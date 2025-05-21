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UEFA Kupası'nı kim kazandı 2025? UEFA Avrupa Ligi'nin yeni şampiyonu belli oluyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

UEFA Avrupa Ligi finalinde İngiltere temsilcileri Tottenham ile Manchester United mücadele ediyor. Karşılaşmanın ikinci yarısında Tottenham 1-0 skorla önde devam ederken Avrupa Ligi kupası sahibini bulmasına saatler kaldı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu olan ve şampiyonu belirleyecek karşılaşmada İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda TSİ 22.00'de başladı.

Karşılaşma TRT 1'den naklen yayımlanıyor. Mücadeleyi Alman hakem Felix Zwayer yönetiyor. Aynı ülkeden Robert Kempter ve Christian Dietz'in yardımcı hakem görevini üstleneceği müsabakanın dördüncü hakemi ise İtalyan Maurizio Mariani oldu.

UEFA Kupası'nı kim kazandı 2025? UEFA Avrupa Ligi'nin yeni şampiyonu belli oluyor - 1. Resim

UEFA KUPASI'NI KİM KAZANDI 2025?

UEFA Avrupa Ligi finalinde İngiltere temsilcileri Tottenham ile Manchester United karşı karşıya geldi. 

Finalde Tottenham üçüncü, Manchester United ise ikinci şampiyonluğu için sahaya çıktı. Tottenham'ın 1972 ve 1984'te kazandığı kupada Manchester United ise 2017'de zafere ulaştı.

UEFA Kupası'nı kim kazandı 2025? UEFA Avrupa Ligi'nin yeni şampiyonu belli oluyor - 2. Resim

Tottenham ile Manchester United maçında, Manchester United 0-1Tottenham skorla maça devam ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısında Tottenham ilk isabetli şutunda golu buldu. 

Manchester United ikinci yarıda bastırsa da ilerleyen dakikalarda UEFA Kupası'nı kazanan takım belli olacak.

ÜLKELER VE ŞAMPİYONLUK SAYILARI

Avrupa'nın iki numaralı kupasının finalinde bu yıla kadar en çok yer alan ülkeler ve şampiyonluk sayıları şöyle:

ÜlkeŞampiyonFinalistToplam
İspanya14519
İtalya10818
İngiltere9817
Almanya7815
Hollanda437
Portekiz257
Rusya202
İsveç202
Belçika123
Ukrayna112
Türkiye101
Fransa055
İskoçya044
Avusturya011
Macaristan011
Yugoslavya011
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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