Ünlü sunucu Zahide Yetiş'in hayatı ve kariyeri

Zahide Yetiş evli mi, sorusu hız kazandı. Ünlü televizyon sunucusu Zahide Yetiş hayatı merak konusu oldu. Gündüz kuşağında yayın yapan Zahide Yetiş kimdir, kaç yaşında? Zahide Yetiş boşandı mı, evli mi? İşte hayatı...

Ünlü sunucu Zahide Yetiş gündem oldu. Zahide Yetiş'in yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. Peki, Zahide Yetiş kimdir? Zahide Yetiş neden boşandı? Zahide Yetiş eski eşi kim? İşte detaylar...

ZAHİDE YETİŞ KİMDİR?

Zahide Yetiş, 1979 yılında Avusturya'nın Viyana şehrinde dünyaya geldi.Anne tarafında Yunanistan'ın Selanik şehrinden, baba tarafında ise Kütahya'dan İzmirlidir. Zahide Yetiş'in bir kız, üç erkek kardeşi bulunmaktadır.

Zahide Yetiş'in küçükken anne ve babası ayrılmış, bu nedenle İzmir'de babaannesinin yanında büyümüştür. Ortaokul ve lise yıllarında Güzel Konuşma, Şiir Okuma ve Kompozisyon Yarışmalarında birinci olmuştur. Lise eğitimini İzmir Özel Fatih Koleji'nde tamamlayan Zahide, ardından 9 Eylül Üniversitesi Satış Yönetimi ve İşletme Bölümü'nü bitirmiştir.

Çocukluk yıllarında TRT'de belgesel seslendirmeleriyle televizyonculuk kariyerine başlayan Zahide Yetiş, reklam seslendirmeleri yanı sıra haber spikeri ve metin yazarı olarak da görev aldı.

TV8'de "Kentlerin Dili" adlı programla Türkiye'yi dolaşarak 25 ayrı şehrin yarı belgesel programını gerçekleştirmiştir. Ayrıca altı yıl boyunca Türkiye'nin ilk Teknoloji Programı olan 'İnternet TV'yi sunmuş ve 'İnternet Dünyası' adlı bir gazete köşesi hazırlamıştır.

ZAHİDE YETİŞ EVLİ Mİ?

Zahide Yetiş, 2014 yılında iş adamı Cem Arısoy ile evlendi ve 2023 yılında çift ayrılma kararı aldı. Çiftin Aras adında bir oğulları vardır.