TÜYAP Kitap Fuarı 2026 ne zaman, hangi tarihlerde nerede yapılacak? İşte ziyaret saatleri ve giriş ücreti!
Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, 2026 yılında da okurları, yazarları ve yayınevlerini bir araya getirecek. TÜYAP tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle düzenlenen fuar, aralık ayında dokuz gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak. Peki, TÜYAP Kitap Fuarı 2026 ne zaman, hangi tarihlerde nerede yapılacak? İşte detaylar ve etkinlik programı...
TÜYAP Kitap Fuarı 2026 ne zaman, hangi tarihlerde nerede yapılacak merak edilirken çok sayıda yayınevinin katılacağı organizasyonda kitap alışverişinin yanı sıra söyleşiler, imza günleri, paneller, çocuk etkinlikleri ve atölyeler de gerçekleştirilecek. İşte 43. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'na ilişkin merak edilenler...
TÜYAP KİTAP FUARI 2026 NE ZAMAN, HANGİ TARİHLERDE?
43. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, 12 Aralık 2026 Cumartesi günü başlayacak ve 20 Aralık 2026 Pazar günü sona erecek. Toplamda 9 gün sürecek organizasyon boyunca kitapseverler, farklı yayınevlerinin stantlarını ziyaret ederek yeni çıkan eserleri inceleyebilecek, kitap alışverişi yapabilecek ve çeşitli kültürel etkinliklere katılabilecek.
Aralık ayında düzenlenecek fuar, hafta sonları ve hafta içi günlerinde farklı ziyaret saatleriyle açık olacak.
TÜYAP KİTAP FUARI 2026 NEREDE?
Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde, Büyükçekmece İstanbul'da düzenlenecek. Fuar alanında çok sayıda yayınevi, marka ve sivil toplum kuruluşu yer alacak. Ziyaretçiler farklı türlerdeki kitapları bir arada inceleme, yayınevlerinin stantlarını gezme ve fuara özel etkinliklere katılma fırsatı bulacak.
Organizasyonun yaklaşık 1000 yayınevi, marka ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla gerçekleştirilmesi planlanıyor. Edebiyat, tarih, araştırma, çocuk kitapları, kişisel gelişim ve farklı yayın kategorilerinde eserlerin ziyaretçilerle buluşması bekleniyor.
TÜYAP KİTAP FUARI 2026 ZİYARET SAATLERİ
43. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'na hafta sonu ziyaretleri 10.00-20.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Hafta içi günlerinde ise fuar 10.00-19.00 saatleri arasında açık olacak. Fuarın son günü olan 20 Aralık Pazar günü de ziyaret saatleri 10.00-19.00 olarak uygulanacak.
TÜYAP KİTAP FUARI 2026 GİRİŞ ÜCRETİ NE KADAR?
43. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'na giriş için belirlenen bilet fiyatı KDV dahil 50 TL olacak. Ücretli ziyaretçiler biletlerini internet üzerinden online olarak satın alabilecekleri gibi fuar alanındaki gişelerden de temin edebilecek.
42. İSTANBUL KİTAP FUARI ETKİNLİK PROGRAMI
12 Aralık 2026, Cumartesi
11.00–11.45 Çocuklara Nasıl Bir Dünya Anlatıyoruz?
Söyleşi Şaban Çuman · İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Yer: Büyükada Salonu
11.00–11.45 Ebru Kağıdı Üzerine Baskı
Atölye Dilvin Güreş · İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Yer: 4. Salon İnteraktif Etkinlik Alanı
11.00–11.45 Carl Gustav Jung: Mitoloji ve Sembolizm
Söyleşi Efe Elmas, Özlem Ertan · Çığ Yayınları Dergisi
Yer: Kınalıada Salonu
12.00–12.45 Zihinsel Sıfırlama: Zihnini Susturamazsın Ama Yönetebilirsin
Söyleşi Serhat Şen · BBT Yayınevi
Yer: Sedef Salonu
12.00–12.45 Koçluk Yolunda Işık Olmak
Söyleşi Ayla Ağaoğlu, Dilek Arüv, Elifser Taşan, Hülya Akın, Mehtap Boyacı, Pınar İpek Polat, Sema Evren, Şengül Esen Demir, Ümran Çoruhlu · Bilge Kitap Yayınları
Yer: 4. Salon İnteraktif Etkinlik Alanı
12.00–12.45 YKS Hakkında
Söyleşi Gökhan Müftüoğlu · İşler Kitabevleri
Yer: Marmara Salonu
12.00–12.45 Wang Yao ile Çağdaş Çin Edebiyatı ve Türkü Romanı Üzerine
Söyleşi Wang Yao · Canut Yayınevi
Yer: Büyükada Salonu
12.00–12.45 Yolcu Benem Menzil Benem
Söyleşi Zeynep Oktay · Alfa Yayınları
Yer: Kınalıada Salonu
12.00–12.45 Çizgilerle Çocuklar – Çocuklar İçin Çizgi Roman Atölyesi
Atölye Kıvanç Sunar · Çocuk ve Gençlik Yayınları Derneği
Yer: Heybeliada Salonu
13.00–13.45 Mümtaz Soysal Sempozyumları: “Yeni Anayasa” Dayatması Üzerine Tartışmalar
Söyleşi Av. Berkay Çelen, Dr. Başar Yaltı, Av. Cem Alptekin · Kırmızı Kedi Yayınevi
Yer: Büyükada Salonu
13.00–13.45 İstediğim İnsan Olma Yolunda
Söyleşi Esra Oras · Timaş Yayıncılık
Yer: Kınalıada Salonu
13.00–13.45 Edebiyat, Zaman ve Yazının Sınırları
Söyleşi Yöneten: Halil İbrahim Özcan Konuşmacılar: Gürsel Korat, Metin Turan, Tuğba Çelik · Pen Yazarlar Derneği
Yer: Sedef Salonu
13.00–13.45 Kumbu - Şarkı Söyleyen Balina
Çocuk Etkinliği Gülçağ Konçe · Okuyan Koala Yayınları
Yer: 4. Salon İnteraktif Etkinlik Alanı
13.00–13.45 Canavarlar Çağında Geleceği Anlamak: Dünya Nereye Gidiyor?
Söyleşi Eray Özer · Literatür Kitabevi
Yer: Interexpo Salonu
13.00–13.45 Anti-Aging ve Sağlıklı Yaşam
Söyleşi Prof. Dr. Şener Üşümezsoy · İleri Yayınları
Yer: Marmara Salonu
13.00–13.45 Futbol Anıları
Söyleşi Atakan Kurt, Melih Şendil · Örger Yayınları
Yer: Heybeliada Salonu
13.00–13.45 From Indonesia to Türkiye: The Journey of Musik
Söyleşi Moderator: Evelyn Ghozalli Speakers: Andina Subarja, Yılmaz Kevser · Indonesıan Delegatıon
Yer: 10. Salon İnteraktif Etkinlik Alanı
14.00–14.45 Küresel Fabrikanın Ruhsuz Yollarından Ruhu Olan Yollara Nasıl Çıkacağız?
Söyleşi Başaran Aksu, Doğan Çetinkaya, Görkem Doğan · Kırmızı Kedi Yayınevi
Yer: Interexpo Salonu
14.00–14.45 Bilim Kurgu Edebiyatı ve All Tomorrows Hakkında Soru Cevap Açık Sohbet
Söyleşi C. M. Kösemen · Kara Karga Yayınları
Yer: Marmara Salonu
14.00–14.45 Uluslararası Sistem: Sorunlar ve Beklentiler
Söyleşi Prof. Dr. Emin Gürses · Kırmızı Kedi Yayınevi
Yer: Kınalıada Salonu
14.00–14.45 Topluluk Önünde Konuşma Kaygısı Nasıl Yenilir?
Söyleşi Sevinç Satıroğlu · Elma Yayınevi
Yer: Heybeliada Salonu
14.00–14.45 Küresel Sorunlar Küresel Çözümler Gerektirir
Söyleşi Alper Atak · Destek Yayınları
Yer: Sedef Salonu
14.00–14.45 Dünyanın Öbür Ucuna, Buzullara Yolculuk
Söyleşi Scott Kiefer, Zeynep Sevde · Taze Kitap
Yer: 4. Salon İnteraktif Etkinlik Alanı
14.00–14.45 Devrim ve Karşıdevrim
Söyleşi Emre Kongar, Zülâl Kalkandelen · Cumhuriyet Kitapları
Yer: Büyükada Salonu
14.00–14.45 Dilin İçinden Dile Karşı
Söyleşi Yöneten: Faruk Şüyün Konuşmacı: Latife Tekin · Tüyap
Yer: Karadeniz Salonu
15.00–15.45 Diktatörlükten Demokrasiye
Söyleşi Onur Öymen · Remzi Kitabevi
Yer: Heybeliada Salonu
15.00–15.45 Yazarak Yeniyi Aramak
Panel Hazel Güler, Mine Ölce, Pelin Aslı · Yitik Ülke Yayınları
Yer: Kınalıada Salonu
15.00–15.45 Fantastik Polisiye Kurgusu Yapmanın Zorlukları
Söyleşi Dr. Şahin Ünal · EPSILON YAYıNEVI
Yer: Sedef Salonu
15.00–15.45 Devrimciler ve Süs Bebekleri
Söyleşi Osman Balcıgil · Destek Yayınları
Yer: Interexpo Salonu
15.00–15.45 Tasavvuf ve Psikoloji Bağlamında İyileşme
Söyleşi Funda Uçuk Er · Timaş Yayıncılık
Yer: Büyükada Salonu
15.00–15.45 Baş Belaları ve Başyapıtları
Söyleşi Yiğit Aydın · Kronik Yayıncılık
Yer: Marmara Salonu
15.00–15.45 Sakin Ebeveyn, Işığını Bulan Çocuk: Ebeveyn Tutumlarının Çocukların Gelişim Yolculuğunda Etkisi
Çocuk Etkinliği Yasemin Meriç Kazdal · Masalperest Kitap
Yer: 4. Salon İnteraktif Etkinlik Alanı
16.00–16.45 Buğulu Şiirler Kadim Şehirler
Şiir Dinletisi Temirağa Demir · Yediveren Yayınları
Yer: Karadeniz Salonu
16.00–16.45 İlkel Kültür Mitleri Üzerine Bir Sohbet
Söyleşi Göktuğ Halis, Töre Sivrioğlu · Kafka Kitap
Yer: Heybeliada Salonu
16.00–16.45 Aş Kendini
Söyleşi Şehval Görmez · Destek Yayınları
Yer: Interexpo Salonu
16.00–16.45 Karanlığın İki Yüzü
Söyleşi Deniz Akkaya · Destek Yayınları
Yer: Marmara Salonu
16.00–16.45 Sosyalizm Perspektifiyle Çin: Çin’e Nasıl Bakmalı, Nasıl Okumalı?
Söyleşi Burak Gürel, Hakan Güneş, Hayri Kozanoğlu · Yordam Kitap
Yer: Kınalıada Salonu
16.00–16.45 Troia’dan İthaka’ya Homeros Kahramanının Mücadelesi
Söyleşi Erman Gören · Everest Yayınları
Yer: Sedef Salonu
16.00–16.45 Beden Benim, Karar Benim
Panel Yöneten: Feride Çiçekoğlu Konuşmacı: Aslı Perker · Masa Kitap
Yer: 4. Salon İnteraktif Etkinlik Alanı
16.00–16.45 Gerçeğin Edebiyatı, Edebiyatın Gerçeği
Söyleşi Yöneten: Ayşen Özagar Konuşmacılar: Bihter Sabanoğlu, Elvan Kaya Aksarı, Hande Ortaç, Latife Tekin · Notre Dame de Sionlular Derneği
Yer: Büyükada Salonu
17.00–17.45 Bizans ya da ’Tersine Medusa’
Söyleşi Töre Sivrioğlu · Kafka Kitap
Yer: 4. Salon İnteraktif Etkinlik Alanı
17.00–17.45 Uzun ve Sağlıklı Yaşamın Bilimsel İpuçları: Vücudumuzun Kullanma Kılavuzu
Söyleşi Prof. Dr. Nazan Uysal Harzadın · Doğan Kitap
Yer: Interexpo Salonu
17.00–17.45 Koleksiyonerlik: Biriktirmekten Daha Fazlası
Söyleşi Hamza Demirkapu, Murat Özer · Ötüken Neşriyat
Yer: Karadeniz Salonu
17.00–17.45 Kent, Edebiyat ve Öykü
Söyleşi Aslıhan Gökbulut, Burak Çakır · Yitik Ülke Yayınları
Yer: Kınalıada Salonu
17.00–17.45 Yapay Zekânın Edebiyat Gündemi
Söyleşi Yöneten: C. Hakkı Zariç Konuşmacılar: Ayşegül Tözeren, Hakan İşcen, Hasan Erkul · Pen Yazarlar Derneği
Yer: Heybeliada Salonu
17.00–17.45 Hayal Gücümüz Ölüyor mu? Teknoloji ve Otosansür Çağında Yazarlık
Söyleşi Dilek Neşe Açıker, Kadir Aydemir, Orhan Çetinbilek · Yitik Ülke Yayınları
Yer: Sedef Salonu
17.00–17.45 Depreme Hazır mıyız İstanbul?
Söyleşi Yoshinori Moriwaki · Komik Şeyler
Yer: Büyükada Salonu
17.00–17.45 Çağın Çılgını Trump
Söyleşi Mustafa Kemal Erdemol, Nazım Akman · Vagon Kitap
Yer: Marmara Salonu
18.00–18.45 Mezmoneri: Lazca Şiir Dinletisi
Şiir Dinletisi Yöneten: Erdal Kara Konuşmacı: Kazime Gümüş · Kara Caretta Yayınevi
Yer: Kınalıada Salonu
18.00–18.45 Büyümemiş Çocukların Hikayesi
Söyleşi Elif Kevser Ara · Yitik Ülke Yayınları
Yer: Büyükada Salonu
18.00–18.45 Unutulmayan Yazarlarımız
Söyleşi Prof. Dr. A. Didem Uslu · Kayalı Yayınevi
Yer: Heybeliada Salonu
18.00–18.45 Yerel Yönetimlerin Edebiyata Bakışı ve Kütüphanelerin İşlevleri
Söyleşi Yöneten: Nurcan Ünal Konuşmacılar: Prof. Dr. Bülent Yılmaz, Prof. Dr. Ümit Konya · Belediye Kütüphaneler Derneği
Yer: Sedef Salonu
18.00–18.45 Yeni Nesil Ebeveynlik
Söyleşi Uzm. Dr. Ayşegül Tonyalı · Hayy Kitap
Yer: Marmara Salonu
19.00–19.45 Yerel Yönetimlerde Kültür ve Kütüphanecilik Hizmetleri
Söyleşi Yöneten: Doç. Dr. Güssün Güneş Konuşmacılar: Hazel Yılmaz, Kübra Karabulut · Belediye Kütüphaneler Derneği
Yer: Kınalıada Salonu
13 Aralık 2026, Pazar
10.15–10.45 Ayraç
Atölye Medine Karabulut · İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Yer: 4. Salon İnteraktif Etkinlik Alanı
11.00–11.45 Dünyayı Değil, Kendini Yönet!
Söyleşi Zoltan Hosszu · BBT Yayınevi
Yer: Heybeliada Salonu
11.00–11.45 Koçlar İçin Temel Psikoloji: İnsanı Anlamak, Potansiyeli Yönetmek
Söyleşi Hasibe Sağlam · Bılge Kitap Yayınları
Yer: 4. Salon İnteraktif Etkinlik Alanı
11.00–12.30 4. Kutlu Yayınevi Yazar Günü
Panel Kutlu Yazarlar · Kutlu Yayınevi
Yer: Büyükada Salonu
11.00–11.45 Tatlı Bir Otizm Hikayesi
Söyleşi Nevin Aktulga · Kayalı Yayınevi
Yer: Kınalıada Salonu
11.00–11.45 İstanbul’un Gizli Kalmış Doğasını Keşfetmek
Söyleşi Yöneten: Saide Dikmen Konuşmacılar: Doç. Dr. Cem Dalyan, Dr. Emrah Çoraman, Dr. Fatih Dikmen · Taze Kitap
Yer: Sedef Salonu
12.00–12.45 Her Kadın Bir Hikayedir
Söyleşi Yöneten: Suzan Kayganacı Konuşmacılar: Ayşe Sezen, Emine Bozan, Banu Uzkut, Dinçel Laçin, Esin Erek, Funda Ant, Hasibe Sağlam, Melike Uçar, Şennur Zengin · Bılge Kitap Yayınları
Yer: 4. Salon İnteraktif Etkinlik Alanı
12.00–12.45 Önce İnsan Yetiştirmek
Söyleşi Mahmut Oyman · Yediveren Yayınları
Yer: Kınalıada Salonu
12.00–12.45 Kayıplardan Sonra Umuda Yeniden Sarılmanın Dayanılmaz Hafifliği
Söyleşi Yöneten: Saliha Ulusoy Konuşmacı: Belgin Bıyıkoğlu · Destek Yayınları
Yer: Interexpo Salonu
12.00–12.45 Şiirin Gerçeği – Gerçeğin Şiiri
Söyleşi Yöneten: Nurduran Duman Konuşmacılar: Cenk Kolçak, Dilruba Nuray Erenler, Nilay Özer · Türkiye Yazarlar Sendikası
Yer: Marmara Salonu
12.00–12.45 Tanpınar’a Huzur Yok Üzerine
Söyleşi Yöneten: Beyza Ertem Konuşmacı: Murat Menteş · Everest Yayınları
Yer: Heybeliada Salonu
12.00–12.45 The Writers’ House of Georgia – Translation and Residency Programmes
Panel Moderator: Harun Çimke · Wrıters’ House Of Georgıa
Yer: 10. Salon İnteraktif Etkinlik Alanı
12.00–12.45 Kadınlar
Söyleşi Feyza Altun · İnkılâp Kitabevi
Yer: Sedef Salonu
13.00–13.45 Matt Haig ile Yaşamak ve Yazmak Üzerine
Söyleşi Yöneten: Mehmet Cemil Konuşmacı: Matt Haig · Domingo Yayınevi
Yer: Karadeniz Salonu
13.00–13.45 Kumpas Davalarından Yeni Anayasaya: Türkiye’de Dönüşüm
Söyleşi Çağdaş Bayraktar, Çiğdem Bayraktar Ör, Fatih Ergin, Nasuh Mahruki · Kırmızı Kedi Yayınevi
Yer: Büyükada Salonu
13.00–13.45 Devrimsel Değişimler Çağında Çocuk Yetiştirmek
Söyleşi Dr. Handan Kılınç · Timaş Yayıncılık
Yer: Kınalıada Salonu
13.00–13.45 Kudüs’teki Son Osmanlı, Iğdırlı Hasan Onbaşı
Söyleşi Ahmet Turgut · Kapı Yayınları
Yer: Sedef Salonu
13.00–13.45 Ron ve Nefes
Çocuk Etkinliği Esat Zorkirişçi · İndigo Kitap
Yer: 4. Salon İnteraktif Etkinlik Alanı
13.00–13.45 Öyküler Anlatanadam
Söyleşi İbrahim Türker · Destek Yayınları
Yer: Interexpo Salonu
13.00–14.00 İlber Ortaylı Anma Töreni ve Fotoğraf Sergisi Açılışı
Anma Nuriye Ortaylı, Tuna Ortaylı · Kronik Yayıncılık
Yer: Marmara Salonu
13.00–13.45 Türkçede Çağdaş Yunan Edebiyatı: Türkçede Güncel Çeviriler – Yazarlar Çevirmenlerle Konuşuyor
Söyleşi Yöneten: Sissy Papathanasiou Konuşmacılar: Dimitris Mamaloukas, Şebnem Arslan · Hellenıc Republıc Mınıstry Of Culture
Yer: 10. Salon İnteraktif Etkinlik Alanı
13.00–13.45 Para Gürültüsü
Söyleşi Aslı Güneş, Barış Özkul, Deniz Durukan, Latife Tekin, Mesut Varlık, Nilay Özer · Can Yayınları
Yer: Heybeliada Salonu
14.00–14.45 Çocuğumu Büyütürken İçim Rahat
Söyleşi Dr. Ahmet Aydınalp · Nemesıs Kıtap
Yer: Sedef Salonu
14.00–14.45 İkigai: Japonların Uzun ve Mutlu Yaşam Sırrı
Söyleşi Francesc Miralles · İndigo Kitap
Yer: Karadeniz Salonu
14.00–14.45 İnsanın Manevi Ayarları
Söyleşi Sinan Canan · Alfa Yayınları
Yer: Interexpo Salonu
14.00–14.45 Silivri’den Yükselen Ses
Söyleşi Ahmet Özer · Kırmızı Kedi Yayınevi
Yer: Büyükada Salonu
14.00–14.45 Şifayı Dışarıda Arama
Söyleşi Tuğba Atmaca Temrel · Destek Yayınları
Yer: Kınalıada Salonu
14.00–14.45 Bazen Bir Soru Tüm Kapıları Aralar: Nasılsın?
Söyleşi Prof. Dr. Nalan Kuru · Mona Kitap
Yer: Heybeliada Salonu
14.00–14.45 Etkili Hitabet ve İletişim Sanatı
Söyleşi Reyhan Çınar · Kronik Yayıncılık
Yer: 4. Salon İnteraktif Etkinlik Alanı
14.00–14.45 Türkçede Çağdaş Yunan Edebiyatı: Türkçede Güncel Çeviriler – Yazarlar Çevirmenlerle Konuşuyor
Söyleşi Antonis Nikolopoulos, Ömer Harun Tarhan · Hellenıc Republıc Mınıstry Of Culture
Yer: 10. Salon İnteraktif Etkinlik Alanı
14.15–15.00 Asla Unutma
Söyleşi Sevil Atasoy · Doğan Kitap
Yer: Marmara Salonu
15.00–15.45 Sibel Yıldırım ile Ene’l Aşk
Söyleşi Sibel Yıldırım · Ceres Yayınları
Yer: Büyükada Salonu
15.00–15.45 Bazen Geçmiş Geceden Karanlıktır
Söyleşi Aşkım Kapışmak · Nemesıs Kıtap
Yer: 4. Salon İnteraktif Etkinlik Alanı
15.00–15.45 Dilin Günahı
Söyleşi Emre Dorman · Destek Yayınları
Yer: Karadeniz Salonu
15.00–15.45 Adaleti İnşa Etmek
Söyleşi Ergün Kazanır · Timaş Yayıncılık
Yer: Interexpo Salonu
15.00–15.45 Şiirlerle Türkülerle Gülsen Tuncer
Söyleşi Konuşmacılar: İlhan Gülek, Sevgi Özel - Türküler: Duygu Koçak · Bakırköylü Sanatçılar Derneği ve Dil Derneği
Yer: Heybeliada Salonu
15.00–15.45 İnsan Biriktirdiği Şeylerden İbarettir
Söyleşi Fars Meyus · Destek Yayınları
Yer: 10. Salon İnteraktif Etkinlik Alanı
15.00–15.45 Kırılma Çağında: Toplum, Ulus, Bilim ve Gelecek
Söyleşi Orhan Bursalı, Özlem Yüzak · Cumhuriyet Kitapları
Yer: Sedef Salonu
15.00–15.45 Türkan Saylan’dan Mektuplar Var: 91 Yıllık Bir Ömürden Geleceğe Mektuplar
Söyleşi Prof. Dr. Ayşe Yüksel, Demet Cengiz, Av. Sedat Durna · Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği
Yer: Kınalıada Salonu
15.15–16.00 Alaycı Kuş ve Dünya Düzeni
Söyleşi Banu Avar · Remzi Kitabevi
Yer: Marmara Salonu
16.00–16.45 Türkiye Nereye Gidiyor?
Söyleşi Dr. Doğu Perinçek · Kaynak Yayınları
Yer: Karadeniz Salonu
16.00–16.45 Anlaşılmak
Söyleşi Necati Demirci · İndigo Kitap
Yer: Büyükada Salonu
16.00–16.45 Yeniden Atatürk
Söyleşi Ahmet Yavuz · Kırmızı Kedi Yayınevi
Yer: Kınalıada Salonu
16.00–16.45 2. Dünya Savaşı’nın Türk Edebiyatına Etkileri
Söyleşi Faruk Aksoy · Destek Yayınları
Yer: Heybeliada Salonu
16.00–16.45 Yûnus Aslında Ne Dedi? Yûnus Emre Divanı Tenkitli Neşri Hakkında
Söyleşi Fatih Köksal, Güler Doğan Averbek · Ötüken Neşriyat
Yer: Sedef Salonu
16.00–16.45 Sınav Çocukları
Söyleşi Özgür Bolat · Kronik Yayıncılık
Yer: 4. Salon İnteraktif Etkinlik Alanı
16.00–16.45 Sosyal Medya ve Aile
Söyleşi Sevda Türküsev · Parana Yayınları
Yer: Interexpo Salonu
16.00–16.45 Read Indonesia: Stories, Writers, and the Publishing Market
Panel Mahfud Ikhwan, Wedha Stratesti, Yani Kurniawan · Indonesıan Delegatıon
Yer: 10. Salon İnteraktif Etkinlik Alanı
16.15–17.00 Toprak ve Ayna
Söyleşi Prof. Dr. Nurullah Genç · Timaş Yayıncılık
Yer: Marmara Salonu
17.00–17.45 LGS’de Netleriniz mi Büyük, Dertleriniz mi?
Söyleşi Osman Sarı · Yediveren Yayınları
Yer: 10. Salon İnteraktif Etkinlik Alanı
17.00–17.45 Hrant Dink için Özgürlüğü Kanadında Öyküler
Söyleşi Gaye Boralıoğlu · İletişim Yayınları
Yer: Heybeliada Salonu
17.00–17.45 Fatih’in Evi
Söyleşi Dr. Talha Uğurluel · Timaş Yayıncılık
Yer: Interexpo Salonu
17.00–17.45 Meryemce İzler
Söyleşi Firuzan Çetin · Timaş Yayıncılık
Yer: Büyükada Salonu
17.00–17.45 Halikarnas Balıkçısı’nın Edebî Mirası
Söyleşi Metin Celâl, Serdar Soydan · Bilgi Yayınevi
Yer: Kınalıada Salonu
17.00–17.45 Belirsizlikle Yaşamak
Söyleşi Hakan Türkçapar · Kronik Yayıncılık
Yer: 4. Salon İnteraktif Etkinlik Alanı
17.00–17.45 Duayı Yeniden Keşfetmek
Söyleşi Mecit Ömür Öztürk · Hayy Kitap
Yer: Sedef Salonu
17.15–18.00 İlişkiler ve Manipülasyon Tuzakları
Söyleşi İrem Oturaklıoğlu Kaya · Timaş Yayıncılık
Yer: Marmara Salonu
18.00–18.45 Dünden Bugüne Fatsa Fikri
Söyleşi Yöneten: Bülent Aydın Konuşmacılar: Naci Sönmez, Sezai Sarıoğlu · İletişim Yayınları
Yer: Karadeniz Salonu
18.00–18.45 Huzurlu Aile Kusursuz Aile Değildir
Söyleşi Mine İzgi · Yediveren Yayınları
Yer: 4. Salon İnteraktif Etkinlik Alanı
18.00–18.45 Everest Yayınları İlk Roman Ödül Töreni
Ödül Töreni Yöneten: Beyza Ertem · Everest Yayınları
Yer: Büyükada Salonu
18.00–18.45 Kültürel Diplomasinin Yeni Aracı Kütüphane Diplomasisi
Söyleşi Yöneten: Selim Başaran Konuşmacı: Dr. Selçuk Aydın · Belediye Kütüphaneler Derneği
Yer: Kınalıada Salonu
18.00–18.45 Şiirde Dilin Değişimi ve Dönüşümü
Şiir Dinletisi Gökçenur Ç., Mehmet Altun, Şeref Bilsel · Yitik Ülke Yayınları
Yer: Heybeliada Salonu
18.00–18.45 Arkeolojik Verilere Göre İskitlerin Kökeni
Söyleşi Dr. Ahmet Ziya Bayburt · Kayalı Yayınevi
Yer: Sedef Salonu
18.00–18.45 Sözcüklerin Hafızası
Söyleşi Ayça Akçay · Literatür Hayat
Yer: 10. Salon İnteraktif Etkinlik Alanı
19.00–19.45 Genelde İstiklal Harbi Saha Çalışmaları
Söyleşi Yaşar Saygılı · Son Adım Yayıncılık
Yer: 4. Salon İnteraktif Etkinlik Alanı
14 Aralık 2026, Pazartesi
10.15–11.00 Kitabımla Oynuyorum
Çocuk Etkinliği İnci Yılmaz Şimşek · Atakar Yayıncılık
Yer: Karadeniz Salonu
10.15–11.00 Linol Baskı
Atölye Nuray Yavuz Akbayır · İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Yer: 4. Salon İnteraktif Etkinlik Alanı
10.15–11.00 Gökkuşağı Renkler, Dostluk ve Masal Atölyesi
Atölye Sibel Atapek · Yazşader
Yer: Kınalıada Salonu
11.00–11.45 Oyunlar ve Matematik
Çocuk Etkinliği Can Gürses · Masa Kitap
Yer: Karadeniz Salonu
11.00–11.45 Bir Kitap Nasıl Doğar?
Söyleşi Mustafa Orakçı · İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Yer: Kınalıada Salonu
11.00–11.45 Pekin Operası Maske Boyama Atölyesi
Atölye Mislina Zehra Döner, Neva Arslan · Çin Kültür Merkezi
Yer: 10. Salon İnteraktif Etkinlik Alanı
11.00–11.45 Atatürk’ten Sana
Çocuk Etkinliği Yasemin Sungur · Elma Yayınevi
Yer: 4. Salon İnteraktif Etkinlik Alanı
12.00–12.45 Geleneksel Türk Gölge Tiyatrosu
Tiyatro Oyunu .. · İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Yer: Karadeniz Salonu
12.00–12.45 Bir Şehrin Hafızası: Bir Romanın Gerçeği
Söyleşi Hakan Tuncal · Öğretmen Yazarlar Yayınevi
Yer: Kınalıada Salonu
12.00–12.45 Ejderha Maketi Yapma Atölyesi
Atölye Eylül Kaya, Feyza Kavut · Çin Kültür Merkezi
Yer: 10. Salon İnteraktif Etkinlik Alanı
12.00–12.45 M Harfi Küsünce
Çocuk Etkinliği Melek Özlem Sezer · İndigo Kitap
Yer: 4. Salon İnteraktif Etkinlik Alanı
13.00–13.45 Kelimelerden İnsan Olmaya
Söyleşi Saadet Karabulut · Kutlu Yayınevi
Yer: Karadeniz Salonu
13.00–13.45 Yabancı Gelin Gözüyle Türk Yemekleri ve Hikâyesi
Söyleşi Anna Cemilia Ermin · Son Adım Yayınları
Yer: Büyükada Salonu
13.00–13.45 Büyükçekmece’nin Okuyan Yüzleri
Söyleşi Figen Veziroğlu, Gülcan Boyar, Nevin Biçer, Nur Şebnem Yıldız, Özlem Durmuş, Saime Özmekik · Büyükçekmece Belediyesi Kitap Tahlil Grubu
Yer: Kınalıada Salonu
13.00–13.45 Bir Masal, Bir Oyun
Çocuk Etkinliği Aysun Uz Çetinkaya · Okuryazarkitaplar Kültür ve Sanat ve Edebiyat Topluluğu
Yer: 4. Salon İnteraktif Etkinlik Alanı
13.00–13.45 Dalí’nin Tuhaf Objeler Atölyesi
Atölye .. · İbb Kültür Aş
Yer: 10. Salon İnteraktif Etkinlik Alanı
14.00–14.45 Farklı Disiplinlerle Ortak Değer Yaratmak ve Eğitimde Kolektif Üretim
Söyleşi Doç. Dr. Burcu Güngör, Fisun Aykır · Aydınlık Nesiller Derneği
Yer: Karadeniz Salonu
14.00–14.45 Cengiz Gündoğdu’yu Anıyoruz
Söyleşi Yöneten: Seyyit Nezir Konuşmacılar: Alper Yavuz, Berrin Taş, Özgüç Güven · Cemal Süreya Kültür Sanat Derneği
Yer: Kınalıada Salonu
14.00–14.45 Kedi Evi Boyama Atölyesi
Çocuk Etkinliği .. · İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Yer: 4. Salon İnteraktif Etkinlik Alanı
14.00–14.45 Kâğıttaki Haklardan Hayattaki Haklara
Panel Yöneten: Dr. Nilay Yılmaz Konuşmacılar: Gülşah Özdemir Koryürek, Melek Okur, Yasemin Temizarabacı · Çocuk ve Gençlik Yayınları Derneği
Yer: Büyükada Salonu
14.00–14.45 İstanbul’u Boyuyorum Kitabıyla Boyama Atölyesi
Atölye .. · İbb Kültür Aş
Yer: 10. Salon İnteraktif Etkinlik Alanı
15.00–15.45 Gerçeğin Edebiyatı Yolda: “GEZİ” ve KAHKAHA
Söyleşi Esra Alkan · ..
Yer: Karadeniz Salonu
15.00–15.45 Edebiyat Dergiciliğimiz
Söyleşi Yöneten: Gökhan Cengizhan Konuşmacılar: Mecit Ünal, Seyyit Nezir · Edebiyatçılar Derneği
Yer: Büyükada Salonu
15.00–15.45 Büyükçekmece Belediyesi Okuryazar Buluşması
Söyleşi Sinan Meydan · Büyükçekmece Belediyesi
Yer: 4. Salon İnteraktif Etkinlik Alanı
16.00–16.45 İngiliz Arşivleri Çanakkale’yi Nasıl Anlatıyor? Belgelerle Bir Tarih Yolculuğu
Söyleşi Doç. Dr. Emek Üşenmez · Sofa Yayınları
Yer: Karadeniz Salonu
16.00–16.45 İletişimde Zen Bilgeliği
Söyleşi Kemal Karadayı · Aktiffelsefe Kültür Derneği
Yer: Büyükada Salonu
17.00–17.45 Dünden Bugüne Edebiyat Ödülleri: Ödül mü, Ceza mı?
Söyleşi Yöneten: Süreyya Köle Konuşmacılar: Metin Celâl, Mine Söğüt, Yavuz Ekinci · Uluslararası Öykü Günleri Derneği
Yer: Karadeniz Salonu
17.00–17.45 Ahmet Mithat Efendi’nin Para’sından Latife Tekin’in Para Gürültüsü’ne: Gündelik Dilin Finansallaşması
Söyleşi Yöneten: Yenal Bilgici Konuşmacılar: Bahadır Özgür, Prof. Dr. Fuat Ercan, Müge Neda Altınoklu · Can Yayınları
Yer: Büyükada Salonu
15 Aralık 2026, Salı
10.15–10.45 Masala Katıl, Kedi Ol, Doğayı ve Dostlarımızı Sev!
Çocuk Etkinliği Sibel Atapek · Yazşader
Yer: Karadeniz Salonu
10.15–10.45 Dolu Kafa Akıllı Kafa – Ödüllü Öykü Yazma Etkinliği
Çocuk Etkinliği Filiz Tosyalı · Altın Kitaplar
Yer: 4. Salon İnteraktif Etkinlik Alanı
11.00–11.45 Hem Eğlenip Hem Öğrenmeye, Zihnini Güçlendirmeye Var Mısın?
Atölye Gökçen Bengi Gündoğdu · Beyaz Balina Yayınları
Yer: 4. Salon İnteraktif Etkinlik Alanı
11.00–11.45 Matematik Atölyesi
Çocuk Etkinliği Celal Akbaş · Yapı Kredi Yayınları
Yer: Karadeniz Salonu
11.00–11.45 Işık Bahçesinde Büyülü Yolculuk
Söyleşi Elif Yılmaz · Atakar Yayıncılık
Yer: Büyükada Salonu
11.00–11.45 Zarf Tasarımı
Atölye Nurgül Tunç · İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Yer: 10. Salon İnteraktif Etkinlik Alanı
12.00–12.45 Bir Varmış Birlik Varmış
Çocuk Etkinliği Handan Belivermiş · Nesin Yayıncılık
Yer: Büyükada Salonu
12.00–12.45 N.E. 5000 Gezegeninden Cengiz Abi
Çocuk Etkinliği Serhan Kansu · İndigo Kitap
Yer: 4. Salon İnteraktif Etkinlik Alanı
12.00–12.45 Dalí’nin Tuhaf Objeler Atölyesi
Atölye .. · İbb Kültür Aş
Yer: 10. Salon İnteraktif Etkinlik Alanı
13.00–13.45 Bir Eserin Yayın Yolculuğu
Söyleşi Kadir Temür · Okuryazarkitaplar Kültür ve Sanat ve Edebiyat Topluluğu
Yer: Karadeniz Salonu
13.00–13.45 Dijital Çağda İnsanın Anlamı
Söyleşi Dr. İlhami Fındıkçı · Alfa Yayınları
Yer: Büyükada Salonu
13.00–13.45 Sihirbaz Gösterisi
Çocuk Etkinliği .. · İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Yer: 4. Salon İnteraktif Etkinlik Alanı
13.00–13.45 İstanbul’u Boyuyorum Kitabıyla Boyama Atölyesi
Atölye .. · İbb Kültür Aş
Yer: 10. Salon İnteraktif Etkinlik Alanı
14.00–14.45 Gök Bayrağın Altında: Doğu Türkistan’da Kimlik, Direniş ve Hakikat
Söyleşi Halis Özdemir · Sofa Yayınları
Yer: Karadeniz Salonu
14.00–14.45 Yazar Derneklerinin Çalışma Biçimleri
Söyleşi Cemal Durmaz · Yazşader
Yer: Büyükada Salonu
14.00–14.45 Steam
Çocuk Etkinliği .. · İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Yer: 4. Salon İnteraktif Etkinlik Alanı
15.00–15.45 Literda
Söyleşi Halis Aydemir · Timaş Yayıncılık
Yer: Karadeniz Salonu
15.00–15.45 Gazze Ölürken Dünyayı Nasıl Diriltti?
Söyleşi Ahmet Söylemez, Zahide Tuba Kor · Timaş Yayıncılık
Yer: Büyükada Salonu
15.00–15.45 Renklerin Hikâyesi: Tuval Boyama Atölyesi
Atölye .. · İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Yer: 4. Salon İnteraktif Etkinlik Alanı
16.00–16.45 Ahmet Telli Şiirlerle Anılıyor
Şiir Dinletisi Dilek Gönül, Mecit Ünal · Broy Yayınevi
Yer: Karadeniz Salonu
16.00–16.45 Zor Zamanlarda İçsel Huzuru Nasıl Sağlarız?
Söyleşi Dilara Mesude Özcan · Son Adım Yayıncılık
Yer: Büyükada Salonu
16.00–16.45 Büyükçekmece Belediyesi Okuryazar Buluşması
Söyleşi Sacide Bolcan · Büyükçekmece Belediyesi
Yer: 4. Salon İnteraktif Etkinlik Alanı
17.00–17.45 Hayal Kutusu Çizgi Roman Atölyesi
Atölye Küçükçekmece Kütüphaneleri · Küçükçekmece Belediyesi
Yer: 4. Salon İnteraktif Etkinlik Alanı
17.00–17.45 Türkiye ve Türk Dünyasında Mesleki Eğitimin Önemi
Söyleşi Metin Aras · Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği
Yer: Karadeniz Salonu
17.00–17.45 Bir Kelime Nasıl Edebiyata Dönüşür?
Söyleşi Hakan Tuncal · Öğretmen Yazarlar Yayınevi
Yer: Büyükada Salonu
18.00–18.45 İnsan Köprüdür
Söyleşi Zeynep Er · Aktiffelsefe Kültür Derneği
Yer: Büyükada Salonu
16 Aralık 2026, Çarşamba
10.15–10.45 Magnet veya Rozet Tasarımı
Atölye Afife Altunyay, Tuğba Özgür Çelik · İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Yer: Karadeniz Salonu
10.15–10.45 Tonguçizeri Kitap Atölyesi
Atölye Selim Küçükfosforlu · Örger Yayınları
Yer: 4. Salon İnteraktif Etkinlik Alanı
11.00–11.45 Bir de Buradan Bak
Çocuk Etkinliği Ayşegül Dede · Timaş Yayıncılık
Yer: Karadeniz Salonu
11.00–11.45 Çizgiden Dünyaya – Çocuklarla Çizgi Roman Atölyesi
Atölye Ümit Kireççi · Çocuk ve Gençlik Yayınları Derneği
Yer: Heybeliada Salonu
11.00–11.45 Maskot Ekipleri ve Yüz Boyama Etkinliği
Çocuk Etkinliği .. · İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Yer: 4. Salon İnteraktif Etkinlik Alanı
12.00–12.45 Büyükçekmece Belediyesi Okuryazar Buluşması – Çocukluk Limanından Yarınlara
Çocuk Etkinliği Nilgün Ilgaz · Büyükçekmece Belediyesi
Yer: Karadeniz Salonu
12.00–12.45 Medine
Söyleşi Mehdi Aksu · Son Adım Yayınları
Yer: Büyükada Salonu
12.00–12.45 Kadınların Belleği Çeviriyazım Projesi: Eski Harfli Türkçe Kadın Dergilerini Yeni Harflerle Okumak (1869-1927)
Panel Aylin Doğan, Prof. Dr. Birsen Talay Keşoğlu, Şeyda Aysun Oğuz · Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı
Yer: Kınalıada Salonu
12.00–12.45 Sevgi: Sevginin Hayatımızdaki Yeri
Söyleşi Hatice Karahan · Son Adım Yayınları
Yer: Heybeliada Salonu
12.00–12.45 Eğitimde Çığır Açan Yöntem: Pergel Nakış
Çocuk Etkinliği Ahmet Demir · Okuryazarkitaplar Kültür ve Sanat ve Edebiyat Topluluğu
Yer: 4. Salon İnteraktif Etkinlik Alanı
13.00–13.45 Bilim Kurgu Evreninde Bilinmeyen Dünyalara Yolculuk
Söyleşi Dr. Meltem Hınçal · P Kitap
Yer: Karadeniz Salonu
13.00–13.45 Şiir Kalpten Kalbe Uzanan Bir Yolculuk
Söyleşi Efendi Akgün · Son Adım Yayınları
Yer: Büyükada Salonu
13.00–13.45 Kentsel Isı Adası
Söyleşi Dr. Mustafa Çalkap · Aydınlık Nesiller Derneği
Yer: Kınalıada Salonu
13.00–13.45 Neden Derneklere Üye Olmalıyız?
Söyleşi Cemal Durmaz · Yazşader
Yer: Heybeliada Salonu
13.00–13.45 Arıların Başı Büyük Dertte
Çocuk Etkinliği Tolga Öztorun · İndigo Kitap
Yer: 4. Salon İnteraktif Etkinlik Alanı
14.00–14.45 Yugoslavya’dan Türkiye’ye Yönelik Göçler ve Bunu Etkileyen Nedenler
Söyleşi Reşit Hanadan · Atakar Yayıncılık
Yer: Karadeniz Salonu
14.00–14.45 Yapay Zekânın Kadın Dünyası Üzerindeki Etkileri
Söyleşi Aydan Kumral Yümer, Oya Engin · Kadın Yazarlar Derneği
Yer: Büyükada Salonu
14.00–14.45 Kapan
İlk Kitabım Tüyap’ta Yasemin Koçak · Aydınlık Nesiller Derneği
Yer: Kınalıada Salonu
14.00–14.45 Şiirlerle Konuşalım: Sanatın Birleştirici Gücü
Söyleşi Yöneten: Sibel Atapek Konuşmacılar: Bekir Beydoğan, Ebru Oyacı, Güzin Kulinca · Yazşader
Yer: Heybeliada Salonu
15.00–15.45 Yerelden Evrensele Fantastik Edebiyat ve Gençlerin Okuma Kültürü
Söyleşi Ali Murat Yılmaz · P Kitap
Yer: Karadeniz Salonu
15.00–15.45 Mustafa Köz’ün Şiir Dergiciliği ve Çıngıraklı Sokak
Söyleşi Yöneten: Banu İmer Konuşmacılar: Mecit Ünal, Mustafa Köz, Seyyit Nezir · Cemal Süreya Kültür Sanat Derneği
Yer: Büyükada Salonu
15.00–15.45 Öz Şefkatin Önemi
Söyleşi Sibel Ayran · Aydınlık Nesiller Derneği
Yer: Kınalıada Salonu
15.00–15.45 Kendine Güvenmek ve Farkındalık
Söyleşi Haydar Ersöz · La Kitap Yayınları
Yer: Heybeliada Salonu
15.00–15.45 3D Modelleme ve Baskı
Çocuk Etkinliği .. · İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Yer: 4. Salon İnteraktif Etkinlik Alanı
16.00–16.45 Çağımızın Sokrates’i: İsmail Beşikci
Söyleşi Yöneten: Ferzan Şêr Konuşmacı: İbrahim Gürbüz, Salih Kevirbirî · İsmail Beşikci Vakfı
Yer: Büyükada Salonu
16.00–16.45 Kadim Mısır’ın İzinde
Söyleşi Umut Dinçşahin · Aktiffelsefe Kültür Derneği
Yer: Kınalıada Salonu
16.00–16.45 Konuşma Balonu
Panel Çiğdem Gündeş, Gül Batmanoğlu, Ümit Kireççi · Çocuk ve Gençlik Yayınları Derneği
Yer: Heybeliada Salonu
16.00–16.45 Kitap Ayracı Yapım Atölyesi
Atölye .. · İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Yer: 4. Salon İnteraktif Etkinlik Alanı
16.00–16.45 Yeni Dünya Düzeni
Söyleşi Cemal Durmaz, Songül Yorulmaz · Yazşader
Yer: Karadeniz Salonu
17.00–17.45 Merine’de Kayıp Bir Mezar
Söyleşi Mehti Aksu · Son Adım Yayınları
Yer: Kınalıada Salonu
17.00–17.45 Doğum Haritasında Karmik İlişkileri Görmek
Söyleşi Yöneten: Mahizer Bilgetecan Konuşmacı: Elif Doğan Erkan · Karma Astroloji Derneği
Yer: Heybeliada Salonu
17 Aralık 2026, Perşembe
10.15–10.45 Kolaj Çalışması
Atölye Esra Çetinkaya, Mehtap Güneş · İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Yer: Karadeniz Salonu
10.15–10.45 Çocuklar İçin Tuhaf Hikâyeler Atölyesi
Atölye Sezer Ün · Beyaz Balina Yayınları
Yer: 4. Salon İnteraktif Etkinlik Alanı
11.00–12.30 Behiç Ak Okurlarıyla Buluşuyor!
Çocuk Etkinliği Behiç Ak · Günışığı Kitaplığı
Yer: Marmara Salonu
11.00–11.45 Özgür Abi ile Kitaplara Yolculuk Başlıyor
Çocuk Etkinliği Özgür Özgülgün · Puslu Yayınevi
Yer: Karadeniz Salonu
11.00–11.45 Bozkırın Edebiyatı
Söyleşi Yöneten: Tahsin Yıldırım Konuşmacı: Zeki Bulduk · İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Yer: Büyükada Salonu
11.00–11.45 Gençlerin Son Rotası: Meslek Liseleri ve Mesleki Eğitim
Söyleşi Erol Demir · Son Adım Yayıncılık
Yer: Kınalıada Salonu
11.00–11.45 Oyun Arkadaşım
Çocuk Etkinliği Nilay Dalyan · İndigo Kitap
Yer: 4. Salon İnteraktif Etkinlik Alanı
12.00–12.45 Bir Şair, Bir Yazar (Oktay Akbal ve Sennur Sezer)
Söyleşi Yöneten: Tahir Şilkan Konuşmacılar: Mehmet Zaman Saçlıoğlu, Nükhet Eren · Türkiye Yazarlar Sendikası
Yer: Karadeniz Salonu
12.00–12.45 Kurgu Yaratımında Pratik ve İnteraktif Uygulamalar
Söyleşi Elif Ece Kırımlı · Okuryazarkitaplar Kültür ve Sanat ve Edebiyat Topluluğu
Yer: Büyükada Salonu
12.00–12.45 Burada Sen Varsın – İsminizce
Atölye Aysun Uz Çetinkaya · Yazşader
Yer: Kınalıada Salonu
12.00–12.45 Bilgisayar Oyunları ve Başparmak Çocukları
Çocuk Etkinliği Yalvaç Ural · Marsık Yayıncılık
Yer: 4. Salon İnteraktif Etkinlik Alanı
13.00–13.45 Edebiyatın Gerçeği
Söyleşi H. Işın Özdemir, Ş. Tülay Erkan · Yeküv
Yer: Karadeniz Salonu
13.00–13.45 Bir Kitapla Başlayan Yolculuk: Okuma Kulübü Deneyimleri
Söyleşi Ayşe Benli, Leyla Aygün, Murat Öztürk, Sevim Bodur Ak, Şebnem Ulusan · Büyükçekmece Belediyesi Kitap Tahlil Grubu
Yer: Marmara Salonu
13.00–13.45 Hayallerimizi Ertelemeyelim
Söyleşi Hatun Usta Sıbıç · Son Adım Yayıncılık
Yer: Büyükada Salonu
13.00–13.45 85. Yılında Garip Akımı
Söyleşi Dr. Hasan Turgut, Tahsin Yıldırım · İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Yer: Kınalıada Salonu
13.00–13.45 El Kuklası, Takı Tasarımı
Çocuk Etkinliği .. · İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Yer: 4. Salon İnteraktif Etkinlik Alanı
14.00–14.45 Kırım Türklerinden Müzik Örnekleri
Müzik Dinletisi Bünyamin Aksungur · Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği
Yer: Heybeliada Salonu
14.00–14.45 Bizum Rize
Söyleşi Alper Taş · İletişim Yayınları
Yer: Marmara Salonu
14.00–14.45 Zeliş Abla ile İpek ve Dönüşüm Takımı
Çocuk Etkinliği Alanur Özalp, Zeliha Sunal · Kayalı Yayınevi
Yer: Büyükada Salonu
14.00–14.45 Masal Projesi: İçerik, Kazanımlar ve Sürdürülebilirlik
Söyleşi Yöneten: Sibel Atapek Konuşmacılar: Burcu Kümüş, Cemal Durmaz, Ebru Oyacı, Filiz Biber, Güzin Kulinca, İlknur Gençoğlu Yıldırım, Zeynep Fulya Bostancı · Yazşader
Yer: Kınalıada Salonu
14.00–14.45 Makrome Anahtarlık Yapım Atölyesi
Atölye .. · İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Yer: 4. Salon İnteraktif Etkinlik Alanı
14.00–14.45 Yayıncılıkta Küresel Trendler ve Türkiye Pazarı: Okur Analizi, Tiraj Yönetimi ve Sürdürülebilirlik
Panel Yöneten: Akif Pamuk Konuşmacılar: Jeremy Neate, Mehmet Burhan Genç, Metin Celâl, Özgür Akın · Kıbo Index
Yer: Karadeniz Salonu
15.00–15.45 Şili Duyarlığı’nın 50. Yılında Şiirde Anlam ve İşlev
Söyleşi Yöneten: Dilek Gönül Konuşmacılar: Mecit Ünal, Seyyit Nezir · Broy Yayınevi
Yer: Heybeliada Salonu
15.00–15.45 Büyükçekmece Belediyesi Okuryazar Buluşması
Söyleşi Gülseren Budayıcıoğlu · Büyükçekmece Belediyesi
Yer: Marmara Salonu
15.00–15.45 Kör Kötü Hikâyeler
Söyleşi Yeşim Özen Silsüpür · Kayalı Yayınevi
Yer: Büyükada Salonu
15.00–15.45 Bireysel Tanıklıktan Toplumsal Hafızaya: İnkâr
Söyleşi Yöneten: Keremo Konuşmacı: Azad Sağnıç · İsmail Beşikçi Vakfı
Yer: Kınalıada Salonu
15.00–15.45 Kâğıttan İnternete Edebiyat Dergiciliği
Söyleşi Yöneten: Metin Çalışkan Konuşmacılar: Ferhat Uludere, Jale Sancak, Nazlı Ayça Özkarahan · Epsilon Yayınevi
Yer: Karadeniz Salonu
16.00–16.45 Ekonomik Kriz, Yoksulluk ve Yaşam Hakkı
Panel Yöneten: Tülin Özgür Konuşmacılar: Aziz Koçal, Deniz Kapıkıran, Oya Erakıncı · Tükoder
Yer: Karadeniz Salonu
16.00–16.45 Attilâ İlhan Edebiyat Ödülleri Töreni
Ödül Töreni Katılımcılar: Biket İlhan, Doğan Hızlan, Metin Celâl Ödül Sahipleri: Ebru Ojen, Ersun Çıplak, Hüseyin Sönmez, İlgi Erpelit, Raşel Meseri · Atilla İlhan Bilim Sanat ve Kütür Vakfı
Yer: Büyükada Salonu
16.00–16.45 Ne Kadar Çocuk, Ne Kadar Gerçek?
Panel Mehmet Okur, Miyase Sertbarut, Dr. Nilay Yılmaz · Çocuk ve Gençlik Yayınları Derneği
Yer: Marmara Salonu
16.00–16.45 Tröstlerin Kıskacında Türkiye: Küresel Sermaye ve Ekonomik Bağımsızlık
Söyleşi Muhammed Tayyar Türkeş · Sofa Yayınları
Yer: Kınalıada Salonu
17.00–17.45 Antik Çağ Anadolu Filozofları
Söyleşi Eda Karakaş · Aktiffelsefe Kültür Derneği
Yer: Marmara Salonu
17.00–17.45 Mobilyada Lojistik
Söyleşi Erkan Kalafat · Son Adım Yayıncılık
Yer: Büyükada Salonu
18 Aralık 2026, Cuma
10.15–10.45 Kağıt Katlama Sanatı
Atölye Küçükçekmece Kütüphaneleri · Küçükçekmece Belediyesi
Yer: 4. Salon İnteraktif Etkinlik Alanı
11.00–11.45 Hayal Et Çocuk: Hayalin Gücün Olsun
Atölye Samim Coşkun · Beyaz Balina Yayınları
Yer: 4. Salon İnteraktif Etkinlik Alanı
11.00–12.30 Andersen Ödüllü Usta İngiliz Yazar David Almond Okurlarıyla Buluşuyor!
Söyleşi David Almond · Günışığı Kitaplığı
Yer: Karadeniz Salonu
11.00–11.45 Metafizik ve İlahi
Söyleşi Murat Akdağ · Son Adım Yayınları
Yer: Kınalıada Salonu
11.00–11.45 Yazı Tasarımı
Atölye Özge Aydın · İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Yer: 10. Salon İnteraktif Etkinlik Alanı
12.00–12.45 Her Çocuk Özeldir: Filmlerin ve Kitapların Pedagojik Etkileri
Söyleşi Erdal Kara · Kara Caretta Yayınevi
Yer: Heybeliada Salonu
12.00–12.45 Şehirlerin ve Mekânların Edebiyata Yansıması
Söyleşi Ayşe Özçelikler · Yazşader
Yer: Marmara Salonu
12.00–12.45 Dilimizin Zenginlikleri
Söyleşi Çiler Çelikler · Öğretmen Yazarlar Yayınevi
Yer: Büyükada Salonu
12.00–12.45 İlahi Aşk
Söyleşi Saliha Gündoğdu · Son Adım Yayınları
Yer: Kınalıada Salonu
12.00–12.45 Ahşap Ayna ve Boyalarla Etkileşimli Okuma
Çocuk Etkinliği Sare Pehlivan · Öğretmen Yazarlar Yayınevi
Yer: 10. Salon İnteraktif Etkinlik Alanı
12.00–12.45 Büyükçekmece Belediyesi Okuryazar Buluşması – Etkileşim Atölyesi
Çocuk Etkinliği Engin Bilgiç · Büyükçekmece Belediyesi
Yer: 4. Salon İnteraktif Etkinlik Alanı
12.45–13.30 Masala Katıl, Doğayı ve Dostlarımızı Sev!
Çocuk Etkinliği Sibel Atapek · Yazşader
Yer: Karadeniz Salonu
13.00–13.45 Ağaç Masalları
Çocuk Etkinliği Nazlı Çevik Azazi · Doğan Çocuk
Yer: 4. Salon İnteraktif Etkinlik Alanı
13.00–13.45 Mizacın Sesi, Aklın Kararı
Söyleşi Hakime Özgüvene Enegram · Ceres Yayınları
Yer: Marmara Salonu
13.00–13.45 Aziz Nesin’in Gerçekleşen Ütopyası: Nesin Vakfı
Söyleşi Süleyman Cihangiroğlu · Nesin Yayıncılık
Yer: Büyükada Salonu
13.00–13.45 Cinayete Kurban Edilen Kadınlar
Söyleşi Alparslan Eskici · Son Adım Yayınları
Yer: Kınalıada Salonu
13.00–13.45 Kadınlar için Yakın Savunma
Söyleşi Naci Kesener · Harp Sanat Yayınevi
Yer: Heybeliada Salonu
13.00–13.45 Dalí’nin Tuhaf Objeler Atölyesi
Atölye .. · İbb Kültür Aş
Yer: 10. Salon İnteraktif Etkinlik Alanı
13.45–14.30 İngilizce Kelime Ezberleme ve Hafıza Geliştirme Teknikleri
Söyleşi Şinasi Bademcioğlu · Alfa Yayınları
Yer: Karadeniz Salonu
14.00–14.45 Utanmazlık Çağı
Söyleşi Yasemin Esra Üçcan · Kayalı Yayınevi
Yer: Marmara Salonu
14.00–14.45 İyilik İyidir
Söyleşi Ümmiye Yılmaz · Cenevre Fikir Sanat Yayıncılık
Yer: Büyükada Salonu
14.00–14.45 Kadın Tarihinde Sözlü Hafıza
Söyleşi Emine Şimşek Emiral, Dursaliye Şahan, Mukaddes Erdoğdu Çelik, Selma Özhan · Kadın Yazarlar Derneği
Yer: Kınalıada Salonu
14.00–14.45 Çocuk Edebiyatında Öyküden Şiire
Söyleşi Necdet Neydim · Cumhuriyet Kitapları
Yer: Heybeliada Salonu
14.00–14.45 Karikatür
Çocuk Etkinliği .. · İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Yer: 4. Salon İnteraktif Etkinlik Alanı
14.45–15.30 Şiir Buluşmaları: Sesten Sözcüğe, Şiir Yolculuğu
Şiir Dinletisi Cem Erdeveciler, Şenel Gökçe · Şairler ve Bestekârlar Derneği
Yer: Karadeniz Salonu
15.00–15.45 Cüretkâr Bir Kahkaha: Gibi’nin Felsefesi
Söyleşi Dağhan Dönmez · Destek Yayınları
Yer: Marmara Salonu
15.00–15.45 Mavi Vatan ve Jeopolitik Gelişmeler
Söyleşi Cihat Yaycı · Girdap Kitap
Yer: Büyükada Salonu
15.00–15.45 Tüm Parçalarımla Oradaydım
Söyleşi Av. Üzüm Ateş · Kayalı Yayınevi
Yer: Kınalıada Salonu
15.00–15.45 Nisa Leyla’da Düşünce ve İmge Diyalektiği
Söyleşi Yöneten: Seyyit Nezir Konuşmacılar: Ahmet İlhan, Nisa Leyla · Broy Yayınevi
Yer: Heybeliada Salonu
15.00–15.45 Kedi Evi Boyama Atölyesi
Atölye .. · İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Yer: 4. Salon İnteraktif Etkinlik Alanı
15.45–16.30 Kaybettiğimiz Yaşama Sevincini Yeniden Kazanmak
Söyleşi Beyhan Budak · Kronik Yayıncılık
Yer: Karadeniz Salonu
16.00–16.45 Askıda İlişkiler
Söyleşi Tuna Tüner · Destek Yayınları
Yer: Marmara Salonu
16.00–16.45 Yakın Kürt Tarihinde Bir Milat: 49’ların Hikâyesi
Söyleşi Yöneten: Mehtap Gürbüz Konuşmacı: Celal Temel · İsmail Beşikci Vakfı
Yer: Büyükada Salonu
16.00–16.45 Sarı İskender
Söyleşi Yöneten: Damla Günay Demirel Konuşmacı: Muhlis Şutanrıkulu · Tunç Yayıncılık
Yer: Kınalıada Salonu
16.00–16.45 Tüketici Hakları, Adalet ve Demokrasi
Panel Yöneten: Musa Karademir Konuşmacılar: Aziz Koçal, Cihat Anıl Yılmaz, Hüseyin Kutlu Köycü · Tükoder
Yer: Heybeliada Salonu
16.45–17.30 Nâzım Hikmet’in Moskova Yılları
Söyleşi Hülya Arslan · Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı
Yer: Karadeniz Salonu
17.00–17.45 Günümüz Problemi: Kumar Bağımlılığı
Söyleşi Emre Yılmaz · Nobel Akademik Yayıncılık
Yer: Marmara Salonu
17.00–17.45 Eğitimde Piyasalaşma ve Gericilik Faaliyetleri
Söyleşi Kemal Irmak, Necla Tayfun · Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası
Yer: Büyükada Salonu
17.00–17.45 Kalpten Sesleniş
Söyleşi Yöneten: Damla Günay Demirel Konuşmacı: Hanife Öner · Tunç Yayıncılık
Yer: Kınalıada Salonu
17.00–17.45 Liderliğin Unutulmuş Sanatı
Söyleşi Nazım Özdemir · Aktiffelsefe Kültür Derneği
Yer: Heybeliada Salonu
17.45–18.45 Gazetecilik Gerçeği, Gerçeğin Habercileri
Panel Yöneten: Nimet Tanrıkulu Konuşmacılar: Fahri Aral, Fikret İlkiz, Hasan Cemal, Şebnem Korur Fincancı · 78’liler Hareketi
Yer: Karadeniz Salonu
18.00–18.45 2027’de Gökyüzü Gündemi
Söyleşi Yöneten: Feride Çimen Konuşmacı: Mahizer Bilgetecan · Karma Astroloji Derneği
Yer: Marmara Salonu
18.00–18.45 Bir Kitap Bir Çocuğu Değiştirebilir mi?
Söyleşi Recep Özkul · Öğretmen Yazarlar Yayınevi
Yer: Büyükada Salonu
19 Aralık 2026, Cumartesi
10.15–11.00 Ebru Atölyesi
Atölye Esra Ekici · İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Yer: 4. Salon İnteraktif Etkinlik Alanı
11.00–11.45 Divan Şiirinde Vefa
Söyleşi Mehmet Cömert · Son Adım Yayıncılık
Yer: Kınalıada Salonu
11.00–11.45 Akran Zorbalığı
Söyleşi Kahraman Eroğlu · Kayalı Yayınevi
Yer: Heybeliada Salonu
11.00–11.45 İngilizcenin Oyun Hâli: Vokabul
Atölye Dr. Serkan Gümüş · Tüyap
Yer: 10. Salon İnteraktif Etkinlik Alanı
11.00–11.45 Merak Kavanozu
Çocuk Etkinliği Ezgi Konucu Doğan · Pulsera Yayınevi
Yer: 4. Salon İnteraktif Etkinlik Alanı
12.00–12.45 Kirtan: Müzik ile Mantra Meditasyonu
Söyleşi Serhat Şen · BBT Yayınevi
Yer: 10. Salon İnteraktif Etkinlik Alanı
12.00–12.45 Anadolu Uygarlıklarının Ezoterik Uygulamaları
Söyleşi Mehmet Altuğ Ersoy · EPSILON YAYıNEVI
Yer: Heybeliada Salonu
12.00–12.45 Roma Ölülerin Omuzlarında Yükselir
Söyleşi Ahmet Ümit · Yapı Kredi Yayınları
Yer: Interexpo Salonu
12.00–12.45 Kitapla Nefes Almak
Söyleşi Barış Ulusoy · Yitik Ülke Yayınları
Yer: Karadeniz Salonu
12.00–12.45 Gençlik Edebiyatında Çevre Bilinci
Söyleşi Hannah Gold · Timaş Yayıncılık
Yer: Marmara Salonu
12.00–12.45 Kurmacanın Tasarımı
Söyleşi Yöneten: Zeynep Miraç Konuşmacı: Beliz Güçbilmez · Kolektif Kitap
Yer: Büyükada Salonu
12.00–12.45 Evlat Toprağım Kokuyorsun
Söyleşi Ümit Keskin · Kayalı Yayınevi
Yer: Kınalıada Salonu
12.00–12.45 Ben Istanbul
Söyleşi Yöneten: Çağla Anılmış Konuşmacı: Mehmet Sermet Molu · Kapı Yayınları
Yer: Sedef Salonu
12.00–12.45 En Yakın Arkadaşım Bir Kitap Kahramanı?
Söyleşi Yöneten: Saide Dikmen Konuşmacılar: Aslı Perker, Halenur Çalışan, Nisa İnci · Taze Kitap
Yer: 4. Salon İnteraktif Etkinlik Alanı
13.00–13.45 Bir Gazetecinin Kaleminden Tüfekli Dosyası
İlk Kitabım Tüyap’ta Yöneten: Fatma Zehra Kara Konuşmacı: Eda Şahin · Oğlak Yayıncılık
Yer: Heybeliada Salonu
13.00–13.45 Komünistliğin Ne Lüzumu Var?
Söyleşi Barış Terkoğlu, Haluk Hepkon, Kemal Okuyan · Kırmızı Kedi Yayınevi
Yer: Karadeniz Salonu
13.00–13.45 Kendi Yolunu Çizmek: Nevzat Aydın’la Hayat ve Seçimler Üzerine
Söyleşi Nevzat Aydın · Okuyan Us Yayınları
Yer: Interexpo Salonu
13.00–13.45 Midhat Bahârî Beytur ve Hazine-i Mesnevî-i
Söyleşi Hayat Nur Artıran · Timaş Yayıncılık
Yer: Marmara Salonu
13.00–13.45 Açını Değiştirmezsen, Acını Değiştiremezsin
Söyleşi Prof. Dr. Yasin Pişgin · Timaş Yayıncılık
Yer: Büyükada Salonu
13.00–13.45 Ne Gerek Vardı? Ya İyi ki Olduysa?
Söyleşi Aslı Gümüşel · Destek Yayınları
Yer: Kınalıada Salonu
13.00–13.45 Türk Romancılığında Yazılmamış Türler
Söyleşi Yöneten: Zeynep Aliye Konuşmacı: Seyfettin Araç · Cumhuriyet Kitapları
Yer: Sedef Salonu
13.00–13.45 Dünya Rekoru Kırmak
Söyleşi Namık Ekin · Harp Sanat Yayınevi
Yer: 10. Salon İnteraktif Etkinlik Alanı
13.00–13.45 Futbol ve Beşiktaş Anıları
Söyleşi Bülent Uslu · Örger Yayınları
Yer: 4. Salon İnteraktif Etkinlik Alanı
14.00–14.45 Hafıza ile Hayat Arasında Seçkiler, Sinemalar
Söyleşi Murathan Mungan · METIS YAYıNLARı
Yer: Marmara Salonu
14.00–14.45 Kırılgan Bir Dünyada Güçlü Kalmak: Psikolojik Sermaye
Söyleşi Banu Tozluyurt · Nemesıs Kıtap
Yer: Sedef Salonu
14.00–14.45 Beni Başarıya İnandır
Söyleşi Saadet Özdemir · Yediveren Yayınları
Yer: 10. Salon İnteraktif Etkinlik Alanı
14.00–14.45 Çocuk Kitabı Yazmak Çocuk Oyuncağı mı?
Söyleşi Halenur Çalışan · Doğan Çocuk
Yer: 4. Salon İnteraktif Etkinlik Alanı
14.00–14.45 Ordu ve Siyaset
Söyleşi Ümit Özdağ · Destek Yayınları
Yer: Interexpo Salonu
14.00–14.45 Beynin Para ile İmtihanı
Söyleşi Mert Başaran, Oytun Erbaş · Girdap Kitap
Yer: Büyükada Salonu
14.00–14.45 Yasak Kitaplar Kitapçısı
Söyleşi Yöneten: Neslin Gizem Şahin Konuşmacı: Marc Levy · Artemis Yayınları
Yer: Karadeniz Salonu
14.00–14.45 Bejan Matur Trajik Tekrar’ı Anlatıyor
Söyleşi Bejan Matur · Everest Yayınları
Yer: Kınalıada Salonu
14.00–14.45 İkilem Atlası
Söyleşi Atlas Kaya · Kronik Yayınları
Yer: Heybeliada Salonu
15.00–15.45 İstediğimi Buldum Açıktan Can İçinde
Söyleşi Faruk Dilaver · Dilaver Yayıncılık
Yer: Marmara Salonu
15.00–15.45 Genç Odasındaki Hayaletler
Söyleşi Alper Mutlu · Yediveren Yayınları
Yer: Sedef Salonu
15.00–15.45 Çocukları Doğayla Yakınlaştıran İngiliz Yazar Julia Green İstanbul’da!
Söyleşi Julia Green · Günışığı Kitaplığı
Yer: Karadeniz Salonu
15.00–15.45 Kendini Kullanma Kılavuzu: Deli misiniz, Yoksa Guru mu?
Söyleşi Nilgün Bodur · Doğan Kitap
Yer: Kınalıada Salonu
15.00–15.45 Psikoloji Sohbetleri
Söyleşi Prof. Dr. Nevzat Tarhan · Timaş Yayıncılık
Yer: Interexpo Salonu
15.00–15.45 Yeni Dünya Düzeni ve Din: En Büyük Meydan Okuma!
Söyleşi Eray Hacıosmanoğlu · Destek Yayınları
Yer: Büyükada Salonu
15.00–15.45 Ay Perisi Luna
Çocuk Etkinliği Özge Özder · İndigo Kitap
Yer: 4. Salon İnteraktif Etkinlik Alanı
15.00–15.45 Latife Tekin ile Söyleşi
Söyleşi Yöneten: Haydar Ergülen Konuşmacı: Latife Tekin · Can Yayınları
Yer: Heybeliada Salonu
16.00–16.45 Sındırgı’dan Halep’e Sayfalara Kazınan Yerel Mutfak Mirası
Panel Yöneten: Osman Güldemir Konuşmacılar: Gonca Tokuz, Osman Güldemir, Sami Onat Özdemir · Oğlak Yayıncılık
Yer: Heybeliada Salonu
16.00–16.45 Güçlü Aile Bağları Nasıl İnşa Edilir?
Söyleşi Alişan Kapaklıkaya · Yediveren Yayınları
Yer: Interexpo Salonu
16.00–16.45 Ne Olacak Bu Memleketin Hâli?
Söyleşi Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Timur Soykan · Kırmızı Kedi Yayınevi
Yer: Marmara Salonu
16.00–16.45 Gerçeğin Edebiyatı, Sinemanın Gerçeği
Söyleşi Ercan Kesal · İletişim Yayınları
Yer: Karadeniz Salonu
16.00–16.45 Yayıncılıkta Kadın+’lar İçin Güvenli Alanı Nasıl Kuracağız?
Söyleşi Yöneten: Şöhret Baltaş Konuşmacılar: Aslı Takanay, Irmak Zileli · KADıN+ EDEBIYATçıLAR
Yer: Kınalıada Salonu
16.00–16.45 Mitolojik Tarih, Gizli Tarih ve Fantastik Tarih
Söyleşi Erhan Altunay · Destek Yayınları
Yer: Sedef Salonu
16.00–16.45 Kalbe Gelen Davet
Söyleşi Bülent Gardiyanoğlu · Destek Yayınları
Yer: 10. Salon İnteraktif Etkinlik Alanı
16.00–16.45 Hastalığına Değil Sağlığına Sahip Çık
Söyleşi Dr. Hasan Hüsnü Eren · Hayy Kitap
Yer: 4. Salon İnteraktif Etkinlik Alanı
16.30–17.00 Güzergâh Edebiyat: Latife Tekin
Belgesel Gösterimi · ..
Yer: Büyükada Salonu
17.00–17.45 Troya’dan Oidipus’a: Mit, Kader ve İnsan
Söyleşi Suat Dülger · Say Yayınları
Yer: 4. Salon İnteraktif Etkinlik Alanı
17.00–17.45 Dijital Çağda Ebeveynlik
Söyleşi Said Ercan · Yediveren Yayınları
Yer: Marmara Salonu
17.00–17.45 Çin Yüzyılına Doğru: İmparatorluktan Sosyalist Modernleşmeye, Bir Uygarlığın Tarihi
Söyleşi Sadık Usta · Kafka Kitap
Yer: Sedef Salonu
17.00–17.45 İnsan Ölür Hayal Ölmez
Söyleşi Fatih Duman · Nesil Yayıncılık
Yer: Interexpo Salonu
17.00–17.45 Güzergâh Edebiyat: Latife Tekin
Söyleşi Yöneten: Sevinç Yeşiltaş Konuşmacılar: Deniz Yüce Başarır, Latife Tekin · Tüyap
Yer: Büyükada Salonu
17.00–17.45 Atatürk’ün Mirası Laik Cumhuriyet
Söyleşi Sinan Meydan · İnkılâp Kitabevi
Yer: Karadeniz Salonu
17.00–17.45 Âşıklar Cemi, Şiir Cemi
Söyleşi Haydar Ergülen · Kırmızı Kedi Yayınevi
Yer: Kınalıada Salonu
17.00–17.45 Yazarın Ölümü: Yapay Zekâ Özgün Eserin Sonu mu?
Söyleşi Yalın Gündüz · Cumhuriyet Kitapları
Yer: Heybeliada Salonu
17.00–17.45 Daha Keyifli Olabilir
Çocuk Etkinliği Çağlar Sever · İndigo Kitap
Yer: 10. Salon İnteraktif Etkinlik Alanı
18.00–18.45 Bedenin Sana Ne Söylüyor? Ayurveda ile Kendini Tanı
Söyleşi Gizem Şen · BBT Yayınevi
Yer: 4. Salon İnteraktif Etkinlik Alanı
18.00–18.45 Bir Şair, Bir Yazar (Enver Ercan ve Yaşar Kemal)
Söyleşi Yöneten: Adnan Özyalçıner Konuşmacılar: Mustafa Köz, Zeynep Oral · Türkiye Yazarlar Sendikası
Yer: Karadeniz Salonu
18.00–18.45 Çağdaş İnanç Problemleri ve Çözüm Yolları
Söyleşi Doç. Dr. Ahmet Kavlak · RNK Neşriyat
Yer: Marmara Salonu
18.00–18.45 Etrüskler ve Avrupa’nın Kökenleri
Söyleşi Doç. Dr. Tuğrul Kihtir · Kaynak Yayınları
Yer: Interexpo Salonu
18.00–18.45 Türkiye’de Darbelerin Edebiyatımıza Etkisi
Söyleşi Muhsin KızılKaya · Kadim Yayınları
Yer: Büyükada Salonu
18.00–18.45 Kadınlarımız
Söyleşi Esra Karalı · Son Adım Yayıncılık
Yer: Kınalıada Salonu
18.00–18.45 Orta Doğu’da Savaşlar ve Gelişmeler: Ne Yapmalı?
Söyleşi Çetin Desde · Dönüşüm Yayınları
Yer: Heybeliada Salonu
18.00–18.45 Daha Az Tüketerek Daha Çok Yaşamak
Söyleşi Zeliha Sunal · Kayalı Yayınevi
Yer: 10. Salon İnteraktif Etkinlik Alanı
19.00–19.45 İnsan ve Evrensellik
Şiir Dinletisi Aynur Güven Kuzu, Birsel Yağmur Keskin, Bülent Demirbilek, Canfiye Yaşa, Deniz Taşkın, Fevzi Aslan, Hülya Deniz, Mutahhara Arlı Özkök, Oktay Güngör, Perihan Dirican, Serap Saylam Şen, Şerife Badısaba, Turan Ekinci, Ünal Kar · Atakar Yayıncılık
Yer: Büyükada Salonu
19.00–19.45 Okuma Kültürü ve Kütüphaneler
Söyleşi Yöneten: Hasan Hüseyin Var Konuşmacı: Doç. Dr. Mehlika Karagözoğlu Aslıyüksek · Belediye Kütüphaneler Derneği
Yer: Heybeliada Salonu
19.00–19.45 Karakter Arketipleri
Söyleşi Yöneten: İpek Sözen Konuşmacı: Tuğba Karadayı · Masa Kitap
Yer: Sedef Salonu
19.00–19.45 ABD’nin 5 Deniz Stratejisi ve İran Savaşı
Söyleşi Prof. Dr. Şener Üşümezsoy · Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği
Yer: Karadeniz Salonu
19.00–19.45 Cemal Süreya’yı Şiirlerle Anıyoruz
Şiir Dinletisi Yöneten: Dilek Gönül Konuşmacılar: Üvercinka Şairleri · Üvercinka Dergisi
Yer: Kınalıada Salonu
20 Aralık 2026, Pazar
11.00–11.45 17 Aralık Okul Kütüphaneciliği Günü Programı
Söyleşi Yöneten: Çiğdem Odabaşı Konuşmacılar: Bahar Güzel Moral, Elif Elçi, Filiz Yüksel İleri, Semra Özder · Okul Kütüphanecileri Derneği
Yer: Heybeliada Salonu
12.00–12.45 Yeryüzünden Yıldızlara Uzanan Yolculuklar
Söyleşi Yöneten: Saide Dikmen Konuşmacılar: Seymen Bozaslan, Süleyman Akgüneş · Taze Kitap
Yer: Karadeniz Salonu
12.00–12.45 Rakamların Dili, Hayatın Şifreleri: Numeroloji ile Kendini Tanımak
Söyleşi Irmak Suna Binici · Son Adım Yayıncılık
Yer: Kınalıada Salonu
12.00–12.45 Avrupa’nın Elli Büyük Yalanı
Söyleşi Mustafa Armağan · Damla Yayınevi
Yer: Marmara Salonu
12.00–12.45 Kütüphane Hasreti Çeken Sanat: Çizgi Roman
Söyleşi Yöneten: Ümit Kireççi Konuşmacılar: Gözde Zengin Dilli, Süreyya Köle, Şeyma Ayık Işık · Okul Kütüphanecileri Derneği ve Çizgi Roman Okurları Platformu
Yer: Heybeliada Salonu
12.00–12.45 Askerî Liselerin Önemi
Söyleşi Yöneten: Emrah Çelik Konuşmacılar: Çetin Köklü, Doğan Hayat, Sermet Taktak, Tarık Özkut · HARP SANAT YAYıNEVI & KULELILER DERNEğI
Yer: Büyükada Salonu
12.00–12.45 Kelimelerin Ruhu: İki Yazar, İki Şair, Bir Sanat Söyleşisi
Söyleşi Yöneten: Damla Günay Demirel Konuşmacılar: Kılıç Arslan, Turan Özbudak · Türkiye Şair Ozan ve Yazarlar Kültür Derneği
Yer: Sedef Salonu
12.00–12.45 İlaçsız Yaşam
Söyleşi Dr. Ümit Aktaş · Hayy Kitap
Yer: Interexpo Salonu
13.00–13.45 İçimizdeki Hekim: Homeopati
Söyleşi Yegane Koulieva Özcan · Yediveren Yayınları
Yer: 10. Salon İnteraktif Etkinlik Alanı
13.00–13.45 ’Maşallah’: Antik Çağ’dan Günümüze İstanbul Konutlarında Nazarla Mücadele ve Yazılı Çiniler
Söyleşi Başak Oğuz Kara · İletişim Yayınları
Yer: Heybeliada Salonu
13.00–13.45 Antikçağda Kadın Olmak
Söyleşi Asuman Kafaoğlu Büke · Kafka Kitap
Yer: 4. Salon İnteraktif Etkinlik Alanı
13.00–13.45 Oryantalizm ve Edebiyat
Söyleşi A.Ali Ural · Şule Yayınları
Yer: Büyükada Salonu
13.00–13.45 Senden Konuşalım mı?
Söyleşi Zerrin Başer · Mona Kitap
Yer: Karadeniz Salonu
13.00–13.45 Mental İyi Oluş
Söyleşi Tayfun Doğan · Bilir Kitap
Yer: Kınalıada Salonu
13.00–13.45 Para Oyunları
Söyleşi İslam Memiş · Girdap Kitap
Yer: Interexpo Salonu
13.00–13.45 Aziz Nesin 111 Yaşında, 12 Milyon Kitap
Söyleşi Ali Nesin, Süleyman Cihangiroğlu, Yılmaz Odabaşı · Nesin Yayıncılık
Yer: Marmara Salonu
13.00–13.45 Lirik ve Retorik Kavşağında Şiir
Söyleşi Öğr. Gör. Talat Ülker · Koru Yayıncılık
Yer: Sedef Salonu
14.00–14.45 Nasıl İyileşiriz?
Söyleşi Uzm. Dr. M. Türker Pabuccu · Nemesıs Kıtap
Yer: Büyükada Salonu
14.00–14.45 Nasıl Yırtarız
Söyleşi Behçet Yalın Özkara · Kronik Yayıncılık
Yer: Marmara Salonu
14.00–14.45 Ölüm Bir Gün Batımı Sevgilim
Söyleşi Şükrü Erbaş · Kırmızı Kedi Yayınevi
Yer: Karadeniz Salonu
14.00–14.45 Aile ve Gençlik
Söyleşi Halit Ertuğrul · Nesil Yayıncılık
Yer: Interexpo Salonu
14.00–14.45 Düşünce Tarihini Yeniden Okumak: Emek, Değer, Eşitsizlik
Söyleşi Konuşmacılar: Ateş Uslu, Melda Yaman · Yordam Kitap
Yer: Heybeliada Salonu
14.00–14.45 Yüzleşebilmek
Söyleşi Sibel Uzun · Indigo Kitap
Yer: 10. Salon Interaktif Etkinlik Alanı (UA)
14.00–14.45 2027 Yılı: Çözülme
Söyleşi Zeynep Turan · Destek Yayınları
Yer: Sedef Salonu
14.00–14.45 Sırlarımız Kadar Hastayız
Söyleşi Bülent Demircioğlu · Destek Yayınları
Yer: 4. Salon İnteraktif Etkinlik Alanı
14.00–14.45 Miralay: Şefik Aker’in Öyküsü
Söyleşi Yöneten: İhsan Yılmaz Konuşmacı: Haluk Oral · Everest Yayınları
Yer: Kınalıada Salonu
15.00–15.45 Hayat Yaşadığına Değsin
Söyleşi Emre Kongar · Remzi Kitabevi
Yer: Heybeliada Salonu
15.00–15.45 Sağlıklı ve Uzun Yaşamın Sırları
Söyleşi Hatice Nur Ege · Yediveren Yayınları
Yer: Interexpo Salonu
15.00–15.45 Kurşun Geçirmez Kafa Yapısı
Söyleşi Ziya Şakir Yılmaz · Destek Yayınları
Yer: Karadeniz Salonu
15.00–15.45 Yapay Zekâ ve İnsanlığın Geleceği
Söyleşi İsmail Hakkı Aydın · Girdap Kitap
Yer: Marmara Salonu
15.00–15.45 Uyurken Zayıfla
Söyleşi Elif Erdenay · Indigo Kitap
Yer: 10. Salon Interaktif Etkinlik Alanı (UA)
15.00–15.45 Şiir İyileştirir mi?
Söyleşi Konuşmacılar: Efe Duyan, Gökçenur Ç., Mehmet Altun · Yitik Ülke Yayınları
Yer: Sedef Salonu
15.00–15.45 Ben Kendimi Seçtim
Söyleşi Murat Aygen · Destek Yayınları
Yer: 4. Salon İnteraktif Etkinlik Alanı
15.00–15.45 Yapay Zekânın Ne Yaparsa Yapsın İnsan Hakkında Öğrenemeyeceği Kadim Bilgiler
Söyleşi Hayati Sır · Hayy Kitap
Yer: Büyükada Salonu
15.00–15.45 Latife Tekin Edebiyatı
Söyleşi Başak Deniz Özdoğan, Deniz Gündoğan İbrişim, Esra Dicle · Can Yayınları
Yer: Kınalıada Salonu
16.00–16.45 Yediklerimiz Bizi Hasta mı Ediyor?
Söyleşi Doç. Dr. Yavuz Dizdar · Yediveren Yayınları
Yer: Marmara Salonu
16.00–16.45 Oldurulamayan İlişkiler
Söyleşi Şule Öncü · Destek Yayınları
Yer: Kınalıada Salonu
16.00–16.45 Dünyada Ne Oluyor? Ve Türkiye’nin Gelecek Yüzyılı
Söyleşi Metin Külünk · Sofa Yayınları
Yer: Interexpo Salonu
16.00–16.45 Yaralı Aile: Birlikte İyileşmek Mümkün
Söyleşi Pınar Mermer · Literatür Kitabevi
Yer: Büyükada Salonu
16.00–16.45 Dünyaya Neden Geldik? Kader Planlarımız
Söyleşi Ayşe Sarızeybek · Destek Yayınları
Yer: Heybeliada Salonu
16.00–16.45 İletişimden Verimliliğe: İş Dünyasında Şiddetsiz İletişim
Söyleşi Hamdi Özgan · Literatür Yayınları
Yer: 10. Salon Interaktif Etkinlik Alanı (UA)
16.00–16.45 Neden İkinci Kuvayimilliye?
Söyleşi Konuşmacılar: Ali Rıza Küçükosmanoğlu, Av. Ayhan Erkan · Derleniş Yayınları
Yer: Sedef Salonu
16.00–16.45 Ben, Sen, Biz ve Kanser
Söyleşi Güneş Altunkaş · Destek Yayınları
Yer: 4. Salon İnteraktif Etkinlik Alanı
16.00–16.45 Latife Tekin Edebiyatını Kuşatma
Söyleşi Burcu Şahin, Pelin Özer · Can Yayınları
Yer: Karadeniz Salonu
17.00–17.45 Ülkümen Rodoplu ile 10 Yaş Genç Longevity sohbeti
Söyleşi Dr. Ülkümen Rodoplu · Ceres Yayınları
Yer: Heybeliada Salonu
17.00–17.45 Teos’un Büyük Şairi "Anakreon" ve Onun Bitmeyen Yolculuğu
Söyleşi Anakreon · Yitik Ülke Yayınları
Yer: Karadeniz Salonu
17.00–17.45 Küresel Güçler, Vesayet ve Türkiye: Görünen Siyasetin Görünmeyen Yüzü
Söyleşi Murat Bahadır Akkoyunlu · Sofa Yayınları
Yer: Kınalıada Salonu
17.00–17.45 Kurmacada Şiddet Tasvirinde Yazarın Cinsiyetinin Rolü
Söyleşi Melike İnci, Tülay Güzeler · Yitik Ülke Yayınları
Yer: Interexpo Salonu
17.00–17.45 Sosyal Psikoloji
Söyleşi Ali Bilir · Bilir Kitap
Yer: Marmara Salonu
17.00–17.45 Yaşar Kemal ve Kürtçe Çevirileri
Söyleşi Yöneten: Serdar Şengül Konuşmacı: Salih Kevirbirî · Nûbihar
Yer: Büyükada Salonu
17.00–17.45 Serbest Şiir Okuma
Şiir Dinletisi Ebru Turhan Çetiner · Aydili Sanat Derneği
Yer: 10. Salon Interaktif Etkinlik Alanı (UA)
17.00–17.45 Yazarak Yaşamak Mümkün mü?
Söyleşi Merve Arlı, Pelin Aslı · Yitik Ülke Yayınları
Yer: Sedef Salonu
17.00–17.45 LGS Anneleri ve Öğrencileri Arasındaki İletişim
Söyleşi Selma Şahin · Son Adım Yayıncılık
Yer: 4. Salon İnteraktif Etkinlik Alanı
18.00–18.45 “Romanın Yolu” İyi Niyet Taşlarıyla mı Döşelidir?
Söyleşi Harun Özen, Turgut Toygar · Yitik Ülke Yayınları
Yer: Kınalıada Salonu
18.00–18.45 21. Yüzyılda Belediye Kütüphaneciliğinin Veriminin Artırılması Çalıştayı: Çalıştay Kitabı Tanıtımı
Söyleşi Yöneten: Prof. Dr. Alparslan Hamdi Kuzucuoğlu Konuşmacılar: Ayşe Kasap, Selahattin Öztürk, Zeynep Gedikoğlu · Belediye Kütüphaneler Derneği
Yer: Heybeliada Salonu
18.00–18.45 Edebiyatta Gençlik, Gelenek, Yenilik ve Kalıcılık
Söyleşi Övünç Ezgi Yılmaz · Broy Yayınevi
Yer: 10. Salon Interaktif Etkinlik Alanı (UA)