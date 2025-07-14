Üniversite sınavı ne zaman açıklanacak ? 2025 YKS sonuç sorgulama ekranı

2025 YKS sınav sonuçları sorgulama ekranı adaylar tarafından kontrol ediliyor. 21-22 Haziran'da gerçekleşen TYT, AYT ver YDT oturumlarının ardından üniversite adayları ÖSYM'nin YKS sonuçlarını açıklayacağı tarihi merak ediliyor. Üniversite sınav sonuçları ÖSYM AİS üzerinden erişime açılacak.

2 buçuk milyondan fazla öğrencinin katıldığı üniversite sınavı ne zaman açıklanacak merak ediliyor. TYT, AYT ve YDT oturumlarında başarı puanlarını merak eden öğrenciler 2025 YKS sonuç sorgulama ekranına gidiyor.

ÜNİVERSİTE SINAVI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin 2025 sınav takvimine göre, YKS sınav sonuçları 22 Temmuz Salı günü açıklanacak.

21 Haziran'da gerçekleşen Temel Yeterlilik Testi (TYT), 22 Haziran’da düzenlenen Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarının değerlendirilme sonuçlarının açıklanması sonrası tercih süreci başlayacak.

YKS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

ÖSYM, YKS sonuçlarını 22 Temmuz 2025 Salı günü açıklanacağını duyurdu. Ancak geçmiş yıllarda sonuçların birkaç gün erken açıklandığı durumlar olmuştu. 2024'te planlanan tarihten bir gün önce açıklanmıştı. Bu nedenle adaylar bu senede sonuçların erken açıklanıp açıklanmayacağını merak ediyor. Ancak resmi bir açıklama gelmedi. Resmi takvime göre sonuçların 22 Temmuz'da açıklanması bekleniyor.

2025 YKS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

YKS sonuçları, ÖSYM'nin resmi sonuç adresi olan sonuc.osym.gov.tr üzerinden TC kimlik numarası ve aday şifresi ile sorgulanabilecek.

Ayrıca ÖSYM AİS mobil uygulamasından da adaylar sınav sonuçlarına erişebilecek.