"Melis Fis Tuzlu Kahve'de oynuyor mu, kimdir" soruları, Star TV'nin yeni dizisinde İpek karakterinin öne çıkmasıyla gündeme geldi. Müzik kariyeriyle tanınan Melis Fis'in dizideki rolü, yaşı, eğitimi ve sanat hayatı merak ediliyor.

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Melis Fis, müzik çalışmalarının ardından oyunculuk kariyerinde de yeni bir döneme girdi. Sosyal medyada yaptığı coverlarla geniş bir takipçi kitlesine ulaşan, ardından kendi şarkılarını yayımlamaya başlayan Fis, Tuzlu Kahve dizisinin oyuncu kadrosunda yer alıyor.

MELİS FİS TUZLU KAHVE'DE OYNUYOR MU?

Melis Fis, Tuzlu Kahve dizisinde İpek Aydınoğlu karakterini canlandırıyor. İpek, Aydınoğlu ailesinde Gökhan ve Candan'ın kızı olarak yer alıyor. Fis, ayrıca dizinin jenerik müziğini besleyerek seslendirdi.

Tuzlu Kahve İpek Melis Fis kimdir, kaç yaşında?

MELİS FİS KİMDİR?

Melis Fis, 18 Eylül 2001'de İstanbul'da doğdu. 2026 yılı itibarıyla 25 yaşında olan sanatçı, müzikle iç içe bir aile ortamında büyüdü. Piyano öğretmeni bir anne ile müzisyen ve iş insanı bir babanın kızı olan Fis, küçük yaşlardan itibaren müzik eğitimi almaya başladı. Piyanoyla çocukluk döneminde tanışan sanatçı, 12 yaşında gitar çalmaya başladı. Enstrüman, solfej ve dans dersleriyle müzik eğitimini geliştirdi. Kadıköy Avni Akyol Güzel Sanatlar Lisesinin Resim Bölümünden mezun oldu ve London College of Music'in piyano sınavlarına girerek çeşitli sertifikalar aldı.

Melis Fis'in geniş kitlelere ulaşması sosyal medya üzerinden yaptığı müzik paylaşımlarıyla başladı. Yabancı ve yerli şarkılara yaptığı yorumlarla takipçi kitlesini büyüten Fis, 2019 yılında kendi bestelerine ağırlık vererek "Dur Diyemem" adlı single ile profesyonel müzik kariyerine adım attı. Serdar Ortaç, Ben Fero ve Sefo gibi isimlerin şarkılarına yaptığı coverlarla da tanınan sanatçı, 24 Kasım 2023'te pop, rock, rap ve Latin müzik etkilerinin bulunduğu ilk albümü Melodramı yayımladı.

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