 Bilim Kurgu Evreninde Bilinmeyen Dünyalara Yolculuk

Söyleşi Dr. Meltem Hınçal · P Kitap

Yer: Karadeniz Salonu

13.00–13.45 Şiir Kalpten Kalbe Uzanan Bir Yolculuk

Söyleşi Efendi Akgün · Son Adım Yayınları

Yer: Büyükada Salonu

13.00–13.45 Kentsel Isı Adası

Söyleşi Dr. Mustafa Çalkap · Aydınlık Nesiller Derneği

Yer: Kınalıada Salonu

13.00–13.45 Neden Derneklere Üye Olmalıyız?

Söyleşi Cemal Durmaz · Yazşader

Yer: Heybeliada Salonu

13.00–13.45 Arıların Başı Büyük Dertte

Çocuk Etkinliği Tolga Öztorun · İndigo Kitap

Yer: 4. Salon İnteraktif Etkinlik Alanı

14.00–14.45 Yugoslavya’dan Türkiye’ye Yönelik Göçler ve Bunu Etkileyen Nedenler

Söyleşi Reşit Hanadan · Atakar Yayıncılık

Yer: Karadeniz Salonu

14.00–14.45 Yapay Zekânın Kadın Dünyası Üzerindeki Etkileri

Söyleşi Aydan Kumral Yümer, Oya Engin · Kadın Yazarlar Derneği

Yer: Büyükada Salonu

14.00–14.45 Kapan

İlk Kitabım Tüyap’ta Yasemin Koçak · Aydınlık Nesiller Derneği

Yer: Kınalıada Salonu

14.00–14.45 Şiirlerle Konuşalım: Sanatın Birleştirici Gücü

Söyleşi Yöneten: Sibel Atapek Konuşmacılar: Bekir Beydoğan, Ebru Oyacı, Güzin Kulinca · Yazşader

Yer: Heybeliada Salonu

15.00–15.45 Yerelden Evrensele Fantastik Edebiyat ve Gençlerin Okuma Kültürü

Söyleşi Ali Murat Yılmaz · P Kitap

Yer: Karadeniz Salonu

15.00–15.45 Mustafa Köz’ün Şiir Dergiciliği ve Çıngıraklı Sokak

Söyleşi Yöneten: Banu İmer Konuşmacılar: Mecit Ünal, Mustafa Köz, Seyyit Nezir · Cemal Süreya Kültür Sanat Derneği

Yer: Büyükada Salonu

15.00–15.45 Öz Şefkatin Önemi

Söyleşi Sibel Ayran · Aydınlık Nesiller Derneği

Yer: Kınalıada Salonu

15.00–15.45 Kendine Güvenmek ve Farkındalık

Söyleşi Haydar Ersöz · La Kitap Yayınları

Yer: Heybeliada Salonu

15.00–15.45 3D Modelleme ve Baskı

Çocuk Etkinliği .. · İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Yer: 4. Salon İnteraktif Etkinlik Alanı

16.00–16.45 Çağımızın Sokrates’i: İsmail Beşikci

Söyleşi Yöneten: Ferzan Şêr Konuşmacı: İbrahim Gürbüz, Salih Kevirbirî · İsmail Beşikci Vakfı

Yer: Büyükada Salonu

16.00–16.45 Kadim Mısır’ın İzinde

Söyleşi Umut Dinçşahin · Aktiffelsefe Kültür Derneği

Yer: Kınalıada Salonu

16.00–16.45 Konuşma Balonu

Panel Çiğdem Gündeş, Gül Batmanoğlu, Ümit Kireççi · Çocuk ve Gençlik Yayınları Derneği

Yer: Heybeliada Salonu

16.00–16.45 Kitap Ayracı Yapım Atölyesi

Atölye .. · İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Yer: 4. Salon İnteraktif Etkinlik Alanı

16.00–16.45 Yeni Dünya Düzeni

Söyleşi Cemal Durmaz, Songül Yorulmaz · Yazşader

Yer: Karadeniz Salonu

17.00–17.45 Merine’de Kayıp Bir Mezar

Söyleşi Mehti Aksu · Son Adım Yayınları

Yer: Kınalıada Salonu

17.00–17.45 Doğum Haritasında Karmik İlişkileri Görmek

Söyleşi Yöneten: Mahizer Bilgetecan Konuşmacı: Elif Doğan Erkan · Karma Astroloji Derneği

Yer: Heybeliada Salonu

17 Aralık 2026, Perşembe

10.15–10.45 Kolaj Çalışması

Atölye Esra Çetinkaya, Mehtap Güneş · İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Yer: Karadeniz Salonu

10.15–10.45 Çocuklar İçin Tuhaf Hikâyeler Atölyesi

Atölye Sezer Ün · Beyaz Balina Yayınları

Yer: 4. Salon İnteraktif Etkinlik Alanı

11.00–12.30 Behiç Ak Okurlarıyla Buluşuyor!

Çocuk Etkinliği Behiç Ak · Günışığı Kitaplığı

Yer: Marmara Salonu

11.00–11.45 Özgür Abi ile Kitaplara Yolculuk Başlıyor

Çocuk Etkinliği Özgür Özgülgün · Puslu Yayınevi

Yer: Karadeniz Salonu

11.00–11.45 Bozkırın Edebiyatı

Söyleşi Yöneten: Tahsin Yıldırım Konuşmacı: Zeki Bulduk · İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Yer: Büyükada Salonu

11.00–11.45 Gençlerin Son Rotası: Meslek Liseleri ve Mesleki Eğitim

Söyleşi Erol Demir · Son Adım Yayıncılık

Yer: Kınalıada Salonu

11.00–11.45 Oyun Arkadaşım

Çocuk Etkinliği Nilay Dalyan · İndigo Kitap

Yer: 4. Salon İnteraktif Etkinlik Alanı

12.00–12.45 Bir Şair, Bir Yazar (Oktay Akbal ve Sennur Sezer)

Söyleşi Yöneten: Tahir Şilkan Konuşmacılar: Mehmet Zaman Saçlıoğlu, Nükhet Eren · Türkiye Yazarlar Sendikası

Yer: Karadeniz Salonu

12.00–12.45 Kurgu Yaratımında Pratik ve İnteraktif Uygulamalar

Söyleşi Elif Ece Kırımlı · Okuryazarkitaplar Kültür ve Sanat ve Edebiyat Topluluğu

Yer: Büyükada Salonu

12.00–12.45 Burada Sen Varsın – İsminizce

Atölye Aysun Uz Çetinkaya · Yazşader

Yer: Kınalıada Salonu

12.00–12.45 Bilgisayar Oyunları ve Başparmak Çocukları

Çocuk Etkinliği Yalvaç Ural · Marsık Yayıncılık

Yer: 4. Salon İnteraktif Etkinlik Alanı

13.00–13.45 Edebiyatın Gerçeği

Söyleşi H. Işın Özdemir, Ş. Tülay Erkan · Yeküv

Yer: Karadeniz Salonu

13.00–13.45 Bir Kitapla Başlayan Yolculuk: Okuma Kulübü Deneyimleri

Söyleşi Ayşe Benli, Leyla Aygün, Murat Öztürk, Sevim Bodur Ak, Şebnem Ulusan · Büyükçekmece Belediyesi Kitap Tahlil Grubu

Yer: Marmara Salonu

13.00–13.45 Hayallerimizi Ertelemeyelim

Söyleşi Hatun Usta Sıbıç · Son Adım Yayıncılık

Yer: Büyükada Salonu

13.00–13.45 85. Yılında Garip Akımı

Söyleşi Dr. Hasan Turgut, Tahsin Yıldırım · İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Yer: Kınalıada Salonu

13.00–13.45 El Kuklası, Takı Tasarımı

Çocuk Etkinliği .. · İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Yer: 4. Salon İnteraktif Etkinlik Alanı

14.00–14.45 Kırım Türklerinden Müzik Örnekleri

Müzik Dinletisi Bünyamin Aksungur · Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği

Yer: Heybeliada Salonu

14.00–14.45 Bizum Rize

Söyleşi Alper Taş · İletişim Yayınları

Yer: Marmara Salonu

14.00–14.45 Zeliş Abla ile İpek ve Dönüşüm Takımı

Çocuk Etkinliği Alanur Özalp, Zeliha Sunal · Kayalı Yayınevi

Yer: Büyükada Salonu

14.00–14.45 Masal Projesi: İçerik, Kazanımlar ve Sürdürülebilirlik

Söyleşi Yöneten: Sibel Atapek Konuşmacılar: Burcu Kümüş, Cemal Durmaz, Ebru Oyacı, Filiz Biber, Güzin Kulinca, İlknur Gençoğlu Yıldırım, Zeynep Fulya Bostancı · Yazşader

Yer: Kınalıada Salonu

14.00–14.45 Makrome Anahtarlık Yapım Atölyesi

Atölye .. · İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Yer: 4. Salon İnteraktif Etkinlik Alanı

14.00–14.45 Yayıncılıkta Küresel Trendler ve Türkiye Pazarı: Okur Analizi, Tiraj Yönetimi ve Sürdürülebilirlik

Panel Yöneten: Akif Pamuk Konuşmacılar: Jeremy Neate, Mehmet Burhan Genç, Metin Celâl, Özgür Akın · Kıbo Index

Yer: Karadeniz Salonu

15.00–15.45 Şili Duyarlığı’nın 50. Yılında Şiirde Anlam ve İşlev

Söyleşi Yöneten: Dilek Gönül Konuşmacılar: Mecit Ünal, Seyyit Nezir · Broy Yayınevi

Yer: Heybeliada Salonu

15.00–15.45 Büyükçekmece Belediyesi Okuryazar Buluşması

Söyleşi Gülseren Budayıcıoğlu · Büyükçekmece Belediyesi

Yer: Marmara Salonu

15.00–15.45 Kör Kötü Hikâyeler

Söyleşi Yeşim Özen Silsüpür · Kayalı Yayınevi

Yer: Büyükada Salonu

15.00–15.45 Bireysel Tanıklıktan Toplumsal Hafızaya: İnkâr

Söyleşi Yöneten: Keremo Konuşmacı: Azad Sağnıç · İsmail Beşikçi Vakfı

Yer: Kınalıada Salonu

15.00–15.45 Kâğıttan İnternete Edebiyat Dergiciliği

Söyleşi Yöneten: Metin Çalışkan Konuşmacılar: Ferhat Uludere, Jale Sancak, Nazlı Ayça Özkarahan · Epsilon Yayınevi

Yer: Karadeniz Salonu

16.00–16.45 Ekonomik Kriz, Yoksulluk ve Yaşam Hakkı

Panel Yöneten: Tülin Özgür Konuşmacılar: Aziz Koçal, Deniz Kapıkıran, Oya Erakıncı · Tükoder

Yer: Karadeniz Salonu

16.00–16.45 Attilâ İlhan Edebiyat Ödülleri Töreni

Ödül Töreni Katılımcılar: Biket İlhan, Doğan Hızlan, Metin Celâl Ödül Sahipleri: Ebru Ojen, Ersun Çıplak, Hüseyin Sönmez, İlgi Erpelit, Raşel Meseri · Atilla İlhan Bilim Sanat ve Kütür Vakfı

Yer: Büyükada Salonu

16.00–16.45 Ne Kadar Çocuk, Ne Kadar Gerçek?

Panel Mehmet Okur, Miyase Sertbarut, Dr. Nilay Yılmaz · Çocuk ve Gençlik Yayınları Derneği

Yer: Marmara Salonu

16.00–16.45 Tröstlerin Kıskacında Türkiye: Küresel Sermaye ve Ekonomik Bağımsızlık

Söyleşi Muhammed Tayyar Türkeş · Sofa Yayınları

Yer: Kınalıada Salonu

17.00–17.45 Antik Çağ Anadolu Filozofları

Söyleşi Eda Karakaş · Aktiffelsefe Kültür Derneği

Yer: Marmara Salonu

17.00–17.45 Mobilyada Lojistik

Söyleşi Erkan Kalafat · Son Adım Yayıncılık

Yer: Büyükada Salonu

18 Aralık 2026, Cuma

10.15–10.45 Kağıt Katlama Sanatı

Atölye Küçükçekmece Kütüphaneleri · Küçükçekmece Belediyesi

Yer: 4. Salon İnteraktif Etkinlik Alanı

11.00–11.45 Hayal Et Çocuk: Hayalin Gücün Olsun

Atölye Samim Coşkun · Beyaz Balina Yayınları

Yer: 4. Salon İnteraktif Etkinlik Alanı

11.00–12.30 Andersen Ödüllü Usta İngiliz Yazar David Almond Okurlarıyla Buluşuyor!

Söyleşi David Almond · Günışığı Kitaplığı

Yer: Karadeniz Salonu

11.00–11.45 Metafizik ve İlahi

Söyleşi Murat Akdağ · Son Adım Yayınları

Yer: Kınalıada Salonu

11.00–11.45 Yazı Tasarımı

Atölye Özge Aydın · İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Yer: 10. Salon İnteraktif Etkinlik Alanı

12.00–12.45 Her Çocuk Özeldir: Filmlerin ve Kitapların Pedagojik Etkileri

Söyleşi Erdal Kara · Kara Caretta Yayınevi

Yer: Heybeliada Salonu

12.00–12.45 Şehirlerin ve Mekânların Edebiyata Yansıması

Söyleşi Ayşe Özçelikler · Yazşader

Yer: Marmara Salonu

12.00–12.45 Dilimizin Zenginlikleri

Söyleşi Çiler Çelikler · Öğretmen Yazarlar Yayınevi

Yer: Büyükada Salonu

12.00–12.45 İlahi Aşk

Söyleşi Saliha Gündoğdu · Son Adım Yayınları

Yer: Kınalıada Salonu

12.00–12.45 Ahşap Ayna ve Boyalarla Etkileşimli Okuma

Çocuk Etkinliği Sare Pehlivan · Öğretmen Yazarlar Yayınevi

Yer: 10. Salon İnteraktif Etkinlik Alanı

12.00–12.45 Büyükçekmece Belediyesi Okuryazar Buluşması – Etkileşim Atölyesi

Çocuk Etkinliği Engin Bilgiç · Büyükçekmece Belediyesi

Yer: 4. Salon İnteraktif Etkinlik Alanı

12.45–13.30 Masala Katıl, Doğayı ve Dostlarımızı Sev!

Çocuk Etkinliği Sibel Atapek · Yazşader

Yer: Karadeniz Salonu

13.00–13.45 Ağaç Masalları

Çocuk Etkinliği Nazlı Çevik Azazi · Doğan Çocuk

Yer: 4. Salon İnteraktif Etkinlik Alanı

13.00–13.45 Mizacın Sesi, Aklın Kararı

Söyleşi Hakime Özgüvene Enegram · Ceres Yayınları

Yer: Marmara Salonu

13.00–13.45 Aziz Nesin’in Gerçekleşen Ütopyası: Nesin Vakfı

Söyleşi Süleyman Cihangiroğlu · Nesin Yayıncılık

Yer: Büyükada Salonu

13.00–13.45 Cinayete Kurban Edilen Kadınlar

Söyleşi Alparslan Eskici · Son Adım Yayınları

Yer: Kınalıada Salonu

13.00–13.45 Kadınlar için Yakın Savunma

Söyleşi Naci Kesener · Harp Sanat Yayınevi

Yer: Heybeliada Salonu

13.00–13.45 Dalí’nin Tuhaf Objeler Atölyesi

Atölye .. · İbb Kültür Aş

Yer: 10. Salon İnteraktif Etkinlik Alanı

13.45–14.30 İngilizce Kelime Ezberleme ve Hafıza Geliştirme Teknikleri

Söyleşi Şinasi Bademcioğlu · Alfa Yayınları

Yer: Karadeniz Salonu

14.00–14.45 Utanmazlık Çağı

Söyleşi Yasemin Esra Üçcan · Kayalı Yayınevi

Yer: Marmara Salonu

14.00–14.45 İyilik İyidir

Söyleşi Ümmiye Yılmaz · Cenevre Fikir Sanat Yayıncılık

Yer: Büyükada Salonu

14.00–14.45 Kadın Tarihinde Sözlü Hafıza

Söyleşi Emine Şimşek Emiral, Dursaliye Şahan, Mukaddes Erdoğdu Çelik, Selma Özhan · Kadın Yazarlar Derneği

Yer: Kınalıada Salonu

14.00–14.45 Çocuk Edebiyatında Öyküden Şiire

Söyleşi Necdet Neydim · Cumhuriyet Kitapları

Yer: Heybeliada Salonu

14.00–14.45 Karikatür

Çocuk Etkinliği .. · İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Yer: 4. Salon İnteraktif Etkinlik Alanı

14.45–15.30 Şiir Buluşmaları: Sesten Sözcüğe, Şiir Yolculuğu

Şiir Dinletisi Cem Erdeveciler, Şenel Gökçe · Şairler ve Bestekârlar Derneği

Yer: Karadeniz Salonu

15.00–15.45 Cüretkâr Bir Kahkaha: Gibi’nin Felsefesi

Söyleşi Dağhan Dönmez · Destek Yayınları

Yer: Marmara Salonu

15.00–15.45 Mavi Vatan ve Jeopolitik Gelişmeler

Söyleşi Cihat Yaycı · Girdap Kitap

Yer: Büyükada Salonu

15.00–15.45 Tüm Parçalarımla Oradaydım

Söyleşi Av. Üzüm Ateş · Kayalı Yayınevi

Yer: Kınalıada Salonu

15.00–15.45 Nisa Leyla’da Düşünce ve İmge Diyalektiği

Söyleşi Yöneten: Seyyit Nezir Konuşmacılar: Ahmet İlhan, Nisa Leyla · Broy Yayınevi

Yer: Heybeliada Salonu

15.00–15.45 Kedi Evi Boyama Atölyesi

Atölye .. · İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Yer: 4. Salon İnteraktif Etkinlik Alanı

15.45–16.30 Kaybettiğimiz Yaşama Sevincini Yeniden Kazanmak

Söyleşi Beyhan Budak · Kronik Yayıncılık

Yer: Karadeniz Salonu

16.00–16.45 Askıda İlişkiler

Söyleşi Tuna Tüner · Destek Yayınları

Yer: Marmara Salonu

16.00–16.45 Yakın Kürt Tarihinde Bir Milat: 49’ların Hikâyesi

Söyleşi Yöneten: Mehtap Gürbüz Konuşmacı: Celal Temel · İsmail Beşikci Vakfı

Yer: Büyükada Salonu

16.00–16.45 Sarı İskender

Söyleşi Yöneten: Damla Günay Demirel Konuşmacı: Muhlis Şutanrıkulu · Tunç Yayıncılık

Yer: Kınalıada Salonu

16.00–16.45 Tüketici Hakları, Adalet ve Demokrasi

Panel Yöneten: Musa Karademir Konuşmacılar: Aziz Koçal, Cihat Anıl Yılmaz, Hüseyin Kutlu Köycü · Tükoder

Yer: Heybeliada Salonu

16.45–17.30 Nâzım Hikmet’in Moskova Yılları

Söyleşi Hülya Arslan · Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı

Yer: Karadeniz Salonu

17.00–17.45 Günümüz Problemi: Kumar Bağımlılığı

Söyleşi Emre Yılmaz · Nobel Akademik Yayıncılık

Yer: Marmara Salonu

17.00–17.45 Eğitimde Piyasalaşma ve Gericilik Faaliyetleri

Söyleşi Kemal Irmak, Necla Tayfun · Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası

Yer: Büyükada Salonu

17.00–17.45 Kalpten Sesleniş

Söyleşi Yöneten: Damla Günay Demirel Konuşmacı: Hanife Öner · Tunç Yayıncılık

Yer: Kınalıada Salonu

17.00–17.45 Liderliğin Unutulmuş Sanatı

Söyleşi Nazım Özdemir · Aktiffelsefe Kültür Derneği

Yer: Heybeliada Salonu

17.45–18.45 Gazetecilik Gerçeği, Gerçeğin Habercileri

Panel Yöneten: Nimet Tanrıkulu Konuşmacılar: Fahri Aral, Fikret İlkiz, Hasan Cemal, Şebnem Korur Fincancı · 78’liler Hareketi

Yer: Karadeniz Salonu

18.00–18.45 2027’de Gökyüzü Gündemi

Söyleşi Yöneten: Feride Çimen Konuşmacı: Mahizer Bilgetecan · Karma Astroloji Derneği

Yer: Marmara Salonu

18.00–18.45 Bir Kitap Bir Çocuğu Değiştirebilir mi?

Söyleşi Recep Özkul · Öğretmen Yazarlar Yayınevi

Yer: Büyükada Salonu

19 Aralık 2026, Cumartesi

10.15–11.00 Ebru Atölyesi

Atölye Esra Ekici · İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Yer: 4. Salon İnteraktif Etkinlik Alanı

11.00–11.45 Divan Şiirinde Vefa

Söyleşi Mehmet Cömert · Son Adım Yayıncılık

Yer: Kınalıada Salonu

11.00–11.45 Akran Zorbalığı

Söyleşi Kahraman Eroğlu · Kayalı Yayınevi

Yer: Heybeliada Salonu

11.00–11.45 İngilizcenin Oyun Hâli: Vokabul

Atölye Dr. Serkan Gümüş · Tüyap

Yer: 10. Salon İnteraktif Etkinlik Alanı

11.00–11.45 Merak Kavanozu

Çocuk Etkinliği Ezgi Konucu Doğan · Pulsera Yayınevi

Yer: 4. Salon İnteraktif Etkinlik Alanı

12.00–12.45 Kirtan: Müzik ile Mantra Meditasyonu

Söyleşi Serhat Şen · BBT Yayınevi

Yer: 10. Salon İnteraktif Etkinlik Alanı

12.00–12.45 Anadolu Uygarlıklarının Ezoterik Uygulamaları

Söyleşi Mehmet Altuğ Ersoy · EPSILON YAYıNEVI

Yer: Heybeliada Salonu

12.00–12.45 Roma Ölülerin Omuzlarında Yükselir

Söyleşi Ahmet Ümit · Yapı Kredi Yayınları

Yer: Interexpo Salonu

12.00–12.45 Kitapla Nefes Almak

Söyleşi Barış Ulusoy · Yitik Ülke Yayınları

Yer: Karadeniz Salonu

12.00–12.45 Gençlik Edebiyatında Çevre Bilinci

Söyleşi Hannah Gold · Timaş Yayıncılık

Yer: Marmara Salonu

12.00–12.45 Kurmacanın Tasarımı

Söyleşi Yöneten: Zeynep Miraç Konuşmacı: Beliz Güçbilmez · Kolektif Kitap

Yer: Büyükada Salonu

12.00–12.45 Evlat Toprağım Kokuyorsun

Söyleşi Ümit Keskin · Kayalı Yayınevi

Yer: Kınalıada Salonu

12.00–12.45 Ben Istanbul

Söyleşi Yöneten: Çağla Anılmış Konuşmacı: Mehmet Sermet Molu · Kapı Yayınları

Yer: Sedef Salonu

12.00–12.45 En Yakın Arkadaşım Bir Kitap Kahramanı?

Söyleşi Yöneten: Saide Dikmen Konuşmacılar: Aslı Perker, Halenur Çalışan, Nisa İnci · Taze Kitap

Yer: 4. Salon İnteraktif Etkinlik Alanı

13.00–13.45 Bir Gazetecinin Kaleminden Tüfekli Dosyası

İlk Kitabım Tüyap’ta Yöneten: Fatma Zehra Kara Konuşmacı: Eda Şahin · Oğlak Yayıncılık

Yer: Heybeliada Salonu

13.00–13.45 Komünistliğin Ne Lüzumu Var?

Söyleşi Barış Terkoğlu, Haluk Hepkon, Kemal Okuyan · Kırmızı Kedi Yayınevi

Yer: Karadeniz Salonu

13.00–13.45 Kendi Yolunu Çizmek: Nevzat Aydın’la Hayat ve Seçimler Üzerine

Söyleşi Nevzat Aydın · Okuyan Us Yayınları

Yer: Interexpo Salonu

13.00–13.45 Midhat Bahârî Beytur ve Hazine-i Mesnevî-i

Söyleşi Hayat Nur Artıran · Timaş Yayıncılık

Yer: Marmara Salonu

13.00–13.45 Açını Değiştirmezsen, Acını Değiştiremezsin

Söyleşi Prof. Dr. Yasin Pişgin · Timaş Yayıncılık

Yer: Büyükada Salonu

13.00–13.45 Ne Gerek Vardı? Ya İyi ki Olduysa?

Söyleşi Aslı Gümüşel · Destek Yayınları

Yer: Kınalıada Salonu

13.00–13.45 Türk Romancılığında Yazılmamış Türler

Söyleşi Yöneten: Zeynep Aliye Konuşmacı: Seyfettin Araç · Cumhuriyet Kitapları

Yer: Sedef Salonu

13.00–13.45 Dünya Rekoru Kırmak

Söyleşi Namık Ekin · Harp Sanat Yayınevi

Yer: 10. Salon İnteraktif Etkinlik Alanı

13.00–13.45 Futbol ve Beşiktaş Anıları

Söyleşi Bülent Uslu · Örger Yayınları

Yer: 4. Salon İnteraktif Etkinlik Alanı

14.00–14.45 Hafıza ile Hayat Arasında Seçkiler, Sinemalar

Söyleşi Murathan Mungan · METIS YAYıNLARı

Yer: Marmara Salonu

14.00–14.45 Kırılgan Bir Dünyada Güçlü Kalmak: Psikolojik Sermaye

Söyleşi Banu Tozluyurt · Nemesıs Kıtap

Yer: Sedef Salonu

14.00–14.45 Beni Başarıya İnandır

Söyleşi Saadet Özdemir · Yediveren Yayınları

Yer: 10. Salon İnteraktif Etkinlik Alanı

14.00–14.45 Çocuk Kitabı Yazmak Çocuk Oyuncağı mı?

Söyleşi Halenur Çalışan · Doğan Çocuk

Yer: 4. Salon İnteraktif Etkinlik Alanı

14.00–14.45 Ordu ve Siyaset

Söyleşi Ümit Özdağ · Destek Yayınları

Yer: Interexpo Salonu

14.00–14.45 Beynin Para ile İmtihanı

Söyleşi Mert Başaran, Oytun Erbaş · Girdap Kitap

Yer: Büyükada Salonu

14.00–14.45 Yasak Kitaplar Kitapçısı

Söyleşi Yöneten: Neslin Gizem Şahin Konuşmacı: Marc Levy · Artemis Yayınları

Yer: Karadeniz Salonu

14.00–14.45 Bejan Matur Trajik Tekrar’ı Anlatıyor

Söyleşi Bejan Matur · Everest Yayınları

Yer: Kınalıada Salonu

14.00–14.45 İkilem Atlası

Söyleşi Atlas Kaya · Kronik Yayınları

Yer: Heybeliada Salonu

15.00–15.45 İstediğimi Buldum Açıktan Can İçinde

Söyleşi Faruk Dilaver · Dilaver Yayıncılık

Yer: Marmara Salonu

15.00–15.45 Genç Odasındaki Hayaletler

Söyleşi Alper Mutlu · Yediveren Yayınları

Yer: Sedef Salonu

15.00–15.45 Çocukları Doğayla Yakınlaştıran İngiliz Yazar Julia Green İstanbul’da!

Söyleşi Julia Green · Günışığı Kitaplığı

Yer: Karadeniz Salonu

15.00–15.45 Kendini Kullanma Kılavuzu: Deli misiniz, Yoksa Guru mu?

Söyleşi Nilgün Bodur · Doğan Kitap

Yer: Kınalıada Salonu

15.00–15.45 Psikoloji Sohbetleri

Söyleşi Prof. Dr. Nevzat Tarhan · Timaş Yayıncılık

Yer: Interexpo Salonu

15.00–15.45 Yeni Dünya Düzeni ve Din: En Büyük Meydan Okuma!

Söyleşi Eray Hacıosmanoğlu · Destek Yayınları

Yer: Büyükada Salonu

15.00–15.45 Ay Perisi Luna

Çocuk Etkinliği Özge Özder · İndigo Kitap

Yer: 4. Salon İnteraktif Etkinlik Alanı

15.00–15.45 Latife Tekin ile Söyleşi

Söyleşi Yöneten: Haydar Ergülen Konuşmacı: Latife Tekin · Can Yayınları

Yer: Heybeliada Salonu

16.00–16.45 Sındırgı’dan Halep’e Sayfalara Kazınan Yerel Mutfak Mirası

Panel Yöneten: Osman Güldemir Konuşmacılar: Gonca Tokuz, Osman Güldemir, Sami Onat Özdemir · Oğlak Yayıncılık

Yer: Heybeliada Salonu

16.00–16.45 Güçlü Aile Bağları Nasıl İnşa Edilir?

Söyleşi Alişan Kapaklıkaya · Yediveren Yayınları

Yer: Interexpo Salonu

16.00–16.45 Ne Olacak Bu Memleketin Hâli?

Söyleşi Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Timur Soykan · Kırmızı Kedi Yayınevi

Yer: Marmara Salonu

16.00–16.45 Gerçeğin Edebiyatı, Sinemanın Gerçeği

Söyleşi Ercan Kesal · İletişim Yayınları

Yer: Karadeniz Salonu

16.00–16.45 Yayıncılıkta Kadın+’lar İçin Güvenli Alanı Nasıl Kuracağız?

Söyleşi Yöneten: Şöhret Baltaş Konuşmacılar: Aslı Takanay, Irmak Zileli · KADıN+ EDEBIYATçıLAR

Yer: Kınalıada Salonu

16.00–16.45 Mitolojik Tarih, Gizli Tarih ve Fantastik Tarih

Söyleşi Erhan Altunay · Destek Yayınları

Yer: Sedef Salonu

16.00–16.45 Kalbe Gelen Davet

Söyleşi Bülent Gardiyanoğlu · Destek Yayınları

Yer: 10. Salon İnteraktif Etkinlik Alanı

16.00–16.45 Hastalığına Değil Sağlığına Sahip Çık

Söyleşi Dr. Hasan Hüsnü Eren · Hayy Kitap

Yer: 4. Salon İnteraktif Etkinlik Alanı

16.30–17.00 Güzergâh Edebiyat: Latife Tekin

Belgesel Gösterimi · ..

Yer: Büyükada Salonu

17.00–17.45 Troya’dan Oidipus’a: Mit, Kader ve İnsan

Söyleşi Suat Dülger · Say Yayınları

Yer: 4. Salon İnteraktif Etkinlik Alanı

17.00–17.45 Dijital Çağda Ebeveynlik

Söyleşi Said Ercan · Yediveren Yayınları

Yer: Marmara Salonu

17.00–17.45 Çin Yüzyılına Doğru: İmparatorluktan Sosyalist Modernleşmeye, Bir Uygarlığın Tarihi

Söyleşi Sadık Usta · Kafka Kitap

Yer: Sedef Salonu

17.00–17.45 İnsan Ölür Hayal Ölmez

Söyleşi Fatih Duman · Nesil Yayıncılık

Yer: Interexpo Salonu

17.00–17.45 Güzergâh Edebiyat: Latife Tekin

Söyleşi Yöneten: Sevinç Yeşiltaş Konuşmacılar: Deniz Yüce Başarır, Latife Tekin · Tüyap

Yer: Büyükada Salonu

17.00–17.45 Atatürk’ün Mirası Laik Cumhuriyet

Söyleşi Sinan Meydan · İnkılâp Kitabevi

Yer: Karadeniz Salonu

17.00–17.45 Âşıklar Cemi, Şiir Cemi

Söyleşi Haydar Ergülen · Kırmızı Kedi Yayınevi

Yer: Kınalıada Salonu

17.00–17.45 Yazarın Ölümü: Yapay Zekâ Özgün Eserin Sonu mu?

Söyleşi Yalın Gündüz · Cumhuriyet Kitapları

Yer: Heybeliada Salonu

17.00–17.45 Daha Keyifli Olabilir

Çocuk Etkinliği Çağlar Sever · İndigo Kitap

Yer: 10. Salon İnteraktif Etkinlik Alanı

18.00–18.45 Bedenin Sana Ne Söylüyor? Ayurveda ile Kendini Tanı

Söyleşi Gizem Şen · BBT Yayınevi

Yer: 4. Salon İnteraktif Etkinlik Alanı

18.00–18.45 Bir Şair, Bir Yazar (Enver Ercan ve Yaşar Kemal)

Söyleşi Yöneten: Adnan Özyalçıner Konuşmacılar: Mustafa Köz, Zeynep Oral · Türkiye Yazarlar Sendikası

Yer: Karadeniz Salonu

18.00–18.45 Çağdaş İnanç Problemleri ve Çözüm Yolları

Söyleşi Doç. Dr. Ahmet Kavlak · RNK Neşriyat

Yer: Marmara Salonu

18.00–18.45 Etrüskler ve Avrupa’nın Kökenleri

Söyleşi Doç. Dr. Tuğrul Kihtir · Kaynak Yayınları

Yer: Interexpo Salonu

18.00–18.45 Türkiye’de Darbelerin Edebiyatımıza Etkisi

Söyleşi Muhsin KızılKaya · Kadim Yayınları

Yer: Büyükada Salonu

18.00–18.45 Kadınlarımız

Söyleşi Esra Karalı · Son Adım Yayıncılık

Yer: Kınalıada Salonu

18.00–18.45 Orta Doğu’da Savaşlar ve Gelişmeler: Ne Yapmalı?

Söyleşi Çetin Desde · Dönüşüm Yayınları

Yer: Heybeliada Salonu

18.00–18.45 Daha Az Tüketerek Daha Çok Yaşamak

Söyleşi Zeliha Sunal · Kayalı Yayınevi

Yer: 10. Salon İnteraktif Etkinlik Alanı

19.00–19.45 İnsan ve Evrensellik

Şiir Dinletisi Aynur Güven Kuzu, Birsel Yağmur Keskin, Bülent Demirbilek, Canfiye Yaşa, Deniz Taşkın, Fevzi Aslan, Hülya Deniz, Mutahhara Arlı Özkök, Oktay Güngör, Perihan Dirican, Serap Saylam Şen, Şerife Badısaba, Turan Ekinci, Ünal Kar · Atakar Yayıncılık

Yer: Büyükada Salonu

19.00–19.45 Okuma Kültürü ve Kütüphaneler

Söyleşi Yöneten: Hasan Hüseyin Var Konuşmacı: Doç. Dr. Mehlika Karagözoğlu Aslıyüksek · Belediye Kütüphaneler Derneği

Yer: Heybeliada Salonu

19.00–19.45 Karakter Arketipleri

Söyleşi Yöneten: İpek Sözen Konuşmacı: Tuğba Karadayı · Masa Kitap

Yer: Sedef Salonu

19.00–19.45 ABD’nin 5 Deniz Stratejisi ve İran Savaşı

Söyleşi Prof. Dr. Şener Üşümezsoy · Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği

Yer: Karadeniz Salonu

19.00–19.45 Cemal Süreya’yı Şiirlerle Anıyoruz

Şiir Dinletisi Yöneten: Dilek Gönül Konuşmacılar: Üvercinka Şairleri · Üvercinka Dergisi

Yer: Kınalıada Salonu

20 Aralık 2026, Pazar

11.00–11.45 17 Aralık Okul Kütüphaneciliği Günü Programı

Söyleşi Yöneten: Çiğdem Odabaşı Konuşmacılar: Bahar Güzel Moral, Elif Elçi, Filiz Yüksel İleri, Semra Özder · Okul Kütüphanecileri Derneği

Yer: Heybeliada Salonu

12.00–12.45 Yeryüzünden Yıldızlara Uzanan Yolculuklar

Söyleşi Yöneten: Saide Dikmen Konuşmacılar: Seymen Bozaslan, Süleyman Akgüneş · Taze Kitap

Yer: Karadeniz Salonu

12.00–12.45 Rakamların Dili, Hayatın Şifreleri: Numeroloji ile Kendini Tanımak

Söyleşi Irmak Suna Binici · Son Adım Yayıncılık

Yer: Kınalıada Salonu

12.00–12.45 Avrupa’nın Elli Büyük Yalanı

Söyleşi Mustafa Armağan · Damla Yayınevi

Yer: Marmara Salonu

12.00–12.45 Kütüphane Hasreti Çeken Sanat: Çizgi Roman

Söyleşi Yöneten: Ümit Kireççi Konuşmacılar: Gözde Zengin Dilli, Süreyya Köle, Şeyma Ayık Işık · Okul Kütüphanecileri Derneği ve Çizgi Roman Okurları Platformu

Yer: Heybeliada Salonu

12.00–12.45 Askerî Liselerin Önemi

Söyleşi Yöneten: Emrah Çelik Konuşmacılar: Çetin Köklü, Doğan Hayat, Sermet Taktak, Tarık Özkut · HARP SANAT YAYıNEVI & KULELILER DERNEğI

Yer: Büyükada Salonu

12.00–12.45 Kelimelerin Ruhu: İki Yazar, İki Şair, Bir Sanat Söyleşisi

Söyleşi Yöneten: Damla Günay Demirel Konuşmacılar: Kılıç Arslan, Turan Özbudak · Türkiye Şair Ozan ve Yazarlar Kültür Derneği

Yer: Sedef Salonu

12.00–12.45 İlaçsız Yaşam

Söyleşi Dr. Ümit Aktaş · Hayy Kitap

Yer: Interexpo Salonu

13.00–13.45 İçimizdeki Hekim: Homeopati

Söyleşi Yegane Koulieva Özcan · Yediveren Yayınları

Yer: 10. Salon İnteraktif Etkinlik Alanı

13.00–13.45 ’Maşallah’: Antik Çağ’dan Günümüze İstanbul Konutlarında Nazarla Mücadele ve Yazılı Çiniler

Söyleşi Başak Oğuz Kara · İletişim Yayınları

Yer: Heybeliada Salonu

13.00–13.45 Antikçağda Kadın Olmak

Söyleşi Asuman Kafaoğlu Büke · Kafka Kitap

Yer: 4. Salon İnteraktif Etkinlik Alanı

13.00–13.45 Oryantalizm ve Edebiyat

Söyleşi A.Ali Ural · Şule Yayınları

Yer: Büyükada Salonu

13.00–13.45 Senden Konuşalım mı?

Söyleşi Zerrin Başer · Mona Kitap

Yer: Karadeniz Salonu

13.00–13.45 Mental İyi Oluş

Söyleşi Tayfun Doğan · Bilir Kitap

Yer: Kınalıada Salonu

13.00–13.45 Para Oyunları

Söyleşi İslam Memiş · Girdap Kitap

Yer: Interexpo Salonu

13.00–13.45 Aziz Nesin 111 Yaşında, 12 Milyon Kitap

Söyleşi Ali Nesin, Süleyman Cihangiroğlu, Yılmaz Odabaşı · Nesin Yayıncılık

Yer: Marmara Salonu

13.00–13.45 Lirik ve Retorik Kavşağında Şiir

Söyleşi Öğr. Gör. Talat Ülker · Koru Yayıncılık

Yer: Sedef Salonu

14.00–14.45 Nasıl İyileşiriz?

Söyleşi Uzm. Dr. M. Türker Pabuccu · Nemesıs Kıtap

Yer: Büyükada Salonu

14.00–14.45 Nasıl Yırtarız

Söyleşi Behçet Yalın Özkara · Kronik Yayıncılık

Yer: Marmara Salonu

14.00–14.45 Ölüm Bir Gün Batımı Sevgilim

Söyleşi Şükrü Erbaş · Kırmızı Kedi Yayınevi

Yer: Karadeniz Salonu

14.00–14.45 Aile ve Gençlik

Söyleşi Halit Ertuğrul · Nesil Yayıncılık

Yer: Interexpo Salonu

14.00–14.45 Düşünce Tarihini Yeniden Okumak: Emek, Değer, Eşitsizlik

Söyleşi Konuşmacılar: Ateş Uslu, Melda Yaman · Yordam Kitap

Yer: Heybeliada Salonu

14.00–14.45 Yüzleşebilmek

Söyleşi Sibel Uzun · Indigo Kitap

Yer: 10. Salon Interaktif Etkinlik Alanı (UA)

14.00–14.45 2027 Yılı: Çözülme

Söyleşi Zeynep Turan · Destek Yayınları

Yer: Sedef Salonu

14.00–14.45 Sırlarımız Kadar Hastayız

Söyleşi Bülent Demircioğlu · Destek Yayınları

Yer: 4. Salon İnteraktif Etkinlik Alanı

14.00–14.45 Miralay: Şefik Aker’in Öyküsü

Söyleşi Yöneten: İhsan Yılmaz Konuşmacı: Haluk Oral · Everest Yayınları

Yer: Kınalıada Salonu

15.00–15.45 Hayat Yaşadığına Değsin

Söyleşi Emre Kongar · Remzi Kitabevi

Yer: Heybeliada Salonu

15.00–15.45 Sağlıklı ve Uzun Yaşamın Sırları

Söyleşi Hatice Nur Ege · Yediveren Yayınları

Yer: Interexpo Salonu

15.00–15.45 Kurşun Geçirmez Kafa Yapısı

Söyleşi Ziya Şakir Yılmaz · Destek Yayınları

Yer: Karadeniz Salonu

15.00–15.45 Yapay Zekâ ve İnsanlığın Geleceği

Söyleşi İsmail Hakkı Aydın · Girdap Kitap

Yer: Marmara Salonu

15.00–15.45 Uyurken Zayıfla

Söyleşi Elif Erdenay · Indigo Kitap

Yer: 10. Salon Interaktif Etkinlik Alanı (UA)

15.00–15.45 Şiir İyileştirir mi?

Söyleşi Konuşmacılar: Efe Duyan, Gökçenur Ç., Mehmet Altun · Yitik Ülke Yayınları

Yer: Sedef Salonu

15.00–15.45 Ben Kendimi Seçtim

Söyleşi Murat Aygen · Destek Yayınları

Yer: 4. Salon İnteraktif Etkinlik Alanı

15.00–15.45 Yapay Zekânın Ne Yaparsa Yapsın İnsan Hakkında Öğrenemeyeceği Kadim Bilgiler

Söyleşi Hayati Sır · Hayy Kitap

Yer: Büyükada Salonu

15.00–15.45 Latife Tekin Edebiyatı

Söyleşi Başak Deniz Özdoğan, Deniz Gündoğan İbrişim, Esra Dicle · Can Yayınları

Yer: Kınalıada Salonu

16.00–16.45 Yediklerimiz Bizi Hasta mı Ediyor?

Söyleşi Doç. Dr. Yavuz Dizdar · Yediveren Yayınları

Yer: Marmara Salonu

16.00–16.45 Oldurulamayan İlişkiler

Söyleşi Şule Öncü · Destek Yayınları

Yer: Kınalıada Salonu

16.00–16.45 Dünyada Ne Oluyor? Ve Türkiye’nin Gelecek Yüzyılı

Söyleşi Metin Külünk · Sofa Yayınları

Yer: Interexpo Salonu

16.00–16.45 Yaralı Aile: Birlikte İyileşmek Mümkün

Söyleşi Pınar Mermer · Literatür Kitabevi

Yer: Büyükada Salonu

16.00–16.45 Dünyaya Neden Geldik? Kader Planlarımız

Söyleşi Ayşe Sarızeybek · Destek Yayınları

Yer: Heybeliada Salonu

16.00–16.45 İletişimden Verimliliğe: İş Dünyasında Şiddetsiz İletişim

Söyleşi Hamdi Özgan · Literatür Yayınları

Yer: 10. Salon Interaktif Etkinlik Alanı (UA)

16.00–16.45 Neden İkinci Kuvayimilliye?

Söyleşi Konuşmacılar: Ali Rıza Küçükosmanoğlu, Av. Ayhan Erkan · Derleniş Yayınları

Yer: Sedef Salonu

16.00–16.45 Ben, Sen, Biz ve Kanser

Söyleşi Güneş Altunkaş · Destek Yayınları

Yer: 4. Salon İnteraktif Etkinlik Alanı

16.00–16.45 Latife Tekin Edebiyatını Kuşatma

Söyleşi Burcu Şahin, Pelin Özer · Can Yayınları

Yer: Karadeniz Salonu

17.00–17.45 Ülkümen Rodoplu ile 10 Yaş Genç Longevity sohbeti

Söyleşi Dr. Ülkümen Rodoplu · Ceres Yayınları

Yer: Heybeliada Salonu

17.00–17.45 Teos’un Büyük Şairi "Anakreon" ve Onun Bitmeyen Yolculuğu

Söyleşi Anakreon · Yitik Ülke Yayınları

Yer: Karadeniz Salonu

17.00–17.45 Küresel Güçler, Vesayet ve Türkiye: Görünen Siyasetin Görünmeyen Yüzü

Söyleşi Murat Bahadır Akkoyunlu · Sofa Yayınları

Yer: Kınalıada Salonu

17.00–17.45 Kurmacada Şiddet Tasvirinde Yazarın Cinsiyetinin Rolü

Söyleşi Melike İnci, Tülay Güzeler · Yitik Ülke Yayınları

Yer: Interexpo Salonu

17.00–17.45 Sosyal Psikoloji

Söyleşi Ali Bilir · Bilir Kitap

Yer: Marmara Salonu

17.00–17.45 Yaşar Kemal ve Kürtçe Çevirileri

Söyleşi Yöneten: Serdar Şengül Konuşmacı: Salih Kevirbirî · Nûbihar

Yer: Büyükada Salonu

17.00–17.45 Serbest Şiir Okuma

Şiir Dinletisi Ebru Turhan Çetiner · Aydili Sanat Derneği

Yer: 10. Salon Interaktif Etkinlik Alanı (UA)

17.00–17.45 Yazarak Yaşamak Mümkün mü?

Söyleşi Merve Arlı, Pelin Aslı · Yitik Ülke Yayınları

Yer: Sedef Salonu

17.00–17.45 LGS Anneleri ve Öğrencileri Arasındaki İletişim

Söyleşi Selma Şahin · Son Adım Yayıncılık

Yer: 4. Salon İnteraktif Etkinlik Alanı

18.00–18.45 “Romanın Yolu” İyi Niyet Taşlarıyla mı Döşelidir?

Söyleşi Harun Özen, Turgut Toygar · Yitik Ülke Yayınları

Yer: Kınalıada Salonu

18.00–18.45 21. Yüzyılda Belediye Kütüphaneciliğinin Veriminin Artırılması Çalıştayı: Çalıştay Kitabı Tanıtımı

Söyleşi Yöneten: Prof. Dr. Alparslan Hamdi Kuzucuoğlu Konuşmacılar: Ayşe Kasap, Selahattin Öztürk, Zeynep Gedikoğlu · Belediye Kütüphaneler Derneği

Yer: Heybeliada Salonu

18.00–18.45 Edebiyatta Gençlik, Gelenek, Yenilik ve Kalıcılık

Söyleşi Övünç Ezgi Yılmaz · Broy Yayınevi

Yer: 10. Salon Interaktif Etkinlik Alanı (UA)

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