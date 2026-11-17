Tuzlu Kahve oyuncuları, Star TV'de yayınlanan dizinin 11. bölümüne katılan yeni isimlerle birlikte araştırılıyor. Yeni bölümde Mahallenin Muhtarları dizisinin sevilen karakterlerini canlandıran oyuncular yıllar sonra yeniden bir araya gelecek. Konuk oyuncuların yanı sıra dizinin ana kadrosu ve karakterler de merak ediliyor.

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Tuzlu Kahve dizisi, 17 Kasım Salı akşamı sürpriz konukların yer aldığı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Poll Films imzalı yapımda Hatun ve Osman'ın evlilik yıl dönümü kutlaması, farklı karakterleri bir araya getirecek. Yayınlanan tanıtımların ardından yeni bölümün konuk isimleri ve hikayeye ilişkin ayrıntılar netleşti.

TUZLU KAHVE KONUK OYUNCULARI KİM?

Star TV'nin Tuzlu Kahve dizisinin 11. bölümünde Erkan Can, Esra Akkaya, Aydan Burhan, İrem Helvacıoğlu, Eren Vurdem ve Hakan Altun konuk olarak yer alacak. 17 Kasım 2026 Salı günü saat 20.00'de yayınlanacak bölümün öne çıkan gelişmelerinden biri, Mahallenin Muhtarları dizisinin üç oyuncusunun yeniden buluşması olacak. 1992 ile 2002 yılları arasında ekrana gelen dizide Temel karakterini canlandıran Erkan Can, Şirin rolünü üstlenen Esra Akkaya ve Fadime'yi oynayan Aydan Burhan, yaklaşık çeyrek asırlık aranın ardından aynı projede izleyici karşısına çıkacak.

Tuzlu Kahve oyuncuları! Tuzlu Kahve 11. bölüm konuk oyuncuları kim?

Tuzlu Kahve 11. bölüm konuk oyuncuları

Erkan Can: Mahallenin Muhtarları dizisinin Temel karakterini canlandırmıştı.

Esra Akkaya: Mahallenin Muhtarları dizisinin Şirin karakterine hayat vermişti.

Aydan Burhan: Mahallenin Muhtarları dizisinde Fadime rolünü üstlenmişti.

İrem Helvacıoğlu: 11. bölüm konuk oyuncusu.

Eren Vurdem: 11. bölüm konuk oyuncusu.

Hakan Altun: Evlilik yıl dönümü kutlamasında yer alacak.

Tuzlu Kahve oyuncuları! Tuzlu Kahve 11. bölüm konuk oyuncuları kim?

TUZLU KAHVE OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Tuzlu Kahve oyuncuları ve karakterleri

Nebahat Çehre: Feryal İpekli

Eda Ece: Derin Kutaygil

Buğra Gülsoy: Mehmet Aydınoğlu

Binnur Kaya: Hatun Aydınoğlu

Tuzlu Kahve oyuncuları! Tuzlu Kahve 11. bölüm konuk oyuncuları kim?

Şevval Sam: Candan Aydınoğlu

Yasemin Ergene: Elit İpekli

Sarp Apak: Murat Aydınoğlu

Ceren Moray: Aybüke Destan

Enis Arıkan: Taylan Kutaygil

Hatice Aslan: Türkan Destan

Nergis Kumbasar: Tiraje Kutaygil

Melis Fis: İpek Aydınoğlu

İrem Kahyaoğlu: Meryem

Nazlı Tosunoğlu: Şengül

Nazlı Senem Ünal: Melodi

Şeyla Halis: İrma

Gökçe Özyol: Adem

Cengiz Bozkurt: Ünver İpekli

Nevra Serezli: Sitare Kutaygil

Settar Tanrıöğen: Osman Aydınoğlu

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