UEFA Kupası'nı kim kazandı 2025? UEFA Avrupa Ligi'nin yeni şampiyonu belli oluyor

UEFA Avrupa Ligi finalinde İngiltere temsilcileri Tottenham ile Manchester United mücadele ediyor. Karşılaşmanın ikinci yarısında Tottenham 1-0 skorla önde devam ederken Avrupa Ligi kupası sahibini bulmasına saatler kaldı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu olan ve şampiyonu belirleyecek karşılaşmada İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda TSİ 22.00'de başladı.

Karşılaşma TRT 1'den naklen yayımlanıyor. Mücadeleyi Alman hakem Felix Zwayer yönetiyor. Aynı ülkeden Robert Kempter ve Christian Dietz'in yardımcı hakem görevini üstleneceği müsabakanın dördüncü hakemi ise İtalyan Maurizio Mariani oldu.

UEFA KUPASI'NI KİM KAZANDI 2025?

UEFA Avrupa Ligi finalinde İngiltere temsilcileri Tottenham ile Manchester United karşı karşıya geldi.

Finalde Tottenham üçüncü, Manchester United ise ikinci şampiyonluğu için sahaya çıktı. Tottenham'ın 1972 ve 1984'te kazandığı kupada Manchester United ise 2017'de zafere ulaştı.

Tottenham ile Manchester United maçında, Manchester United 0-1Tottenham skorla maça devam ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısında Tottenham ilk isabetli şutunda golu buldu.

Manchester United ikinci yarıda bastırsa da ilerleyen dakikalarda UEFA Kupası'nı kazanan takım belli olacak.

ÜLKELER VE ŞAMPİYONLUK SAYILARI

Avrupa'nın iki numaralı kupasının finalinde bu yıla kadar en çok yer alan ülkeler ve şampiyonluk sayıları şöyle: