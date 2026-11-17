Tuzlu Kahve oyuncuları! Tuzlu Kahve 11. bölüm konuk oyuncuları kim?
Tuzlu Kahve oyuncuları, Star TV'de yayınlanan dizinin 11. bölümüne katılan yeni isimlerle birlikte araştırılıyor. Yeni bölümde Mahallenin Muhtarları dizisinin sevilen karakterlerini canlandıran oyuncular yıllar sonra yeniden bir araya gelecek. Konuk oyuncuların yanı sıra dizinin ana kadrosu ve karakterler de merak ediliyor.
Tuzlu Kahve dizisi, 17 Kasım Salı akşamı sürpriz konukların yer aldığı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Poll Films imzalı yapımda Hatun ve Osman'ın evlilik yıl dönümü kutlaması, farklı karakterleri bir araya getirecek. Yayınlanan tanıtımların ardından yeni bölümün konuk isimleri ve hikayeye ilişkin ayrıntılar netleşti.
TUZLU KAHVE KONUK OYUNCULARI KİM?
Star TV'nin Tuzlu Kahve dizisinin 11. bölümünde Erkan Can, Esra Akkaya, Aydan Burhan, İrem Helvacıoğlu, Eren Vurdem ve Hakan Altun konuk olarak yer alacak. 17 Kasım 2026 Salı günü saat 20.00'de yayınlanacak bölümün öne çıkan gelişmelerinden biri, Mahallenin Muhtarları dizisinin üç oyuncusunun yeniden buluşması olacak. 1992 ile 2002 yılları arasında ekrana gelen dizide Temel karakterini canlandıran Erkan Can, Şirin rolünü üstlenen Esra Akkaya ve Fadime'yi oynayan Aydan Burhan, yaklaşık çeyrek asırlık aranın ardından aynı projede izleyici karşısına çıkacak.
Tuzlu Kahve 11. bölüm konuk oyuncuları
Erkan Can: Mahallenin Muhtarları dizisinin Temel karakterini canlandırmıştı.
Esra Akkaya: Mahallenin Muhtarları dizisinin Şirin karakterine hayat vermişti.
Aydan Burhan: Mahallenin Muhtarları dizisinde Fadime rolünü üstlenmişti.
İrem Helvacıoğlu: 11. bölüm konuk oyuncusu.
Eren Vurdem: 11. bölüm konuk oyuncusu.
Hakan Altun: Evlilik yıl dönümü kutlamasında yer alacak.
TUZLU KAHVE OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ
Tuzlu Kahve oyuncuları ve karakterleri
Nebahat Çehre: Feryal İpekli
Eda Ece: Derin Kutaygil
Buğra Gülsoy: Mehmet Aydınoğlu
Binnur Kaya: Hatun Aydınoğlu
Şevval Sam: Candan Aydınoğlu
Yasemin Ergene: Elit İpekli
Sarp Apak: Murat Aydınoğlu
Ceren Moray: Aybüke Destan
Enis Arıkan: Taylan Kutaygil
Hatice Aslan: Türkan Destan
Nergis Kumbasar: Tiraje Kutaygil
Melis Fis: İpek Aydınoğlu
İrem Kahyaoğlu: Meryem
Nazlı Tosunoğlu: Şengül
Nazlı Senem Ünal: Melodi
Şeyla Halis: İrma
Gökçe Özyol: Adem
Cengiz Bozkurt: Ünver İpekli
Nevra Serezli: Sitare Kutaygil
Settar Tanrıöğen: Osman Aydınoğlu